15 Yıl Sonra Yeniden: Aşk Tesadüfleri Sever 3 Sete Çıktı
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Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi 2011 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Serinin ikinci filmi 2020 yılında yayınlanmıştı. Büyük beğeni toplayan filmin üçüncüsü için hazırlıklar başladı. Başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaşacağı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi sonunda sete çıktı.
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Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever, romantik dram türünde büyük ilgi çeken bir filmdi.
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Merakla beklenen Aşk Tesadüfleri Sever 3 de sonunda sete çıktı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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