Belediye 96 Daireyi 40 Aileye Ücretsiz Verdi: Tek Şartı Var!

Katılımcıların yenileme tamamlandıktan sonra evlerinde en az iki yıl yaşaması gerekiyordu. Böylece dairelerin hemen satılarak projeden kısa vadeli kazanç elde edilmesi önlendi ve mahallede kalıcı bir topluluk kurulması hedeflendi.

Wallisblok’un yenilenmesi çevredeki güvenlik algısını ve yapıların değerini yükseltti. Model başka kentlere de örnek olurken mülk fiyatlarındaki artışın düşük gelirli sakinleri ilerleyen yıllarda bölgeden uzaklaştırabileceğine dair soylulaştırma tartışmalarını da beraberinde getirdi.