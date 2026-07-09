Yaz Tatilinde Zaman Geçirmekten Yakınanlara Dev Hizmet! Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Dizisi

O çok beklediğiniz, hayallerini kurduğunuz yaz tatili geldi çattı. İlk birkaç gün her şey harikaydı: Geç uyanmalar, balkonda saatlerce kahve keyfi yapmalar, hiçbir şey yapmamanın verdiği o hafiflik... Ancak kabul edelim, bir süre sonra o sinsi soru zihninize sızmaya başladı: 'Eee, şimdi ne yapacağız? Zaman neden geçmiyor?'

Güneşin alnında erimek istemeyen, dışarıdaki kalabalıktan kaçan ve klimanın karşısında kendine yepyeni bir dünya kurmak isteyenler için dijital platformların dipsiz kuyusunda kaybolma vakti geldi. Ama endişelenmeyin; sizi o 'ne izlesem?' girdabında saatlerce kaydırma yapma işkencesinden kurtarmaya kararlıyız.

Sosyal medyayı ikiye bölen tartışmaları, finaliyle saç baş yolduranları, yıllar geçse de eskimeyen kült yapımları ve izlemeyenin arkadaş ortamlarından dışlandığı o başyapıtları tek bir çatı altında topladık. Televizyon tarihine yön veren, ödülleri silip süpüren ve bittiğinde içinizde derin bir boşluk bırakacak tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi 100 dizisini gururla sunarız.