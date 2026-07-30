Dünyanın En Büyük Uçan Kuşu Tam 7 Metreydi

Bunun yerine yükselen hava akımlarından yararlanarak uzun süre süzüldüğü, yalnızca gerektiğinde kısa süreli kanat çırptığı ifade ediliyor. Bu sayede çok daha az enerji harcayarak geniş alanlarda dolaşabiliyordu.

Dev kanat yapısı nedeniyle düz zeminden havalanmasının oldukça zor olduğu tahmin edilen Argentavis'in, kalkış için kayalık yamaçları doğal bir pist gibi kullandığı değerlendiriliyor. Kısa bir koşunun ardından kendini boşluğa bırakarak havalanan kuşun, karada ise oldukça hantal hareket ettiği düşünülüyor.