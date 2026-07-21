The Odyssey Filminin Hikayesini Anlatan Bakmalara Doyamayacağınız Sanat Eserleri
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Christopher Nolan'ın The Odyssey yorumuyla, Homeros'a atfedilen Odysseia destanı yıllar sonra yeniden gündem oldu. Odysseia'ya göre, Truva çoktan yıkılmıştı ancak zeki Odysseus'un sınavı asıl şimdi başlıyordu. Evine dönmek isteyen Odysseus, denizdeki tehlikelerle ve intikam dolu tanrılarla zorlu 10 yıl geçirdi. Bu sürede hem kendine hem de mürettabatına sahip çıkmak zorundaydı.
Odysseus'un zorlu yolculuğu, beyaz perdeden önce pek çok sanata da ilham olmuştu.
İşte Odysseia'yı konu alan birbirinden güzel sanat eserleri.
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Penelope Tezgahında
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Kirke Büyülü Kupayı Sunarken
Odysseus ve Polyphemus
Lotus Yiyenlerin Diyarına
Sirenler
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İthaka'ya Dönüş
Odysseus Köpeğiyle Karşılaşıyor
Odysseus Taliplerle Karşı Karşıya
Odysseus ve Penelope Yeniden Bir Arada
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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