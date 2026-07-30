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Kumandayı Elinden Bırakmayan 4 Burç: Evde Son Karar Hep Onların

Kumandayı Elinden Bırakmayan 4 Burç: Evde Son Karar Hep Onların

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 15:44
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Akşam oldu, çaylar demlendi, pijamalar çekilip koltuklara kurulduk... Ama bir dakika, kumanda kimin elinde? Eğer evde birazdan sayacağımız burçlardan biri varsa, geçmiş olsun! Çünkü onlar için kumanda sıradan bir alet değil; bir güç sembolü, bir iktidar asasıdır. Tıpkı hayatın kontrolü gibi ekranın hükmünü de kimseye bırakmıyorlar! 

İşte televizyonu kimselere yar etmeyen 4 burç!

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Boğa

Boğa

Boğa burcu o koltuğa gömülüp yanına da abur cuburlarını yığdıysa film koptu demektir (ya da yeni başlıyor)! O dakikadan itibaren gecenin tek yönetmeni odur. Kumanda, Boğa burcunun eline adeta Japon yapıştırıcısıyla yapışır. 

Tam en sevdiği sahne gelmişken 'Başka kanalda ne var ya?' diye sorarsanız, size öyle bir bakar ki o an televizyonu icat eden bile korkar. Boğa'nın televizyon keyfi bir ritüeldir; uzak durun ve bırakın o kumanda ait olduğu yerde, güvenli ellerinde kalsın.

Başak

Başak

Başak burcunun elindeki kumanda bir güç göstergesi değil, bir 'araştırma' cihazıdır! Kumanda elindeyken platformlar arası mekik dokunur, IMDB puanları didik didik edilir, eleştirmen yorumları okunur ve fragmanlar saniye saniye incelenir. 

Tam 45 dakikalık bir arayışın sonunda kusursuz filme karar vermişken, siz çıkıp 'Aman şunu aç da izleyelim işte' derseniz Başak burcunun bütün sinir sistemi çöker. En iyisi mi bırakın kumanda onda kalsın. (Zaten o izleyecek bir şey bulana kadar sizin uykunuz gelecektir.)

Aslan

Aslan

Aslan için dizi veya film izlemek sıradan bir aktivite değil, dev bir galadır! Ekranın başındakilere ne izleteceğine o karar verir ve seçtiği yapımın ayakta alkışlanmasını bekler. 'Şimdi size öyle bir şey açacağım ki inanamayacaksınız!' diyerek kumandayı eline aldığı an, şov başlamıştır. 

Reklam aralarında bile kumandayı sehpaya bırakmaz. Maazallah biri gelir de kanalı değiştirir diye kumandayı canı pahasına korur. Sonuçta başrol daima odur!

Akrep

Akrep

Akrep burcu bir hikayenin içine çekildiyse, özellikle de ekranda gerilim, suç veya gizem varsa, o televizyonun fişini çekmek kumandaya dokunmaktan daha güvenlidir! 'Sadece bir bölüm daha...' yalanının dünyadaki en büyük temsilcisi olan Akrep, tam gerçeğin açıklanacağı sahnede kumandaya uzanan eli affetmez. 

Onunla televizyon izlerken kanalı değiştirmeyi teklif etmeden önce iki kez düşünün. Kumandayı mı isteyeceksiniz? Çelik yeleğinizi giyseniz iyi edersiniz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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