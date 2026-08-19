Asidite, Gövde, Aroma: Kahve Gurmesi Olmak İçin Bilmeniz Gereken Şeyler
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Kahve, sadece acı ya da tatlı bir içecekten çok daha fazlası… Kahve işte deyip geçme! Çünkü o ilk yudumda hissettiğin ekşi dokunuş, yoğunluk ya da farklı aromalar aslında kahvenin karakterini anlatıyor. Asidite, gövde ve aroma gibi detayları keşfettikçe kahve keyfin bambaşka bir boyuta taşınabilir.
Eğer kahve gurmesi olmaya hazırsan doğru yerdesin. Hadi başlayalım.
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1. Asidite ekşilik değil.
2. Gövde ağızdaki ağırlık.
3. Aroma kokuda saklı.
4. Kavrum derecesi karakteri belirler.
5. Yöresel çekirdekleri keşfedin.
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6. Tadarken höpürdetmek serbest.
7. Öğütme boyutu demlemeyi değiştirir.
8. Bitiş hissine odaklanın.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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