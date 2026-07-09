Yaz Tatilinde Zaman Geçirmekten Yakınanlara Dev Hizmet! Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Dizisi
O çok beklediğiniz, hayallerini kurduğunuz yaz tatili geldi çattı. İlk birkaç gün her şey harikaydı: Geç uyanmalar, balkonda saatlerce kahve keyfi yapmalar, hiçbir şey yapmamanın verdiği o hafiflik... Ancak kabul edelim, bir süre sonra o sinsi soru zihninize sızmaya başladı: 'Eee, şimdi ne yapacağız? Zaman neden geçmiyor?'
Güneşin alnında erimek istemeyen, dışarıdaki kalabalıktan kaçan ve klimanın karşısında kendine yepyeni bir dünya kurmak isteyenler için dijital platformların dipsiz kuyusunda kaybolma vakti geldi. Ama endişelenmeyin; sizi o 'ne izlesem?' girdabında saatlerce kaydırma yapma işkencesinden kurtarmaya kararlıyız.
Sosyal medyayı ikiye bölen tartışmaları, finaliyle saç baş yolduranları, yıllar geçse de eskimeyen kült yapımları ve izlemeyenin arkadaş ortamlarından dışlandığı o başyapıtları tek bir çatı altında topladık. Televizyon tarihine yön veren, ödülleri silip süpüren ve bittiğinde içinizde derin bir boşluk bırakacak tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi 100 dizisini gururla sunarız.
100. House of Cards (2013)
99. The Boys (2019)
98. Six Feet Under (2001)
97. It's a Sin (2021)
96. The Return of Sherlock Holmes (1986)
95. The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
94. Justice League Unlimited (2004)
93. Ted Lasso (2020)
92. Stranger Things (2016)
91. The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
90. Fleabag (2016)
89. Arrested Development (2003)
88. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)
87. Ramayan (1987)
86. Oz (1997)
85. Curb Your Enthusiasm (2000)
84. Leyla ile Mecnun (2011)
83. Dragon Ball Z (1996)
82. BoJack Horseman (2014)
81. Roma (2005)
80. Vinland Saga (2019)
79. Dragon Ball Z (1989)
78. Gullak (2019)
77. Dark (2017)
76. I, Claudius (1976)
75. The West Wing (1999)
74. Better Call Saul (2015)
73. Steins;Gate (2011)
72. The Mandalorian (2019)
71. Invincible (2021)
70. The Century of the Self (2002)
69. Peaky Blinders (2013)
68. One Punch Man (2015)
67. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)
66. Loki (2021)
65. Chappelle's Show (2003)
64. Freaks and Geeks (1999)
63. Narcos (2015)
62. Fawlty Towers (1975)
61. Blackadder Goes Forth (1989)
60. Over the Garden Wall (2014)
59. How the Universe Works (2010)
58. Twin Peaks (1990)
57. Black Mirror (2011)
56. Aspirants (2021)
55. Kota Factory (2019)
54. Pride and Prejudice (1995)
53. Friends (1994)
52. Leah Remini: Scientology and the Aftermath (2016)
51. Monty Python's Flying Circus (1969)
50. Seinfeld (1989)
49. Nathan for You (2013)
48. Das Boot (1985)
47. Gravity Falls (2012)
46. Only Fools and Horses.... (1981)
45. Taskmaster (2015)
44. TVF Pitchers (2015)
43. Last Week Tonight with John Oliver (2014)
42. The Office (2005)
41. Attack on Titan (2013)
40. When They See Us (2019)
39. Hunter x Hunter (2011)
38. Fargo (2014)
37. Africa (2013)
36. Apocalypse: The Second World War (2009)
35. Cowboy Bebop (1998)
34. True Detective (2014)
33. Death Note (2006)
32. The Civil War (1990)
31. The Beatles Anthology (1995)
30. Dekalog (1989)
29. Firefly (2002)
28. Frozen Planet (2011)
27. Batman: The Animated Series (1992)
26. Human Planet (2011)
25. Şahsiyet (2018)
24. The Blue Planet (2001)
23. The Twilight Zone (1959)
22. Sherlock (2010)
21. The Vietnam War (2017)
20. Clarkson's Farm (2021)
19. Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009)
18. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)
17. Life (2009)
16. The Last Dance (2020)
15. The World at War (1973)
14. Rick and Morty (2013)
13. The Sopranos (1999)
12. Game of Thrones (2011)
11. Avatar: The Last Airbender (2005)
10. Cosmos (1980)
9. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)
8. Our Planet (2019)
7. Blue Planet II (2017)
6. The Wire (2002)
5. Chernobyl (2019)
4. Breaking Bad (2008)
3. Band of Brothers (2001)
2. Planet Earth (2006)
1. Planet Earth II (2016)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın