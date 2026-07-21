The Odyssey Filminin Hikayesini Anlatan Bakmalara Doyamayacağınız Sanat Eserleri

Christopher Nolan'ın The Odyssey yorumuyla, Homeros'a atfedilen Odysseia destanı yıllar sonra yeniden gündem oldu. Odysseia'ya göre, Truva çoktan yıkılmıştı ancak zeki Odysseus'un sınavı asıl şimdi başlıyordu. Evine dönmek isteyen Odysseus, denizdeki tehlikelerle ve intikam dolu tanrılarla zorlu 10 yıl geçirdi. Bu sürede hem kendine hem de mürettabatına sahip çıkmak zorundaydı.

Odysseus'un zorlu yolculuğu, beyaz perdeden önce pek çok sanata da ilham olmuştu.

İşte Odysseia'yı konu alan birbirinden güzel sanat eserleri.

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