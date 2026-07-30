Kumandayı Elinden Bırakmayan 4 Burç: Evde Son Karar Hep Onların
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Akşam oldu, çaylar demlendi, pijamalar çekilip koltuklara kurulduk... Ama bir dakika, kumanda kimin elinde? Eğer evde birazdan sayacağımız burçlardan biri varsa, geçmiş olsun! Çünkü onlar için kumanda sıradan bir alet değil; bir güç sembolü, bir iktidar asasıdır. Tıpkı hayatın kontrolü gibi ekranın hükmünü de kimseye bırakmıyorlar!
İşte televizyonu kimselere yar etmeyen 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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