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Christopher Nolan'ın The Odyssey'i Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Christopher Nolan'ın The Odyssey'i Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 12:15 Son Güncelleme: 20.07.2026 - 12:16
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Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi The Odyssey sonunda izleyiciyle buluştu. Truva Savaşı sonrası Ithaka Kralı Odysseus'un evine dönüş yolunda yaşadığı uzun ve tehlikeli yolculuğu konu alan film yayınlanalı 3 gün oldu. Rekor izleyiciye ulaşan film izleyicileri ikiye böldü.

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Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page ve Samantha Morton gibi isimlerin rol aldığı The Odyssey sonunda vizyondaki yerini aldı.

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page ve Samantha Morton gibi isimlerin rol aldığı The Odyssey sonunda vizyondaki yerini aldı.

17 Temmuz'da yayınlanan dev bütçeli film Christopher Nolan'ın 2012 yapımı The Dark Knight Rises'tan bu yana en iyi açılışını gerçekleştirdi. Film açılış hafta sonunda 264 milyon dolar hasılat elde etti. 

Nolan'ın 2023'teki Oppenheimer'dan sonraki ilk filmi olan The Odyssey, yakaladığı başarının yanı sıra IMAX tartışmalarıyla da gündemde yer aldı. IMAX'te tam ekran görünen filmin diğer salonlarda 'kesik' görünmesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Filmi izleyenler arasında beğenenler de vardı beğenmeyenler de...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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