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Mehmet Şef Türk Mutfağında Abartıldığını Düşündüğü Yemeği Açıkladı

Mehmet Şef Türk Mutfağında Abartıldığını Düşündüğü Yemeği Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 14:06
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MasterChef denince akla gelen ilk isimlerden biri, hiç şüphesiz Mehmet Şef oluyor. Mehmet Şef, sadece yarışmada değil, sosyal medya gündeminde de yakından takip ediliyor. Ünlü isim, geçtiğimiz sene Ramazan ayında Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olmuş ve Türk mutfağı üzerine keyifli bir sohbete imzasını atmıştı.

Mehmet Şef'in o programdaki yemek tercihleri ise sosyal medyada yeniden viral oldu. 

Özellikle de kısır hakkında söyledikleri!

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Mehmet Şef, Türkiye'nin en sevilen ve en başarılı şeflerinden biri.

Mehmet Şef, Türkiye'nin en sevilen ve en başarılı şeflerinden biri.

MasterChef'e ayrı bir renk katan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılara özellikle mutfak disiplinini ve kurallarını öğretiyor. Bunun sebebi ise oldukça net: Bulunduğu konuma tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş olması. Mehmet Şef, Türkiye’nin en köklü restoranlarında çalıştıktan sonra, kendini geliştirmek için insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. Başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da adından söz ettirdi. Amerika’da bir gurme dergide “Trend Chef” olarak yer aldı. 

Mehmet Yalçınkaya, Fransa’dan Katar’a birçok ülkede mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2008’de Almanya’daki aşçılar olimpiyatında dünya üçüncüsü oldu.

Bulunduğu konuma gelmesi hiç de kolay olmayan Mehmet Şef, yarışmada mutfağın inceliklerini hem yarışmacılara hem de izleyenlere aktarmayı amaçlıyor.

Birçok programa da konuk olan Mehmet Şef, Türk mutfağı üzerine keyifli sohbetlere imza atıyor.

Birçok programa da konuk olan Mehmet Şef, Türk mutfağı üzerine keyifli sohbetlere imza atıyor.

Mehmet Şef, geçtiğimiz sene Ramazan ayında Haber Global'den Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk olmuştu. Ömeroğlu ile keyifli bir mutfak sohbeti yapan Mehmet Şef, 'o mu bu mu?' sorularını yanıtlamış ve verdiği cevaplarla çok konuşulmuştu.

'Patlıcan salatası mı, kısır mı?' sorusuna net bir şekilde 'patlıcan salatası' diyen Mehmet Şef, kısır için ise 'varlığını tartıştığım bir yemektir' demişti. 

'Kısır dediğin şey, soğanlı, salçalı bir bulgurdur. Bunun üzerine bir de iyi yapıldı kötü yapıldı diye tartışılır... Çok özellikleri olan teknik olan bir yemek değildir...' diyen Mehmet Şef'in sözleri, aradan geçen sürenin ardından sosyal medyada yeniden viral oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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