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Duy Beni'den Sonra 35 Kilo Vermişti: Lydia Cemre Özşişman Helin Kandemir'in Yeni Dizisinde

Duy Beni'den Sonra 35 Kilo Vermişti: Lydia Cemre Özşişman Helin Kandemir'in Yeni Dizisinde

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 09:34
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2022'de yayınlanan Duy Beni dizisinde Emine karakterine hayat veren Lydia Cemre Özşişman, dizinin ardından 35 kilo vermişti. Yeni görünümüyle gündem olan Özşişman, Helin Kandemir'in yeni dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Başarılı oyuncu Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle karakteriyle netleşirken bir yandan da yeni bir diziye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle karakteriyle netleşirken bir yandan da yeni bir diziye hazırlanıyor.

TOD'da yayınlanacak ve 13 bölümden oluşacak Çiçekçi Kız dizisinin başrolü olan Helin Kandemir, dizide iş hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak hem kafe hem de çiçekçi dükkanı açan Nilüfer karakterine hayat verecek. Dizide Helin Kandemir'e Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi eşlik edecek.

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle tanınan Lydia Cemre Özşişman da Çiçekçi Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle tanınan Lydia Cemre Özşişman da Çiçekçi Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

5 ayda 35 kilo veren Lydia Cemre Özşişman, yepyeni görünümüyle Çiçekçi Kız dizisinde Melis karakterine hayat verecek. Melis, Helin Kandemir'in canlandırdığı Nilüfer karakterinin üniversiteden arkadaşı olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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