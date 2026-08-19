Evinizin Antresini Pinterest Köşesine Dönüştürecek 10 Fikir
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Özellikle kapıdan girer girmez gördüğümüz antreler evlerimiz hakkında ilk izlenimi verir. Bu yüzden antrenin şık ve zevkli düzenlenmiş olması aslında çooook önemli.
Genelde gözden kaçan antreler, birkaç doğru dokunuşla evin en sevilen köşesine dönüşebilir. Şık aynalardan sıcak aydınlatmalara kadar küçük fikirlerle giriş alanınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.
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1. Asimetrik veya Kemerli Boy Aynası
2. Ahşap ve Metalin Uyumu
3. Jüt Yolluk ve Dokuma Halılar
4. Duvar Çıtalama ve Ahşap Askılıklar
5. Pirinç Aplikler
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6. Ahşap Bank ve Örgü Sepet İkilisi
7. Seramik Saksılarda Bitkiler
8. Seramik veya Mermer Anahtarlık Tablaları
9. Kişisel Galeri Duvarı
10. İmza Koku Köşesi
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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