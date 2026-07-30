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Dünyanın En Büyük Uçan Kuşu Tam 7 Metreydi

Dünyanın En Büyük Uçan Kuşu Tam 7 Metreydi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 15:16
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Milyonlarca yıl önce Arjantin semalarında süzülen Argentavis, yaklaşık 7 metrelik kanat açıklığı ve 72 kilogramlık ağırlığıyla tarihin en büyük uçan kuşlarından biri olarak öne çıkıyor. Bilim insanları, bu dev kuşun uçuş tekniği ve beslenme alışkanlıklarına dair dikkat çekici detayları paylaştı.

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/sc...
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Milyonlarca yıl önce Güney Amerika semalarında süzülen Argentavis, şimdiye kadar yaşamış en büyük uçan kuşlardan biri olarak kabul ediliyor.

Milyonlarca yıl önce Güney Amerika semalarında süzülen Argentavis, şimdiye kadar yaşamış en büyük uçan kuşlardan biri olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 7 metrelik kanat açıklığı ve 72 kilogramı bulan ağırlığıyla dikkat çeken bu dev canlı, aktif avlanmak yerine rüzgarın gücünden faydalanarak uzun mesafeler kat ediyor ve leşlerle besleniyordu.

Discover Wildlife'ta yer alan bilgilere göre Argentavis, yaklaşık 6,8 ila 9 milyon yıl önce günümüz Arjantin topraklarında yaşamını sürdürdü. Fosil incelemeleri, bu dev kuşun boyutları kadar uçuş biçimiyle de bilim insanlarını etkiledi.

Araştırmalara göre Argentavis'in kanat açıklığı yaklaşık 7 metreye, ağırlığı ise 72 kilograma ulaşıyordu. Bu da onu günümüzde yaşayan en ağır uçan kuşlardan biri olan Kori toyundan yaklaşık 54 kilogram daha ağır hâle getiriyor. Devasa kanatları nedeniyle gökyüzünde küçük bir çift kanatlı uçağı andırdığı belirtiliyor. Görünüş olarak ise iri gagası ve güçlü kafatasıyla And akbabasına benzer özellikler taşıyordu.

Bilim insanları, Argentavis'in günümüz kuşları gibi sürekli kanat çırparak uçmadığını düşünüyor.

Bilim insanları, Argentavis'in günümüz kuşları gibi sürekli kanat çırparak uçmadığını düşünüyor.

Bunun yerine yükselen hava akımlarından yararlanarak uzun süre süzüldüğü, yalnızca gerektiğinde kısa süreli kanat çırptığı ifade ediliyor. Bu sayede çok daha az enerji harcayarak geniş alanlarda dolaşabiliyordu.

Dev kanat yapısı nedeniyle düz zeminden havalanmasının oldukça zor olduğu tahmin edilen Argentavis'in, kalkış için kayalık yamaçları doğal bir pist gibi kullandığı değerlendiriliyor. Kısa bir koşunun ardından kendini boşluğa bırakarak havalanan kuşun, karada ise oldukça hantal hareket ettiği düşünülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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