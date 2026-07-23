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İnsanların Yerine Otomobil Pazarlığı Yapıyor: Ayda 200 Bin Dolar Ciroya Ulaştı

İnsanların Yerine Otomobil Pazarlığı Yapıyor: Ayda 200 Bin Dolar Ciroya Ulaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 09:03
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Otomobil satın alırken bayilerle saatlerce pazarlık etmek ve fiyat görüşmelerinin yarattığı stresle uğraşmak istemeyenler, artık süreci profesyonellere bırakıyor. Eski otomobil satıcısı Tomi Mikula da sektör deneyimini müşterileri adına kullanıyor; kurduğu şirket bayilerle görüşerek en uygun anlaşmayı sağlamaya çalışıyor ve her işlem için sabit ücret alıyor.

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Otomobil bayilerindeki deneyimini müşterilerin lehine kullanmaya başladı

Otomobil bayilerindeki deneyimini müşterilerin lehine kullanmaya başladı

Tomi Mikula, satış ve finans bölümleri dahil olmak üzere otomobil sektöründe 10 yıldan uzun süre çalıştı. Bayilerin fiyat belirleme yöntemlerini, ek ürün tekliflerini ve müşterileri karar vermeye zorlayan satış tekniklerini yakından öğrendi.

İlk dönemlerde çevrim içi forumlarda tanıştığı kişilere ücretsiz yardım ederek yaklaşık 50 araç anlaşmasını sonuçlandırdı. Talebin arttığını görünce Delivrd adlı şirketi kurdu ve her müşteri için bin dolarlık sabit hizmet ücreti belirledi.

Bayileri birbirleriyle yarıştırarak fiyatı düşürüyor

Bayileri birbirleriyle yarıştırarak fiyatı düşürüyor

Mikula ve ekibi, müşteri adına aynı otomobili satan farklı bayilerle iletişim kuruyor. Stokta uzun süredir bekleyen araçları tespit ediyor ve satıcılara diğer bayilerden gelen teklifleri bildirerek daha düşük fiyat vermelerini sağlamaya çalışıyor.

Pazarlık yalnızca aracın etiket fiyatıyla sınırlı kalmıyor. Finansman oranları, garanti paketleri, lastik hizmetleri ve ek sigorta ürünleri de inceleniyor; müşteriye gereksiz maliyet çıkarabilecek kalemlerin sözleşmeden kaldırılması isteniyor.

Görüşmeler sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor

Görüşmeler sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor

Şirket bugün beş profesyonel pazarlıkçıyla çalışıyor ve ayda yaklaşık 200 bin dolar ciro elde ediyor. Rakam Mikula’nın kişisel kazancını değil, şirketin müşterilerden aldığı toplam hizmet gelirini ifade ediyor. 

Bazı bayi görüşmeleri müşterinin izniyle canlı yayımlanıyor. Tartışmalı telefon konuşmaları yüz binlerce kez izlenirken Mikula’nın YouTube ve TikTok hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 700 bine yaklaşmış durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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