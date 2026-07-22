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Günde Sadece Bir Avuç Yemek Yetiyor: Damarları, Bağırsağı Temizliyor

Günde Sadece Bir Avuç Yemek Yetiyor: Damarları, Bağırsağı Temizliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 11:36
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Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi temel besin maddeleriyle dolu, sağlıklı bir kuruyemiş türüdür. Uzmanlara göre cevize 'besleyici bir besin' demek bile az kalır. Sağlıklı yağlar, lif, vitaminler, mineraller... Cevizin sağlığa faydaları o kadar çok ki Kaliforniya Üniversitesi'nde 'ceviz konferansı' bile düzenleniyor.

Çoğu kişinin severek tükettiği bu kuruyemiş, kötü kolesterolü düşürüyor.

Peki günde ne kadar ceviz yemeliyiz?

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Ceviz, diğer tüm kuruyemişlere nazaran daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip.

Ceviz, diğer tüm kuruyemişlere nazaran daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip.

Cevizdeki yüksek antioksidan seviyeleri, özellikle cevizlerin ince kabuğunda bol miktarda bulunan E vitamini, melatonin ve polifenoller adı verilen bitki bileşiklerinden kaynaklanır. 

60 yaş üstü sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan 2022 tarihli bir çalışma, ceviz açısından zengin bir öğün yemenin LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir. 

Ceviz, aynı zamanda diğer tüm kuruyemişlere nazaran daha yüksek omega-3 yağ asidi içeriğine sahiptir ve 1 porsiyonda 2,5 gram omega-3 sağlar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen Omega-3 yağlarına alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel bir yağdır.

Tıp Enstitüsü'ne göre, yeterli ALA alımı erkekler için günde 1,6 g, kadınlar için ise günde 1,1 g'dır.

Her gün bir avuç ceviz yemek bile ihtiyacınız olan besinleri almanızı sağlar.

Her gün bir avuç ceviz yemek bile ihtiyacınız olan besinleri almanızı sağlar.

Cevizdeki polifenoller, oksidatif stres ve iltihaplanmayla mücadeleye yardımcı olabilir. Oksidatif stresin neden olduğu iltihaplanma, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok hastalığa sebep olabilir:

  • Kalp hastalıkları

  • Tip 2 diyabet

  • Alzheimer hastalığı

  • Kanser

Araştırmalar, cevizin aynı zamanda bağırsak sağlığına da faydalı olduğunu gösteriyor. 'Ceviz yemek, mikrobiyotanızın ve bağırsaklarınızın sağlığını desteklemenin bir yolu olabilir.' deniyor. 2018'de yapılan bir araştırmada, 194 sağlıklı yetişkin 8 hafta boyunca her gün 43 gram ceviz yedi. Araştırmanın sonunda, ceviz yemedikleri döneme kıyasla bağırsaklarında faydalı bakterilerde artış gözlemlendi.

Cevizin kilo yapmasından korkmayın.

Cevizin kilo yapmasından korkmayın.

Yaygın düşüncenin aksine, ceviz yemek iştahınızı düzenlemenize yardımcı olabilir. 

2019 yılında obezite sorunu yaşayan 10 kişi üzerinde yapılan kontrollü bir çalışmada, günde bir kez yaklaşık 48 gram cevizle yapılan bir smoothie'nin 5 gün boyunca içilmesinin, katılımcıların iştahını ve açlığını azalttığı bulundu.

Ayrıca, cevizli smoothie'lerin 5 gün boyunca tüketilmesinin ardından yapılan beyin taramaları, katılımcıların kek ve patates kızartması gibi son derece cazip yiyeceklere karşı koymalarına yardımcı olan beyin bölgesinde artan aktivasyon kaydedildi.

Faydaları saymakla bitmeyen cevizin en büyük yararı ise yüksek tansiyonlu kişilerde kan basıncını düşürmeye yardımcı olması.

2019 yılında yapılan bir araştırma, ceviz tüketiminin, yüksek tansiyonu olan kişiler de dahil olmak üzere, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kan basıncındaki küçük farklılıkların bile kalp hastalığı riski üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünülüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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