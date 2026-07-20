Tüm Dünyanın Konuştuğu 'The Odyssey' Filmi ve 2.700 Yıllık Gerçek: Efsanevi Rota Türkiye’de mi Başlıyor?

Başarılı yönetmen Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi yalnızca hikayesiyle değil, çekim teknolojisiyle de sinema tarihine geçti. Tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk film olan yapım, adını tarihe yazdırdı. Filmi başarılı kılan etmenlerin arasında ileri teknoloji gelse de filmin hikayesi, oyuncuları ve müzikleri de izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Christopher Nolan'ın 'Odysseia' uyarlaması, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece, Nolan'ın kariyerindeki en güçlü uluslararası açılış oldu.

Filmin vizyona girmesiyle, Odysseia destanı hakkında çok şey yazılıp çizildi. Nesiller boyunca incelenen eser, yeniden dünyanın en çok konuşulan edebi eseri oldu.

Kurgusal kahraman Odysseus'un hikayesini ve evine dönme çabasını anlatan Antik Yunan metni, aslında kahramanın maceralarını anlatan uzun bir şiir. Hikaye, çoğunlukla üçüncü şahıs ağzından anlatılıyor. Filmin ise çoğunlukla Odysseus'un ağzından anlatıldığını görüyoruz.