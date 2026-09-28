Kahveyi Evde Yapmak Neden Daha Mantıklıdır?

Dışarda kahve içmek ciddi bir maliyet. Belki bir ya da iki kere içsen o kadar önemli olmaz ama düzenli içiyorsan bütçen zorlanabiliyor. Ama evde yaptığında masraflar çok düşüyor.

Başta bazı masraflar çıkıyor ama...

Evet, ilk başta kahve ya da ekipman masrafı yapılsa da daha sonrasında maliyetler dışarıya göre çok daha az oluyor. Bir kere ekipmanı aldığında geriye çok az masraf kalıyor, o da dışarıdaki kahveye göre çok çok ucuz elbette.