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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, Yeraltı Dizisinin Oyuncusuyla Partner Oldu

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, Yeraltı Dizisinin Oyuncusuyla Partner Oldu

yerli dizi Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 16:24 Son Güncelleme: 17.07.2026 - 16:25
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Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakteriyle beğeni toplayan Helin Kandemir, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünü üstleneceği Çiçekçi Kız dizisinde başarılı oyuncuya Yeraltı dizisinden tanınan genç oyuncu eşlik edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Helin Kandemir, 13 bölümden oluşacak Çiçekçi Kız dizisinin başrolünü üstlendi. Senaryosunu ve yönetmenliğini ödüllü isim Deniz Akçay'ın üstlendiği dizinin okuma provası bugün gerçekleştirildi. Helin Kandemir, merak yaratan dizide iş hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak hem kafe hem de çiçekçi dükkanı açan Nilüfer karakterini canlandıracak.

Öte yandan Çiçekçi Kız dizisinde Helin Kandemir'in partneri olacak erkek oyuncu belli oldu.

NOW'ın Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi, Helin Kandemir'in partneri oldu.

NOW'ın Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi, Helin Kandemir'in partneri oldu.

Son olarak Yeraltı dizisinde Paşa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hakan Çelebi, Çiçekçi Kız kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu, Nilüfer'in işlettiği kafeye ortak olan ancak gerçekte gizli görevde bulunan polis Faruk karakterine hayat verecek.

15-20 dakikalık bölümlerden oluşacak dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Yiğit Yapıcı, Yunus Narin, Gizem Denizci ve Müge Su Şahin de yer alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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