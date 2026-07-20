Tüm Dünyanın Konuştuğu 'The Odyssey' Filmi ve 2.700 Yıllık Gerçek: Efsanevi Rota Türkiye’de mi Başlıyor?
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Tüm dünya, Christopher Nolan’ın 'The Odyssey' filmini konuşuyor. Nolan, 2.700 yıllık Odysseia destanını yeniden yorumladı ve izleyici yorumlarına göre başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktardı. Odysseia (Odyssey) destanı, Yunanların, günümüzde Türkiye sınırları içinde kalan topraklarda Truva halkıyla savaştığı 10 yıllık bir çatışma olan Truva Savaşı'nı ve sonrasını anlatıyor. Nolan'ın filminde öne çıkan nokta ise Odysseus'un eve dönüş hikayesi ve bu hikayenin psikolojik yansımaları.
Peki The Odyssey filminde, efsanenin başlangıcı olan Türkiye detayı yer alıyor mu?
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Christopher Nolan "The Odyssey" filmiyle bir ilke imza attı.
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Peki Odysseia efsanesi nerede geçiyor?
Odysseus’un yıllar süren yolculuğu, neredeyse tüm Akdeniz sularından geçiyor.
Serüven, günümüzde Çanakkale sınırlarında yer alan Troya’da başlıyor.
Gelelim meşhur Truva atının hikayesine.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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