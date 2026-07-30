Kumandayı Elinden Bırakmayan 4 Burç: Evde Son Karar Hep Onların

Boğa burcu o koltuğa gömülüp yanına da abur cuburlarını yığdıysa film koptu demektir (ya da yeni başlıyor)! O dakikadan itibaren gecenin tek yönetmeni odur. Kumanda, Boğa burcunun eline adeta Japon yapıştırıcısıyla yapışır.

Tam en sevdiği sahne gelmişken 'Başka kanalda ne var ya?' diye sorarsanız, size öyle bir bakar ki o an televizyonu icat eden bile korkar. Boğa'nın televizyon keyfi bir ritüeldir; uzak durun ve bırakın o kumanda ait olduğu yerde, güvenli ellerinde kalsın.