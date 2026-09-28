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Kahveyi Evde Yapmak Neden Daha Mantıklıdır?

etiket Kahveyi Evde Yapmak Neden Daha Mantıklıdır?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
28.09.2026 - 17:14
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Dışarıda kahve içmek keyifli olsa da sürekli tüketmek bütçeyi zorlayabilir. O yüzden evde hazırlamak çok daha ekonomik. Evde hazırladığında istediğin malzemeyle de yapabiliyorsun. Evde yapmak neden daha mantıklı peki?

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Düzenli kahve içenler için dışarıda kahve içmek büyük bir masraf.

Dışarda kahve içmek ciddi bir maliyet. Belki bir ya da iki kere içsen o kadar önemli olmaz ama düzenli içiyorsan bütçen zorlanabiliyor. Ama evde yaptığında masraflar çok düşüyor.

Başta bazı masraflar çıkıyor ama...

Evet, ilk başta kahve ya da ekipman masrafı yapılsa da daha sonrasında maliyetler dışarıya göre çok daha az oluyor. Bir kere ekipmanı aldığında geriye çok az masraf kalıyor, o da dışarıdaki kahveye göre çok çok ucuz elbette.

Evde hazırlayınca kahven tam istediğin gibi oluyor.

Kahveni sevdiğin şekli en iyi sen biliyorsun. O yüzden kendi kahveni en iyi sen hazırlarsın. Sert, yumuşak, sütlü, sade... Kahveni nasıl içmeyi seviyorsan evde yaptığında ona göre hazırlaman mümkün.

Evde hazırladığında her malzemeyi kendin seçiyorsun.

Evde kahveni yaparken içine koyacağın sütten kahve miktarına, çekirdeğin türünden tatlandırıcıya her şeyi kendin seçebiliyorsun. Bu da en lezzetli ve sana göre en güzel kahveyi yapmanı sağlıyor.

Evde makinen varsa işin çok daha kolay!

Evde makinen varsa işin çok daha kolay!

Kafeler kalitesinde kahve hazırlamak Café Aromis 8000 Serisi ile çok daha kolay. 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve yapabilen makine ile dışarıdan kahve almana hiç gerek kalmıyor. Hem bütçeni korumak hem de lezzetli kahveler yapmak için ihtiyacın Philips kahve makinesi! LatteGo Pro özelliği ile soğuk ve sıcak süt köpüğü hazırlayabiliyor. Temizlemesi de çok pratik olduğu için hiç yorulmuyorsun.

Kahveyi evde yapmanın en güzel yanı içeriğine senin karar veriyor olman.

Dışarıda kahve içerken onların hazırladığı kahveyi almak zorundasın. Ama evde yaptığında süt, şeker ya da koyacağın aromaların miktarına tamamen sen karar veriyorsun. Bu sayede en sevdiğin, tam kendi isteğine göre bir kahve hazırlayabiliyorsun.

Kahve miktarına da kendin karar veriyorsun.

Dışarıda alırken de belli boylar var ama bu ölçülerin dışına çıkamıyorsun. Ama evde kendin yaptığında ne kadar içmek istiyorsan o kadar hazırlayabilirsin. Yani kahvenin miktarına da ne kadar içeceğine de sen karar verebilirsin.

Evde kahve yaparken farklı kahve çekirdekleri ve demleme yöntemleri öğrenebilirsin.

Evde kahve hazırlamaya başladığında kahveler ve pişirme yöntemleri hakkında birçok şey öğreneceğin kesin. Farklı bölgelerden farklı çekirdekler deneyebilir, değişik yöntemlerle demlemeler yapabilirsin. Bunları denedikten sonra damak zevkine en uygun kahveyi bulabilirsin.

Kahve hazırlamayı bir ritüele dönüştürebilirsin!

Kahve sadece bir içecekten çok ötesi aslında. Kahveyi evde yaparken bunu kendin için bir olaya dönüştürebilirsin. Çekirdeği öğütmek, kahveyi demlemek ve pişmesini beklemek güne başlamak ya da günün yorgunluğunu atmak için iyi bir yol olabilir.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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