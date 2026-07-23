Tatlılarında Binlerce Karınca Kullanmış: Ünlü Michelin Yıldızlı Şefin Hapsi İsteniyor!

Savcılık, bugüne kadar on binlerce karınca kullandığını öne sürdü. Öte yandan mahkemede suçlamalara yanıt veren restoran yönetimi, sunulan rakamların gerçeği yansıtmadığını ve her müşterinin bu ilaveyi kabul etmediğini iddia etti.

Şefin daha önce ABD ve Avrupa’daki çalışmaları sırasında yemeklere doğal ekşilik katmak için karınca kullandığı, bu uygulamanın Güney Kore’de yasadışı olduğunu ise bilmediği ifade edildi.

Şimdi davadan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.