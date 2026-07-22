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Yaşam
Belediye 96 Daireyi 40 Aileye Ücretsiz Verdi: Tek Şartı Var!

Belediye 96 Daireyi 40 Aileye Ücretsiz Verdi: Tek Şartı Var!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 15:13
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Rotterdam’ın Spangen semtinde bulunan ve 96 küçük daireden oluşan Wallisblok, bakımsızlık, yasa dışı kiralamalar ve güvenlik sorunları nedeniyle yıllarca mahallenin en sorunlu yapılarından biri olarak kaldı. Belediye binayı yıkmak yerine daireleri, kapsamlı yenilemenin maliyetini üstlenmeleri şartıyla 40 haneye satın alma bedeli almadan devretti.

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Terk edilen apartman bloğu mahallenin sorunlu noktalarından biriydi

Terk edilen apartman bloğu mahallenin sorunlu noktalarından biriydi

Spangen semtindeki Wallisblok, bakımsız binalar, yasa dışı kiralamalar ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle uzun süre kötü bir üne sahipti. Bir zamanlar 96 küçük dairenin bulunduğu yapı giderek boşalmış ve yeniden kullanıma açılamayacak kadar yıpranmıştı.

Rotterdam Belediyesi kalan mülk sahiplerinin paylarını satın alarak bloğun tamamını kontrol altına aldı. Ardından yapıyı, ortak bir yenileme planı hazırlayacak 40 haneye satış bedeli almadan devretmeye karar verdi.

Evler ücretsizdi ancak yenileme masrafını sakinler karşıladı

Evler ücretsizdi ancak yenileme masrafını sakinler karşıladı

Projeye özellikle kentte ev satın almakta zorlanan genç çalışanlar kabul edildi. Katılımcılar daireler için para ödemedi ancak binanın tüm onarımını finanse etmeyi, süreci birlikte yönetmeyi ve gerekli kredileri kendileri bulmayı kabul etti.

Hane başına ortalama yenileme maliyeti yaklaşık 183 bin doları buldu. Birbirinden küçük 96 daire birleştirilerek 40 geniş konuta dönüştürüldü; sakinler tek katlı veya birkaç kata yayılan farklı yerleşim planları hazırlayabildi.

İki yıl oturma şartı hızlı satışın önüne geçti

İki yıl oturma şartı hızlı satışın önüne geçti

Katılımcıların yenileme tamamlandıktan sonra evlerinde en az iki yıl yaşaması gerekiyordu. Böylece dairelerin hemen satılarak projeden kısa vadeli kazanç elde edilmesi önlendi ve mahallede kalıcı bir topluluk kurulması hedeflendi.

Wallisblok’un yenilenmesi çevredeki güvenlik algısını ve yapıların değerini yükseltti. Model başka kentlere de örnek olurken mülk fiyatlarındaki artışın düşük gelirli sakinleri ilerleyen yıllarda bölgeden uzaklaştırabileceğine dair soylulaştırma tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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