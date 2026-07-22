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Su Yerine Petrolle Dolu Küvete Giriyorlar! Yalnızca 10 Dakika Kalabiliyorlar

Su Yerine Petrolle Dolu Küvete Giriyorlar! Yalnızca 10 Dakika Kalabiliyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 18:36
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yaklaşık 320 kilometre batısında bulunan Naftalan kentinde küvetler suyla değil, koyu renkli ve sıcak petrolle dolduruluyor. Ticari yakıt olarak kullanılmaya elverişli olmayan yoğun Naftalan petrolü, yerel tesislerde sağlık turizminin merkezine yerleştirilmiş durumda.

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Küvetler 38 derecelik yoğun petrolle dolduruluyor

Küvetler 38 derecelik yoğun petrolle dolduruluyor

Naftalan petrolü, Azerbaycan’ın enerji ihracatında kullandığı daha hafif petrol türlerinden farklı olarak oldukça yoğun bir yapıya sahip. Kolay yanmadığı ve klasik yöntemlerle işlenmesi zor olduğu için bölgede sanayi yerine spa uygulamalarında değerlendiriliyor. Tesislerin çoğu, ziyaretçilerin petrol banyosuna girmeden önce kan testi ve genel sağlık kontrolünden geçirilmesini istiyor.

Kişi doktorun belirlediği seviyeye göre petrolün içine kısmen veya boynuna kadar girebiliyor. Yaklaşık 38-39 dereceye kadar ısıtılan yağın içinde kalma süresi çoğunlukla 10 dakikayla sınırlandırılıyor. Banyodan çıkan kişinin vücudundaki yoğun petrol önce özel bir araçla sıyrılıyor, ardından birkaç kez duş alması ve dinlenmesi isteniyor.

Sovyet döneminde yılda 75 bin ziyaretçi ağırlıyordu

Sovyet döneminde yılda 75 bin ziyaretçi ağırlıyordu

Naftalan petrolünün farklı amaçlarla kullanılması yüzyıllar öncesine uzansa da kentteki düzenli sağlık turizmi Sovyetler Birliği döneminde gelişti. İlk büyük tatil ve tedavi merkezi 1926 yılında kuruldu; devlet destekli seyahat programları sayesinde sanatoryumlar özellikle eklem ve cilt rahatsızlıklarına çözüm arayan ziyaretçilerin uğrak noktası hâline geldi.

Petrol banyolarının en yoğun olduğu 1980’li yıllarda Naftalan’a yılda yaklaşık 75 bin kişi geliyordu. Dağlık Karabağ çevresindeki çatışmaların 1988’de başlamasıyla turizm büyük ölçüde durdu ve Sovyet döneminden kalan altı tesisin beşi mültecilerin barındığı yapılara dönüştürüldü. Sonraki yıllarda yeni otel ve merkezlerin açılmasıyla kent yeniden sağlık turizmi destinasyonu olarak tanıtılmaya başladı.

Tedavi iddiaları ile sağlık riskleri, birlikte tartışılıyor

Tedavi iddiaları ile sağlık riskleri, birlikte tartışılıyor

Naftalan’daki doktorlar ve işletmeler, petrol banyolarının romatizma, eklem ağrıları, sedef hastalığı ve bazı cilt sorunlarına yardımcı olabileceğini savunuyor. Bazı tesislerde yağın 70’ten fazla rahatsızlık üzerinde etkili olduğu öne sürülse de bu ifadelerin büyük bölümü yerel deneyimlere ve sınırlı çalışmalara dayanıyor. Uygulamanın etkinliğini ve uzun vadeli sonuçlarını ortaya koyan kapsamlı, bağımsız klinik araştırmalar yeterli değil.

Petrolün içerdiği hidrokarbonlar ve naftalinle ilişkilendirilen olası toksik etkiler de güvenlik tartışmalarının merkezinde bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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