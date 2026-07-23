İnsanların Yerine Otomobil Pazarlığı Yapıyor: Ayda 200 Bin Dolar Ciroya Ulaştı
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Otomobil satın alırken bayilerle saatlerce pazarlık etmek ve fiyat görüşmelerinin yarattığı stresle uğraşmak istemeyenler, artık süreci profesyonellere bırakıyor. Eski otomobil satıcısı Tomi Mikula da sektör deneyimini müşterileri adına kullanıyor; kurduğu şirket bayilerle görüşerek en uygun anlaşmayı sağlamaya çalışıyor ve her işlem için sabit ücret alıyor.
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Otomobil bayilerindeki deneyimini müşterilerin lehine kullanmaya başladı
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Bayileri birbirleriyle yarıştırarak fiyatı düşürüyor
Görüşmeler sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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