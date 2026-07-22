Günde Sadece Bir Avuç Yemek Yetiyor: Damarları, Bağırsağı Temizliyor

Cevizdeki yüksek antioksidan seviyeleri, özellikle cevizlerin ince kabuğunda bol miktarda bulunan E vitamini, melatonin ve polifenoller adı verilen bitki bileşiklerinden kaynaklanır.

60 yaş üstü sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan 2022 tarihli bir çalışma, ceviz açısından zengin bir öğün yemenin LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir.

Ceviz, aynı zamanda diğer tüm kuruyemişlere nazaran daha yüksek omega-3 yağ asidi içeriğine sahiptir ve 1 porsiyonda 2,5 gram omega-3 sağlar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen Omega-3 yağlarına alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel bir yağdır.

Tıp Enstitüsü'ne göre, yeterli ALA alımı erkekler için günde 1,6 g, kadınlar için ise günde 1,1 g'dır.