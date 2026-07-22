Günde Sadece Bir Avuç Yemek Yetiyor: Damarları, Bağırsağı Temizliyor
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Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi temel besin maddeleriyle dolu, sağlıklı bir kuruyemiş türüdür. Uzmanlara göre cevize 'besleyici bir besin' demek bile az kalır. Sağlıklı yağlar, lif, vitaminler, mineraller... Cevizin sağlığa faydaları o kadar çok ki Kaliforniya Üniversitesi'nde 'ceviz konferansı' bile düzenleniyor.
Çoğu kişinin severek tükettiği bu kuruyemiş, kötü kolesterolü düşürüyor.
Peki günde ne kadar ceviz yemeliyiz?
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Ceviz, diğer tüm kuruyemişlere nazaran daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip.
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Her gün bir avuç ceviz yemek bile ihtiyacınız olan besinleri almanızı sağlar.
Cevizin kilo yapmasından korkmayın.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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