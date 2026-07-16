Christopher Nolan'dan Yeni Rekor! The Odyssey İçin 640 Kilometrelik Film Kullanıldı
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Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, yalnızca hikayesiyle değil, çekim teknolojisiyle de gündemde. Tamamı IMAX 70MM formatında çekilen yapım için 2,1 milyon fit (yaklaşık 640 kilometre) film kullanıldı.
KAYNAK: IMAX Instagram
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Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, sinema teknolojisi açısından dikkat çekici bir rekora imza attı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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