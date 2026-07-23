Psikolojiye Göre Her Gün Duş Almayan İnsanların Ortak Özelliği

Ancak psikoloji ve dermatoloji uzmanları, banyo yapma sıklığının kişiden kişiye değişebileceğini ve bunun tek başına bir karakter göstergesi olmadığını belirtiyor. İşte psikolojiye göre her gün duş almayı tercih etmeyen insanların davranışlarının ardındaki nedenler...

Toplumda yaygın olan 'Her gün duş almayan kişi temiz değildir' algısı, bilimsel açıdan her zaman doğru kabul edilmiyor. Psikologlara göre insanların günlük alışkanlıkları; yetiştikleri çevre, kültürel normlar, yaşam tarzı, sağlık durumu ve kişisel tercihleri doğrultusunda şekilleniyor.

Bu nedenle yalnızca duş alma sıklığına bakarak bir kişinin sorumluluk sahibi olup olmadığı ya da hijyen anlayışı hakkında kesin yargıya varmak mümkün değil.