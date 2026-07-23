Tatlılarında Binlerce Karınca Kullanmış: Ünlü Michelin Yıldızlı Şefin Hapsi İsteniyor!
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Güney Kore’de Michelin yıldızlı bir şefin tatlılarında karınca kullandığı ortaya çıktı. Gıda güvenliği yasalarınca, Güney Kore'de karınca tüketimine izin verilmiyor. Bu nedenle ünlü şef, bir yıl hapis ve ağır para cezası talebiyle yargılanıyor.
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İki Michelin yıldızlı restoranın sahibi, gıda yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
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Restoranın, ekşi bir tat için karınca kullandığı ortaya çıktı.
ABD ve Tayland'dan ithal edilen karıncalar, dört yıl boyunca binlerce porsiyon tatlı yapımında kullanılmış.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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