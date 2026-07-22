Su Yerine Petrolle Dolu Küvete Giriyorlar! Yalnızca 10 Dakika Kalabiliyorlar

Naftalan petrolü, Azerbaycan’ın enerji ihracatında kullandığı daha hafif petrol türlerinden farklı olarak oldukça yoğun bir yapıya sahip. Kolay yanmadığı ve klasik yöntemlerle işlenmesi zor olduğu için bölgede sanayi yerine spa uygulamalarında değerlendiriliyor. Tesislerin çoğu, ziyaretçilerin petrol banyosuna girmeden önce kan testi ve genel sağlık kontrolünden geçirilmesini istiyor.

Kişi doktorun belirlediği seviyeye göre petrolün içine kısmen veya boynuna kadar girebiliyor. Yaklaşık 38-39 dereceye kadar ısıtılan yağın içinde kalma süresi çoğunlukla 10 dakikayla sınırlandırılıyor. Banyodan çıkan kişinin vücudundaki yoğun petrol önce özel bir araçla sıyrılıyor, ardından birkaç kez duş alması ve dinlenmesi isteniyor.