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Derin Dondurucuya Asla Koymamanız Gereken 7 Yiyecek Açıklandı

Derin Dondurucuya Asla Koymamanız Gereken 7 Yiyecek Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 14:59
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Derin dondurucu, mutfakta hem zamandan tasarruf sağlayan hem de gıdaların raf ömrünü uzatan en pratik yöntemlerden biri. Ancak her besin dondurulmaya uygun değil. Bazı yiyecekler düşük sıcaklıklarda yapısını kaybederek çözüldüğünde lezzetini, kıvamını ve görünümünü büyük ölçüde yitiriyor. İşte uzmanların derin dondurucuya koyulmamasını önerdiği 7 yiyecek...

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Derin dondurucu, yiyeceklerin ömrünü uzatmanın en pratik yollarından biri olarak görülüyor.

Derin dondurucu, yiyeceklerin ömrünü uzatmanın en pratik yollarından biri olarak görülüyor.

Ancak her gıda düşük sıcaklıklarda aynı performansı göstermiyor. Uzmanlara göre bazı besinler dondurulduktan sonra çözüldüğünde hem dokusunu hem de lezzetini büyük ölçüde kaybediyor.

İşte derin dondurucuda saklanması önerilmeyen 7 yiyecek...

İşte derin dondurucuda saklanması önerilmeyen 7 yiyecek...

Marul ve Yapraklı Yeşillikler

Marul, roka, kıvırcık ve benzeri yapraklı yeşillikler yüksek su içeriğine sahip olduğu için dondurulduğunda hücre yapıları zarar görüyor. Çözüldüklerinde ise canlı ve çıtır dokularını kaybederek yumuşak, sulu ve lapa kıvamına geliyor. Bu nedenle taze tüketilmeleri tavsiye ediliyor.

Salatalık

Su oranı oldukça yüksek olan salatalık da derin dondurucudan olumsuz etkilenen sebzeler arasında yer alıyor. Dondurulup çözüldüğünde süngerimsi bir yapı oluşuyor ve salatalarda beklenen çıtırlığını tamamen kaybediyor. Bu yüzden kısa süreli saklama için buzdolabı daha uygun görülüyor.

Çiğ Patates

Çiğ patates dondurulduğunda içerisindeki nişasta yapısı değişiyor. Bu durum hem tadını hem de dokusunu etkileyerek çözüldüğünde grenli ve yumuşak bir kıvam oluşmasına neden olabiliyor. Patatesi dondurmak isteyenlerin önce kısa süre haşlaması öneriliyor.

Yoğurt

Yoğurt dondurulduğunda içeriğindeki su ve süt proteinleri ayrışabiliyor. Çözüldüğünde ise pütürlü ve kesilmiş bir görünüm ortaya çıkıyor. Lezzeti büyük ölçüde korunabilse de eski kıvamına dönmediği için özellikle kahvaltılık tüketimde istenen sonucu vermiyor.

Mayonez

Mayonez, yağ ve suyun oluşturduğu hassas bir emülsiyon yapısına sahip. Dondurma işlemi bu dengeyi bozarak çözülme sonrasında yağ ve suyun birbirinden ayrılmasına yol açabiliyor. Böylece kıvamını kaybeden mayonez, salata ve sandviçlerde beklenen lezzeti sunamıyor.

Haşlanmış Yumurta

Derin dondurucuda bekletilen haşlanmış yumurtanın özellikle beyaz kısmı sertleşip lastiksi bir yapı kazanabiliyor. Sarısı ise ufalanan bir kıvama dönüşebiliyor. Bu nedenle haşlanmış yumurtanın taze tüketilmesi öneriliyor.

Kremalı Soslar

Krema bazlı soslar düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas. Dondurma işlemi sırasında süt yağları ayrışabildiği için çözüldüğünde sosun kıvamı bozuluyor ve pürüzlü bir görünüm oluşabiliyor. Isıtılsa bile eski dokusuna kavuşması her zaman mümkün olmuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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