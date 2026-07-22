Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Faydalarına Dair Yeni Bir Keşif Yapıldı
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Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kahve tüketiminin sağlığa faydalı olduğu görülmüştü. Kahve tüketiminin daha uzun ömürle ve daha düşük kronik hastalıklarla ilişkili olduğu biliniyordu. Fakat kahvenin vücudumuzda tam olarak nasıl 'çalıştığı' bilinmiyordu.
Independent'ın aktardığına göre, kahvenin etkisinin nasıl ortaya çıktığı yeni bir araştırmayla öğrenildi.
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Kahvenin içindeki ana bileşenler, hücreleri hasar ve yaşlanmaya karşı koruyabiliyor.
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Yeni çalışma, kahvenin etkisinin nasıl ortaya çıktığını gösterdi.
"Hemen hemen her doku zarar gördüğünde NR4A1 bu hasarı azaltmak üzere devreye girer."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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