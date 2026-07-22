Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Faydalarına Dair Yeni Bir Keşif Yapıldı

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kahve tüketiminin sağlığa faydalı olduğu görülmüştü. Kahve tüketiminin daha uzun ömürle ve daha düşük kronik hastalıklarla ilişkili olduğu biliniyordu. Fakat kahvenin vücudumuzda tam olarak nasıl 'çalıştığı' bilinmiyordu.

Independent'ın aktardığına göre, kahvenin etkisinin nasıl ortaya çıktığı yeni bir araştırmayla öğrenildi.

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