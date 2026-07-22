Belediye 96 Daireyi 40 Aileye Ücretsiz Verdi: Tek Şartı Var!
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Rotterdam’ın Spangen semtinde bulunan ve 96 küçük daireden oluşan Wallisblok, bakımsızlık, yasa dışı kiralamalar ve güvenlik sorunları nedeniyle yıllarca mahallenin en sorunlu yapılarından biri olarak kaldı. Belediye binayı yıkmak yerine daireleri, kapsamlı yenilemenin maliyetini üstlenmeleri şartıyla 40 haneye satın alma bedeli almadan devretti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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