Dünyanın En Büyük Uçan Kuşu Tam 7 Metreydi
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Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/sc...
Milyonlarca yıl önce Arjantin semalarında süzülen Argentavis, yaklaşık 7 metrelik kanat açıklığı ve 72 kilogramlık ağırlığıyla tarihin en büyük uçan kuşlarından biri olarak öne çıkıyor. Bilim insanları, bu dev kuşun uçuş tekniği ve beslenme alışkanlıklarına dair dikkat çekici detayları paylaştı.
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Milyonlarca yıl önce Güney Amerika semalarında süzülen Argentavis, şimdiye kadar yaşamış en büyük uçan kuşlardan biri olarak kabul ediliyor.
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Bilim insanları, Argentavis'in günümüz kuşları gibi sürekli kanat çırparak uçmadığını düşünüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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