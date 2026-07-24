Mehmet Şef Türk Mutfağında Abartıldığını Düşündüğü Yemeği Açıkladı

MasterChef'e ayrı bir renk katan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılara özellikle mutfak disiplinini ve kurallarını öğretiyor. Bunun sebebi ise oldukça net: Bulunduğu konuma tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş olması. Mehmet Şef, Türkiye’nin en köklü restoranlarında çalıştıktan sonra, kendini geliştirmek için insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. Başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da adından söz ettirdi. Amerika’da bir gurme dergide “Trend Chef” olarak yer aldı.

Mehmet Yalçınkaya, Fransa’dan Katar’a birçok ülkede mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2008’de Almanya’daki aşçılar olimpiyatında dünya üçüncüsü oldu.

Bulunduğu konuma gelmesi hiç de kolay olmayan Mehmet Şef, yarışmada mutfağın inceliklerini hem yarışmacılara hem de izleyenlere aktarmayı amaçlıyor.