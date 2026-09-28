Kahveyi Evde Yapmak Neden Daha Mantıklıdır?
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Dışarıda kahve içmek keyifli olsa da sürekli tüketmek bütçeyi zorlayabilir. O yüzden evde hazırlamak çok daha ekonomik. Evde hazırladığında istediğin malzemeyle de yapabiliyorsun. Evde yapmak neden daha mantıklı peki?
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Düzenli kahve içenler için dışarıda kahve içmek büyük bir masraf.
Evde hazırlayınca kahven tam istediğin gibi oluyor.
Evde makinen varsa işin çok daha kolay!
Kahveyi evde yapmanın en güzel yanı içeriğine senin karar veriyor olman.
Evde kahve yaparken farklı kahve çekirdekleri ve demleme yöntemleri öğrenebilirsin.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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