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Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Faydalarına Dair Yeni Bir Keşif Yapıldı

Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Faydalarına Dair Yeni Bir Keşif Yapıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 09:46
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Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kahve tüketiminin sağlığa faydalı olduğu görülmüştü. Kahve tüketiminin daha uzun ömürle ve daha düşük kronik hastalıklarla ilişkili olduğu biliniyordu. Fakat kahvenin vücudumuzda tam olarak nasıl 'çalıştığı' bilinmiyordu.

Independent'ın aktardığına göre, kahvenin etkisinin nasıl ortaya çıktığı yeni bir araştırmayla öğrenildi.

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Kahvenin içindeki ana bileşenler, hücreleri hasar ve yaşlanmaya karşı koruyabiliyor.

Kahvenin içindeki ana bileşenler, hücreleri hasar ve yaşlanmaya karşı koruyabiliyor.

Bugüne kadar kahve ve çay üzerine onlarca belki de yüzlerce araştırma yapıldı. Araştırmalarda, günlük tüketimde aşırıya kaçılmamak kaydıyla, kahvedeki polifenoller ve flavonoidler gibi başlıca kimyasalların, hücreleri hasar ve yaşlanmaya karşı koruyabilen antioksidan ve antiinflamatuar etki gösterdiği kanıtlanmıştı.

Düzenli kahve içen kişilerde, metabolik rahatsızlıkların, bazı kanser türlerinin, Parkinsonun, demansın ve kalp hastalıklarının riskinin daha düşük olduğu görülmüştü. Özellikle yaşa bağlı ortaya çıkan bu hastalıklarda, kahvenin olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak bugüne kadar, kahve kimyasallarının faydalarını tam olarak nasıl sağladığı bilinmiyordu.

Yeni çalışma, kahvenin etkisinin nasıl ortaya çıktığını gösterdi.

Yeni çalışma, kahvenin etkisinin nasıl ortaya çıktığını gösterdi.

Araştırma, kahvenin etkisinin, yaşlanma, stres tepkisi ve kalp hastalıklarındaki rolüyle giderek daha fazla tanınan 'NR4A1' adlı reseptör proteini üzerinde etki göstermesiyle gerçekleşebileceğini ortaya çıkardı. 

Hakemli dergi Nutrients'ta yayımlanan çalışmanın yazarlarından Stephen Safe, 'Bu etkilerin bir kısmının, kahve bileşiklerinin vücudu stresin yol açtığı hasardan korumada rol oynayan bu reseptörle nasıl etkileşime girdiğiyle bağlantılı olabileceğini gösterdik' diye açıklıyor.

Kahvenin etki ettiği NR4A1 proteininin, vücuttaki stres ve hasara yanıt olarak gen aktivitesini düzenlediği biliniyor. Ayrıca iltihaplanma, metabolizma ve doku onarımı gibi çok çeşitli biyolojik süreçlerde rol oynuyor. Dolayısıyla, özellikle yaşa bağlı hastalıklarla yakından bağlantılı hale geliyor.

"Hemen hemen her doku zarar gördüğünde NR4A1 bu hasarı azaltmak üzere devreye girer."

"Hemen hemen her doku zarar gördüğünde NR4A1 bu hasarı azaltmak üzere devreye girer."

Dolayısıyla, bu reseptörü ortadan kaldırmak hasarın daha da kötüleşmesine neden olur. Kahvedeki birçok kimyasal bileşen ise NR4A1 reseptör proteinine bağlanarak aktivitesini etkiler.

Laboratuvar çalışmaları, bu bileşiklerin hücresel hasarı azaltabileceğini ve kanser hücresi büyümesini yavaşlatabileceğini gösteriyor. 

Araştırmacılar 'Kahvenin sağlığa yararlı bazı etkilerinin kısmen, NR4A1 üzerinde etkili olan kahve bileşenlerinin aktivitesine atfedilebileceğini öne sürüyoruz' diyor.

Öte yandan kahvenin etkilerinin bu kadarla sınırlı olmadığı, daha derin araştırmalara da ihtiyaç olduğu belirtiliyor. İleri araştırmalar, kahvenin faydalarından daha fazla yararlanmak adına oldukça faydalı olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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