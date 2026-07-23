İnsanların Yerine Otomobil Pazarlığı Yapıyor: Ayda 200 Bin Dolar Ciroya Ulaştı

Şirket bugün beş profesyonel pazarlıkçıyla çalışıyor ve ayda yaklaşık 200 bin dolar ciro elde ediyor. Rakam Mikula’nın kişisel kazancını değil, şirketin müşterilerden aldığı toplam hizmet gelirini ifade ediyor.

Bazı bayi görüşmeleri müşterinin izniyle canlı yayımlanıyor. Tartışmalı telefon konuşmaları yüz binlerce kez izlenirken Mikula’nın YouTube ve TikTok hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 700 bine yaklaşmış durumda.