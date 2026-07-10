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15 Yıl Sonra Yeniden: Aşk Tesadüfleri Sever 3 Sete Çıktı

15 Yıl Sonra Yeniden: Aşk Tesadüfleri Sever 3 Sete Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2026 - 13:04 Son Güncelleme: 10.07.2026 - 13:05
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Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi 2011 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Serinin ikinci filmi 2020 yılında yayınlanmıştı. Büyük beğeni toplayan filmin üçüncüsü için hazırlıklar başladı. Başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaşacağı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi sonunda sete çıktı.

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Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever, romantik dram türünde büyük ilgi çeken bir filmdi.

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever, romantik dram türünde büyük ilgi çeken bir filmdi.

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği film büyük ilgi görmüş ve tam 35 hafta vizyonda kalmıştı. 2011'in en çok izlenen ikinci yerli filmi olan Aşk Tesadüfleri Sever, yaklaşık 21,9 milyon TL hasılat elde etmişti.

Serinin ikinci filminde başrollerde Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz gibi isimler yer aldı. Pandemide vizyona girdiği için gişesi sınırlı kalan film 399 bin kişi tarafından izlendi.

Merakla beklenen Aşk Tesadüfleri Sever 3 de sonunda sete çıktı!

Merakla beklenen Aşk Tesadüfleri Sever 3 de sonunda sete çıktı!

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı filmde Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş ve Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal, Güler Ökten gibi isimler de rol alacak. Serinin üçüncü filminde bu kez Özgür ve Mavi'nin yolları kesişecek. İlk filmde hayatını kaybeden Deniz ise flashback ve rüya sahneleriyle dizide yer alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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