Mehmet Şef Türk Mutfağında Abartıldığını Düşündüğü Yemeği Açıkladı
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MasterChef denince akla gelen ilk isimlerden biri, hiç şüphesiz Mehmet Şef oluyor. Mehmet Şef, sadece yarışmada değil, sosyal medya gündeminde de yakından takip ediliyor. Ünlü isim, geçtiğimiz sene Ramazan ayında Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olmuş ve Türk mutfağı üzerine keyifli bir sohbete imzasını atmıştı.
Mehmet Şef'in o programdaki yemek tercihleri ise sosyal medyada yeniden viral oldu.
Özellikle de kısır hakkında söyledikleri!
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Mehmet Şef, Türkiye'nin en sevilen ve en başarılı şeflerinden biri.
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Birçok programa da konuk olan Mehmet Şef, Türk mutfağı üzerine keyifli sohbetlere imza atıyor.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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