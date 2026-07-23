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Tatlılarında Binlerce Karınca Kullanmış: Ünlü Michelin Yıldızlı Şefin Hapsi İsteniyor!

Tatlılarında Binlerce Karınca Kullanmış: Ünlü Michelin Yıldızlı Şefin Hapsi İsteniyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 10:09
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Güney Kore’de Michelin yıldızlı bir şefin tatlılarında karınca kullandığı ortaya çıktı. Gıda güvenliği yasalarınca, Güney Kore'de karınca tüketimine izin verilmiyor. Bu nedenle ünlü şef, bir yıl hapis ve ağır para cezası talebiyle yargılanıyor.

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İki Michelin yıldızlı restoranın sahibi, gıda yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

İki Michelin yıldızlı restoranın sahibi, gıda yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Seul’ün lüks Gangnam semtinde bulunan iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi ve şefinin, tatlı sunumlarında karınca kullandığı ortaya çıktı. Bu durum, rutin kontroller sırasında değil, bu ünlü restorana giden kişilerin paylaşımlarında görüldü. Hatta ünlü bir YouTuber, dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı restoranlarını denediği bir videosunda, bu restorana gitmiş ve karıncalı tatlıyı tüm dünyaya göstermişti. 

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, soruşturma başlattı.

Restoranın, ekşi bir tat için karınca kullandığı ortaya çıktı.

Restoranın, ekşi bir tat için karınca kullandığı ortaya çıktı.

Hazırlanan sorbe tatlısının üzerine kurutulmuş karınca serpiştirilerek müşterilere sunulduğu tespit edildi. Amaç ise daha ekşi bir tat yaratmak!

Güney Kore yasalarına göre, bazı böceklerin tüketilmesi uygundur. Örneğin çekirge, un kurdu ve ipek böceği kozasının tüketilmesi serbesttir. Ancak tüketim onayı bulunmayan böcek türlerini kullanmak isteyen işletmelerin önceden geçici izin alması gerekir. Michelin yıldızlı restoranın ise bu prosedürü uygulamadığı ortaya çıktı.

ABD ve Tayland'dan ithal edilen karıncalar, dört yıl boyunca binlerce porsiyon tatlı yapımında kullanılmış.

ABD ve Tayland'dan ithal edilen karıncalar, dört yıl boyunca binlerce porsiyon tatlı yapımında kullanılmış.

Savcılık, bugüne kadar on binlerce karınca kullandığını öne sürdü. Öte yandan mahkemede suçlamalara yanıt veren restoran yönetimi, sunulan rakamların gerçeği yansıtmadığını ve her müşterinin bu ilaveyi kabul etmediğini iddia etti.

Şefin daha önce ABD ve Avrupa’daki çalışmaları sırasında yemeklere doğal ekşilik katmak için karınca kullandığı, bu uygulamanın Güney Kore’de yasadışı olduğunu ise bilmediği ifade edildi.

Şimdi davadan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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