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Tüm Dünyanın Konuştuğu 'The Odyssey' Filmi ve 2.700 Yıllık Gerçek: Efsanevi Rota Türkiye’de mi Başlıyor?

Tüm Dünyanın Konuştuğu 'The Odyssey' Filmi ve 2.700 Yıllık Gerçek: Efsanevi Rota Türkiye’de mi Başlıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 12:57
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Tüm dünya, Christopher Nolan’ın 'The Odyssey' filmini konuşuyor. Nolan, 2.700 yıllık Odysseia destanını yeniden yorumladı ve izleyici yorumlarına göre başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktardı. Odysseia (Odyssey) destanı, Yunanların, günümüzde Türkiye sınırları içinde kalan topraklarda Truva halkıyla savaştığı 10 yıllık bir çatışma olan Truva Savaşı'nı ve sonrasını anlatıyor. Nolan'ın filminde öne çıkan nokta ise Odysseus'un eve dönüş hikayesi ve bu hikayenin psikolojik yansımaları.

Peki The Odyssey filminde, efsanenin başlangıcı olan Türkiye detayı yer alıyor mu?

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Christopher Nolan "The Odyssey" filmiyle bir ilke imza attı.

Christopher Nolan "The Odyssey" filmiyle bir ilke imza attı.

Başarılı yönetmen Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi yalnızca hikayesiyle değil, çekim teknolojisiyle de sinema tarihine geçti. Tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk film olan yapım, adını tarihe yazdırdı. Filmi başarılı kılan etmenlerin arasında ileri teknoloji gelse de filmin hikayesi, oyuncuları ve müzikleri de izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Christopher Nolan'ın 'Odysseia' uyarlaması, açılış hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece, Nolan'ın kariyerindeki en güçlü uluslararası açılış oldu.

Filmin vizyona girmesiyle, Odysseia destanı hakkında çok şey yazılıp çizildi. Nesiller boyunca incelenen eser, yeniden dünyanın en çok konuşulan edebi eseri oldu. 

Kurgusal kahraman Odysseus'un hikayesini ve evine dönme çabasını anlatan Antik Yunan metni, aslında kahramanın maceralarını anlatan uzun bir şiir. Hikaye, çoğunlukla üçüncü şahıs ağzından anlatılıyor. Filmin ise çoğunlukla Odysseus'un ağzından anlatıldığını görüyoruz.

Peki Odysseia efsanesi nerede geçiyor?

Peki Odysseia efsanesi nerede geçiyor?

Öncelikle, herkesin edebiyat derslerinden hatırladığı 'İlyada ve Odysseia' destanlarını kısaca anlatalım. İki destan da Antik Yunan şairi Homeros'a atfediliyor. İlyada, Truva Savaşı'nın sonlarına doğru birkaç haftalık bir süreci konu alıyor ve Yunanların en büyük savaşçısı Aşil'e odaklanıyor. Öte yandan Odysseia ise Yunanların, Truva halkıyla savaştığı 10 yıllık bir çatışma olan Truva Savaşı'nın sona ermesiyle başlıyor.

Nolan filmi The Odyssey'de ise hem savaşın, hem eve dönüş hikayesinin hem de o süreçte İthaka'da yaşananların eş zamanlı bir anlatısını görüyoruz. 

İthaka Kralı Odysseus, savaş boyunca mücadele eder, hatta efsaneye göre meşhur Truva taktiğini bulur ve 10 yılın sonunda artık Yunanlar galip gelir. Zaferin ardından Odysseus, eşi Penelope ve oğlu Telemakhos'a kavuşmak için yola çıkar ama işler planlandığı gibi gitmez. 

Yolculuğu sırasında mitolojik yaratıklar ve tanrılarla mücadele eder. Odysseus'un mürettebatı yok olur gider. O sırada İthaka'daki evinde ise eşi Penelope ve oğlu Telemakhos da kendi zorluklarıyla mücadele eder.

Yaklaşık 10 yıllık eve dönüş yolculuğunu anlatan bu efsanenin başlangıcı, günümüzde Türkiye sınırları içinde kalan topraklardır. 

Odysseus’un yıllar süren yolculuğu, neredeyse tüm Akdeniz sularından geçiyor.

Odysseus’un yıllar süren yolculuğu, neredeyse tüm Akdeniz sularından geçiyor.
www.worldhistory.org

Yunanistan'ın kayalık İthaka Adası’nda son bulan bu serüven, Akdeniz coğrafyasının neredeyse her noktasında geçiyor. Destanın tam olarak hangi noktalarda geçtiği bilinmiyor elbette ancak edebiyatçılar modern eşleştirmeler yapmak için Homeros’un metninden, Antik Çağ kaynaklarından hatta deniz akıntılarından ve yerel anlatılardan yararlanıyor.

Genel olarak, destanın geçtiği düşünülen yerler günümüz sınırlarıyla şu şekilde:

  • Troya: Çanakkale (Odysseus’un eve dönüş yolculuğunun başladığı yer)

  • Kikloplar Adası: Sicilya ve Etna çevresi (Mağarada bulunan Polyphemos)

  • İsmaros: Maroneia, Yunanistan (Kikoneslerle yapılan çatışma)

  • Aiaia: Ponza ve Circeo, İtalya (Kirke'nin mürettebatı domuza çevirdiği ada)

  • Sirenlerin Adası: Messina Boğazı, İtalya 

  • Ogygia: Gozo, Malta (Kalypso, Odysseus’u tutsak ediyor) 

  • İthaka: Ithaki, Yunanistan (Odysseus’un evi)

Serüven, günümüzde Çanakkale sınırlarında yer alan Troya’da başlıyor.

Serüven, günümüzde Çanakkale sınırlarında yer alan Troya’da başlıyor.
www.kulturportali.gov.tr

Efsaneye göre, deniz perisi Thetis ile denizler tanrısı Okeanos’un kızı Elektra, Zeus’un karısı olarak Dardanos’u dünyaya getirir.

Dardanos’un oğlu Tros, Truad adlı kenti, onun oğlu İlus ise Troya kentini kurar. Eteklerinde Troya’nın kurulduğu Kaz Dağı, Troya Savaşı’nın da nedeni olan dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdir.

Güzellik yarışmasına katılan güzeller Hera, Afrodit ve Athena’dır.

Seçici görevini üstlenen Paris, kendisine Sparta kralının karısı Helena’yı vadeden Afrodit’i seçer. 

Paris’in Helena’yı kaçırması da Troya Savaşı'nı başlatır.

İlyada Destanı'nda bahsedilen Troya Savaşı’nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 1998 yılında girmiştir. Troya’da 1871 yılından itibaren yapılan kazılar, kentin tarihi boyunca defalarca kurulup yıkıldığını ortaya koymuştur. Troya, dünyadaki en ünlü antik kentlerden biridir.

Gelelim meşhur Truva atının hikayesine.

Gelelim meşhur Truva atının hikayesine.

Çanakkale'de ünlü Truva Atı'nı görebileceğiniz iki ana nokta vardır: Biri merkezdeki Kordon Boyu, diğeri ise Troya Antik Kenti'nin girişi.

Çanakkale Kordon Boyu'ndaki film atı, Hollywood yapımı Troy filminde kullanıldıktan sonra şehre hediye edilmiştir. 12.4 metre yüksekliğe ve yaklaşık 12 ton ağırlığa sahiptir.

Antik kentin girişinde yer alan diğer at ise 1974 yılında yerel bir usta tarafından Kaz Dağları'ndan getirilen çam ağaçları kullanılarak inşa edilmiştir.

Gelin görün ki Christopher Nolan’ın 'The Odyssey' filminin hiçbir noktası, Türkiye'de çekilmedi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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