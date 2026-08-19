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Evinizin Antresini Pinterest Köşesine Dönüştürecek 10 Fikir

etiket Evinizin Antresini Pinterest Köşesine Dönüştürecek 10 Fikir

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 16:16
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Özellikle kapıdan girer girmez gördüğümüz antreler evlerimiz hakkında ilk izlenimi verir. Bu yüzden antrenin şık ve zevkli düzenlenmiş olması aslında çooook önemli.

Genelde gözden kaçan antreler, birkaç doğru dokunuşla evin en sevilen köşesine dönüşebilir. Şık aynalardan sıcak aydınlatmalara kadar küçük fikirlerle giriş alanınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.

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1. Asimetrik veya Kemerli Boy Aynası

1. Asimetrik veya Kemerli Boy Aynası

Dar antreleri anında geniş gösteren ve Pinterest’in vazgeçilmezi olan asimetrik ya da dalgalı çerçeveli aynalar, mekana derinlik katar. Aynanın önüne koyacağın küçük bir puf veya bitkiyle fotoğraf çekilmelik bir alan oluşturabilirsin.

2. Ahşap ve Metalin Uyumu

2. Ahşap ve Metalin Uyumu

Kalın ahşap tablalı ve ince siyah metal ayaklı dresuarlar, antrenin stilini bir üst seviyeye taşır. Üzerini çok doldurmadan; birkaç kitap, küçük bir heykelcik ve şık bir mumla tamamlayarak minimalist bir şıklık yakalayabilirsin.

3. Jüt Yolluk ve Dokuma Halılar

3. Jüt Yolluk ve Dokuma Halılar

Sert zeminlerin soğukluğunu kırmak için jüt (hasır) ya da vintage desenli dokuma yolluklar kullanabilirsin. Hem mekana sıcaklık katar hem de 'çaba harcanmamış estetik' (effortless chic) havasını mükemmel yansıtır.

4. Duvar Çıtalama ve Ahşap Askılıklar

4. Duvar Çıtalama ve Ahşap Askılıklar

Duvarlara uygulayacağın dikey çıtalar (board and batten), mekana mimari bir karakter kazandırır. Bu çıtaların üzerine monte edeceğin minimalist ahşap dübel askılıklara şapkanı, bez çantanı veya trençkotunu asarak çabasız bir şıklık yaratabilirsin.

5. Pirinç Aplikler

5. Pirinç Aplikler

Antrelerdeki o soğuk ve tek beyaz ışığı unut. Dresuarın üzerine koyacağın mantar formunda şık bir masa lambası ya da duvara monte edeceğin pirinç detaylı sıcak sarı bir aplik, akşamları eve döndüğünde seni huzurla karşılar.

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6. Ahşap Bank ve Örgü Sepet İkilisi

6. Ahşap Bank ve Örgü Sepet İkilisi

Dresuar yerine (ya da alanın genişse yanına) koyacağın masif ahşap bir bank, ayakkabı giyerken konfor sağlar. Bankın altına yerleştireceğin hasır veya örgü sepetler ise terlik, şemsiye gibi dağınıklık yaratan eşyaları gizlemek için birebirdir.

7. Seramik Saksılarda Bitkiler

7. Seramik Saksılarda Bitkiler

Doğayı içeri almak her zaman çalışır. Antrenin ışık alma durumuna göre Monstera (Deve tabanı), Pothos (Sarmaşık) ya da dikey duruşuyla dikkat çeken Paşa Kılıcı tercih edebilirsin. Seramik veya ayaklı ahşap saksılar antrene anında canlılık katar.

8. Seramik veya Mermer Anahtarlık Tablaları

8. Seramik veya Mermer Anahtarlık Tablaları

'Anahtarları nereye koymuştum?' derdine estetik bir çözüm. Dresuarın üzerine koyacağın el yapımı seramik bir kase, mermer bir tepsi ya da pirinç bir anahtarlık tabağı, küçük eşyaları toplarken antrenin şıklığını tamamlar.

9. Kişisel Galeri Duvarı

9. Kişisel Galeri Duvarı

Antre duvarını bir sergi alanına dönüştür. Farklı boyutlarda minimalist ahşap veya siyah çerçeveler içine tipografik posterler, soyut çizimler veya siyah-beyaz mimari fotoğraflar koyarak kendi galeri duvarını oluşturabilirsin.

10. İmza Koku Köşesi

10. İmza Koku Köşesi

Pinterest estetiği sadece görsellikle ilgili değildir; ortamın havası da önemlidir. Dresuarın üzerinde şık bir çubuklu oda kokusu (diffuser), palo santo tütsülük veya kaliteli bir soya mumu bulundurarak evine giren herkesi imza kokunla karşılayabilirsin.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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