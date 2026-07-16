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Christopher Nolan'dan Yeni Rekor! The Odyssey İçin 640 Kilometrelik Film Kullanıldı

Christopher Nolan'dan Yeni Rekor! The Odyssey İçin 640 Kilometrelik Film Kullanıldı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.07.2026 - 16:07 Son Güncelleme: 16.07.2026 - 16:08
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Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, yalnızca hikayesiyle değil, çekim teknolojisiyle de gündemde. Tamamı IMAX 70MM formatında çekilen yapım için 2,1 milyon fit (yaklaşık 640 kilometre) film kullanıldı.

KAYNAK: IMAX Instagram

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, sinema teknolojisi açısından dikkat çekici bir rekora imza attı.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, sinema teknolojisi açısından dikkat çekici bir rekora imza attı.

Yapımın tamamı IMAX 70MM formatında çekilirken, prodüksiyon boyunca yaklaşık 2,1 milyon fit film kullanıldı. Bu miktar, yaklaşık 640 kilometrelik film şeridine karşılık gelirken ağırlığı ise tam 400 kg. 

Filmin tamamını IMAX formatında çekebilmelerinin arkasındaki en önemli etkeni de açıklayan Christopher Nolan, yeni geliştirilen Keighley IMAX film kamerasının bu teknolojiyi mümkün kıldığını belirtti

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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