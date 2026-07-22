Su Yerine Petrolle Dolu Küvete Giriyorlar! Yalnızca 10 Dakika Kalabiliyorlar
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yaklaşık 320 kilometre batısında bulunan Naftalan kentinde küvetler suyla değil, koyu renkli ve sıcak petrolle dolduruluyor. Ticari yakıt olarak kullanılmaya elverişli olmayan yoğun Naftalan petrolü, yerel tesislerde sağlık turizminin merkezine yerleştirilmiş durumda.
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Küvetler 38 derecelik yoğun petrolle dolduruluyor
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Sovyet döneminde yılda 75 bin ziyaretçi ağırlıyordu
Tedavi iddiaları ile sağlık riskleri, birlikte tartışılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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