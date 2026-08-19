Asidite, Gövde, Aroma: Kahve Gurmesi Olmak İçin Bilmeniz Gereken Şeyler

Kahve dünyasında asidite lafını duyunca hemen aklınıza limon gibi yüz ekşiten bir tat ya da mideyi rahatsız eden bir durum gelmesin. Gurmeler için asidite, kahvenin canlılığı, tazeliği ve damağa kattığı o ferahlatıcı parlaklıktır.

Asiditesi yüksek kahveler içtiğinizde damakta çok daha dinamik ve meyvemsi izler bırakır; asidite yoksa kahve biraz düz ve cansız kalır.