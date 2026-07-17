Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, Yeraltı Dizisinin Oyuncusuyla Partner Oldu
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Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakteriyle beğeni toplayan Helin Kandemir, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünü üstleneceği Çiçekçi Kız dizisinde başarılı oyuncuya Yeraltı dizisinden tanınan genç oyuncu eşlik edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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NOW'ın Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi, Helin Kandemir'in partneri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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