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Psikolojiye Göre Her Gün Duş Almayan İnsanların Ortak Özelliği

Psikolojiye Göre Her Gün Duş Almayan İnsanların Ortak Özelliği

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 09:34
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Her gün duş almayan kişiler çoğu zaman hijyene önem vermemekle ya da tembellikle suçlanabiliyor. Ancak psikoloji ve uzman görüşleri, banyo yapma sıklığının kişilikten ziyade yaşam tarzı, sağlık durumu ve bireysel ihtiyaçlarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Peki, her gün duş almamak gerçekten ne anlama geliyor?

Kaynak: https://m.economictimes.com/news/inte...
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Her gün duş almayan kişilerin özensiz ya da hijyene önem vermediği sıkça düşünülür.

Her gün duş almayan kişilerin özensiz ya da hijyene önem vermediği sıkça düşünülür.

Ancak psikoloji ve dermatoloji uzmanları, banyo yapma sıklığının kişiden kişiye değişebileceğini ve bunun tek başına bir karakter göstergesi olmadığını belirtiyor. İşte psikolojiye göre her gün duş almayı tercih etmeyen insanların davranışlarının ardındaki nedenler...

Toplumda yaygın olan 'Her gün duş almayan kişi temiz değildir' algısı, bilimsel açıdan her zaman doğru kabul edilmiyor. Psikologlara göre insanların günlük alışkanlıkları; yetiştikleri çevre, kültürel normlar, yaşam tarzı, sağlık durumu ve kişisel tercihleri doğrultusunda şekilleniyor.

Bu nedenle yalnızca duş alma sıklığına bakarak bir kişinin sorumluluk sahibi olup olmadığı ya da hijyen anlayışı hakkında kesin yargıya varmak mümkün değil.

Her gün duş almamayı tercih etmenin birçok nedeni olabilir

Her gün duş almamayı tercih etmenin birçok nedeni olabilir

Uzmanlara göre insanların her gün duş almamasının arkasında farklı gerekçeler bulunabiliyor. Bunlardan bazıları şunlar:

  • Serin iklimlerde yaşamak ve daha az terlemek

  • Kuru veya hassas cilde sahip olmak

  • Egzama gibi cilt rahatsızlıkları nedeniyle doktor önerisiyle daha seyrek yıkanmak

  • Evden çalışmak ve fiziksel olarak daha az aktif olmak

  • Yoğun iş temposu

  • Su tasarrufu yapmak

  • Aileden gelen alışkanlıklar ve kültürel farklılıklar

  • Tamamen kişisel konfor tercihleri

Psikoloji, bu nedenler bilinmeden insanlar hakkında önyargıya varılmaması gerektiğini vurguluyor.

Psikoloji bu davranışı nasıl açıklıyor?

Psikologlara göre alışkanlıklar; tekrar edilen davranışlar sonucunda zamanla otomatik hale geliyor. Bir kişinin çocukluğundan itibaren gün aşırı duş alma rutini varsa, bunu yetişkinlikte de sürdürmesi oldukça doğal kabul ediliyor.

Ayrıca insanlar, kendilerine uygun gelen ve en az zihinsel çaba gerektiren rutinleri sürdürme eğiliminde oluyor. Eğer kişi kendisini günlük duş almadan da temiz ve rahat hissediyorsa, bu davranış kalıcı bir alışkanlığa dönüşebiliyor.

Psikolojik teoriler ne söylüyor?

Psikolojik teoriler ne söylüyor?

Alışkanlık Teorisi (Habit Theory)

Bu teoriye göre tekrar edilen davranışlar zamanla otomatikleşiyor. Gün aşırı duş alma alışkanlığı da çocuklukta kazanılmış bir rutin olarak yıllarca devam edebiliyor.

Davranışçı Psikoloji

Davranışçı yaklaşıma göre insanlar, kendilerine olumlu sonuç veren davranışları sürdürme eğiliminde oluyor. Mevcut duş düzeni kişinin yaşamını olumsuz etkilemiyorsa bunu değiştirmek için güçlü bir motivasyon oluşmayabiliyor.

Öz Düzenleme Teorisi (Self-Regulation Theory)

Bu teori ise insanların günlük yaşamlarını hedeflerine, sağlık durumlarına ve sahip oldukları zamana göre organize ettiğini savunuyor. Bu nedenle kişisel bakım rutinleri de bireysel koşullara göre farklılık gösterebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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