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The Odyssey Filminin Hikayesini Anlatan Bakmalara Doyamayacağınız Sanat Eserleri

The Odyssey Filminin Hikayesini Anlatan Bakmalara Doyamayacağınız Sanat Eserleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 14:04
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Christopher Nolan'ın The Odyssey yorumuyla, Homeros'a atfedilen Odysseia destanı yıllar sonra yeniden gündem oldu. Odysseia'ya göre, Truva çoktan yıkılmıştı ancak zeki Odysseus'un sınavı asıl şimdi başlıyordu. Evine dönmek isteyen Odysseus, denizdeki tehlikelerle ve intikam dolu tanrılarla zorlu 10 yıl geçirdi. Bu sürede hem kendine hem de mürettabatına sahip çıkmak zorundaydı.

Odysseus'un zorlu yolculuğu, beyaz perdeden önce pek çok sanata da ilham olmuştu.

İşte Odysseia'yı konu alan birbirinden güzel sanat eserleri.

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Penelope Tezgahında

Penelope Tezgahında

İsviçreli sanatçı Angelica Kauffman'ın 1764 tarihli bir resmidir. Eşi Odysseus'un dönüşünü bekleyen Penelope, kendisine baskı yapan taliplerinden kurtulmak için bir kefen dokuyacağını söyler. Gündüzleri bu dokuma tezgâhında kefeni dokur, geceleri ise gizlice sökerek bitmesini geciktirir ve zaman kazanır.

Kirke Büyülü Kupayı Sunarken

Kirke Büyülü Kupayı Sunarken

John William Waterhouse tarafından, 1891 yılında yapılan bir tablo. Kirke'nin hemen yanında, domuza çevrilen adamlardan birini görüyoruz. Aynadaki yansımada ise her an saldırmaya hazır Odysseus yer alıyor.

Odysseus ve Polyphemus

Odysseus ve Polyphemus

İsviçreli sanatçı Arnold Böcklin'in 1896 tarihli bir yağlı boya tablosu. Kör bir dev olan Kiklop Polyphemus, Odysseus ve mürettebatının kaçan teknesine büyük bir kaya fırlatmaya hazırlanıyor. Odysseus ise karşılık olarak ona sataşmaya devam ediyor.

Lotus Yiyenlerin Diyarına

Lotus Yiyenlerin Diyarına

Robert S. Duncanson'a ait 1861 tarihli bir eser. Şiddetli bir fırtınayla mücadele ettikten sonra, Yunanlılar sonunda Lotus yiyenlerin ülkesine kürek çekerek kıyıya ulaşmayı başarırlar. Bu ülkenin bir adı yoktur. Ancak sakinleri Lotus çiçeğiyle beslenir. Odysseus, adamlarından birkaçını araştırmak için gönderir. Lotus çiçeği yiyen adamlar anında büyülenir, evlerini unutur ve orada kalmaya karar verir.

Sirenler

Sirenler

Mürettebat, bu kez Siren Adası'na gider. Ancak sesleri ve şarkıları, oradan geçen erkekler için karşı konulamazdır. Odysseus'un adamları kulaklarını yumuşatılmış balmumuyla tıkar ve Odysseus, onları dinleyebilmesi ama yanlarına gidememesi için adamlarına kendisini direğe bağlamalarını emreder. Filmde, merakına yenik düşen bir kişi kulaklarını açar ve dinledikleri karşısında etkilenerek Sirenleri takip eder.

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İthaka'ya Dönüş

İthaka'ya Dönüş

Sonunda İthaka'ya ulaşan Odysseus, yaşlı bir dilenci kılığına girer. Bu sırada Athena, Sparta'da babasından haber arayan Odysseus'un oğlu Telemakhos'u getirmeye gider. Telemakhos, çok yakın arkadaşı olan Eumaeus'un evine gider ve böylece henüz kılık değiştirmiş olan Odysseus'la karşılaşır. Athena, Odysseus'un kılık değiştirdiği kıyafeti çıkarır ve Telemakhos, onun uzun zamandır kayıp olan babası olduğunu anlar. Kucaklaşırlar ve ağlarlar. 

Tabii filmde daha farklı bir final sahnesi bizi bekliyor.

Odysseus Köpeğiyle Karşılaşıyor

Odysseus Köpeğiyle Karşılaşıyor

Odysseus kılık değiştirmiş halde şehre gelir, ancak yaşlı köpeği Argos onu tanır ve kuyruğunu sallamaya başlar. Efendisinin yanına gitmek istese de artık gücü kalmamıştır ve son nefesini orada verir. O zaman Odysseus kafasını çevirir ve gözyaşını siler.

Odysseus Taliplerle Karşı Karşıya

Odysseus Taliplerle Karşı Karşıya

Penelope, hangi talibi seçeceğine karar vermek için bir okçuluk yarışması düzenler. On iki balta başını okla delebilen adam kazanacaktır ve Penelope onunla evlenecektir. Bu görevi yalnızca Odysseus başarır ve oku attıktan sonra diğer talipleri öldürür.

Odysseus ve Penelope Yeniden Bir Arada

Odysseus ve Penelope Yeniden Bir Arada

Artık kocasının kimliğinden emin olan Penelope, ağlayarak yanına koşar, kollarını boynuna dolar ve onu öper. Odysseus da aynı şekilde duygulanır ve sadık karısını bağrına bastırarak ağlar.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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