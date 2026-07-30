Yemekler ve Gastronomi Üzerine Linç Edileceği Fikirlerini Açıklayan Kişiler
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Toplumda belli başlı konularda kanun gibi görünen fikirler olsa da herkes aynı düşüncede olmayabiliyor. Bazı görüşler kabullenilse de bazı kişiler linçlenmemek veya uzun polemiklere girmemek için gerçek düşüncelerini söyleyemeyebiliyor. Yeme içme üzerine içerikler üreten kuzubudu isimli hesap da takipçilerinden gastronomideki tabuları yıkmalarını istedi.
Gönderiye epey bir yanıt geldi.
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İlgi çeken post şu şekildeydi:
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Mutfağa dair pek çok tabu yıkıldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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