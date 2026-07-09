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Yaz Tatilinde Zaman Geçirmekten Yakınanlara Dev Hizmet! Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Dizisi

Yaz Tatilinde Zaman Geçirmekten Yakınanlara Dev Hizmet! Tüm Zamanların Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Dizisi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 14:49
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O çok beklediğiniz, hayallerini kurduğunuz yaz tatili geldi çattı. İlk birkaç gün her şey harikaydı: Geç uyanmalar, balkonda saatlerce kahve keyfi yapmalar, hiçbir şey yapmamanın verdiği o hafiflik... Ancak kabul edelim, bir süre sonra o sinsi soru zihninize sızmaya başladı: 'Eee, şimdi ne yapacağız? Zaman neden geçmiyor?'

Güneşin alnında erimek istemeyen, dışarıdaki kalabalıktan kaçan ve klimanın karşısında kendine yepyeni bir dünya kurmak isteyenler için dijital platformların dipsiz kuyusunda kaybolma vakti geldi. Ama endişelenmeyin; sizi o 'ne izlesem?' girdabında saatlerce kaydırma yapma işkencesinden kurtarmaya kararlıyız.

Sosyal medyayı ikiye bölen tartışmaları, finaliyle saç baş yolduranları, yıllar geçse de eskimeyen kült yapımları ve izlemeyenin arkadaş ortamlarından dışlandığı o başyapıtları tek bir çatı altında topladık. Televizyon tarihine yön veren, ödülleri silip süpüren ve bittiğinde içinizde derin bir boşluk bırakacak tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi 100 dizisini gururla sunarız.

Kaynak: https://www.imdb.com/chart/toptv/
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100. House of Cards (2013)

100. House of Cards (2013)

IMDb: 8.6

99. The Boys (2019)

99. The Boys (2019)

IMDb: 8.6

98. Six Feet Under (2001)

98. Six Feet Under (2001)

IMDb: 8.6

97. It's a Sin (2021)

97. It's a Sin (2021)

IMDb: 8.6

96. The Return of Sherlock Holmes (1986)

96. The Return of Sherlock Holmes (1986)

IMDb: 8.6

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95. The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

95. The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

IMDb: 8.7

94. Justice League Unlimited (2004)

94. Justice League Unlimited (2004)
imagesvc.meredithcorp.io

IMDb: 8.7

93. Ted Lasso (2020)

93. Ted Lasso (2020)

IMDb: 8.7

92. Stranger Things (2016)

92. Stranger Things (2016)

IMDb: 8.7

91. The Adventures of Sherlock Holmes (1984)

91. The Adventures of Sherlock Holmes (1984)

IMDb: 8.7

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90. Fleabag (2016)

90. Fleabag (2016)

IMDb: 8.7

89. Arrested Development (2003)

89. Arrested Development (2003)

IMDb: 8.7

88. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

88. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

IMDb: 8.7

87. Ramayan (1987)

87. Ramayan (1987)

IMDb: 8.7

86. Oz (1997)

86. Oz (1997)

IMDb: 8.7

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85. Curb Your Enthusiasm (2000)

85. Curb Your Enthusiasm (2000)

IMDb: 8.7

84. Leyla ile Mecnun (2011)

84. Leyla ile Mecnun (2011)

IMDb: 8.7

83. Dragon Ball Z (1996)

83. Dragon Ball Z (1996)
sciencefiction.com

IMDb: 8.7

82. BoJack Horseman (2014)

82. BoJack Horseman (2014)

IMDb: 8.7

81. Roma (2005)

81. Roma (2005)

IMDb: 8.7

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80. Vinland Saga (2019)

80. Vinland Saga (2019)

IMDb: 8.7

79. Dragon Ball Z (1989)

79. Dragon Ball Z (1989)

IMDb: 8.7

78. Gullak (2019)

78. Gullak (2019)

IMDb: 8.7

77. Dark (2017)

77. Dark (2017)

IMDb: 8.7

76. I, Claudius (1976)

76. I, Claudius (1976)

IMDb: 8.7

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75. The West Wing (1999)

75. The West Wing (1999)

IMDb: 8.7

74. Better Call Saul (2015)

74. Better Call Saul (2015)

IMDb: 8.7

73. Steins;Gate (2011)

73. Steins;Gate (2011)

IMDb: 8.7

72. The Mandalorian (2019)

72. The Mandalorian (2019)

IMDb: 8.7

71. Invincible (2021)

71. Invincible (2021)

IMDb: 8.7

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70. The Century of the Self (2002)

70. The Century of the Self (2002)
i2.wp.com

IMDb: 8.7

69. Peaky Blinders (2013)

69. Peaky Blinders (2013)
i1.wp.com

IMDb: 8.7

68. One Punch Man (2015)

68. One Punch Man (2015)

IMDb: 8.7

67. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)

67. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)

IMDb: 8.7

66. Loki (2021)

66. Loki (2021)

IMDb: 8.7

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65. Chappelle's Show (2003)

65. Chappelle's Show (2003)

IMDb: 8.7

64. Freaks and Geeks (1999)

64. Freaks and Geeks (1999)

IMDb: 8.7

63. Narcos (2015)

63. Narcos (2015)

IMDb: 8.7

62. Fawlty Towers (1975)

62. Fawlty Towers (1975)

IMDb: 8.7

61. Blackadder Goes Forth (1989)

61. Blackadder Goes Forth (1989)

IMDb: 8.7

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60. Over the Garden Wall (2014)

60. Over the Garden Wall (2014)

IMDb: 8.8

59. How the Universe Works (2010)

59. How the Universe Works (2010)

IMDb: 8.8

58. Twin Peaks (1990)

58. Twin Peaks (1990)

IMDb: 8.8

57. Black Mirror (2011)

57. Black Mirror (2011)

IMDb: 8.8

56. Aspirants (2021)

56. Aspirants (2021)

IMDb: 8.8

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55. Kota Factory (2019)

55. Kota Factory (2019)

IMDb: 8.8

54. Pride and Prejudice (1995)

54. Pride and Prejudice (1995)

IMDb: 8.8

53. Friends (1994)

53. Friends (1994)

IMDb: 8.8

52. Leah Remini: Scientology and the Aftermath (2016)

52. Leah Remini: Scientology and the Aftermath (2016)

IMDb: 8.8

51. Monty Python's Flying Circus (1969)

51. Monty Python's Flying Circus (1969)

IMDb: 8.8

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50. Seinfeld (1989)

50. Seinfeld (1989)

IMDb: 8.8

49. Nathan for You (2013)

49. Nathan for You (2013)

IMDb: 8.8

48. Das Boot (1985)

48. Das Boot (1985)

IMDb: 8.8

47. Gravity Falls (2012)

47. Gravity Falls (2012)
lumiere-a.akamaihd.net

IMDb: 8.8

46. Only Fools and Horses.... (1981)

46. Only Fools and Horses.... (1981)

IMDb: 8.8

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45. Taskmaster (2015)

45. Taskmaster (2015)

IMDb: 8.8

44. TVF Pitchers (2015)

44. TVF Pitchers (2015)

IMDb: 8.8

43. Last Week Tonight with John Oliver (2014)

43. Last Week Tonight with John Oliver (2014)

IMDb: 8.8

42. The Office (2005)

42. The Office (2005)

IMDb: 8.8

41. Attack on Titan (2013)

41. Attack on Titan (2013)

IMDb: 8.9

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40. When They See Us (2019)

40. When They See Us (2019)

IMDb: 8.9

39. Hunter x Hunter (2011)

39. Hunter x Hunter (2011)
figurex.net

IMDb: 8.9

38. Fargo (2014)

38. Fargo (2014)
1.bp.blogspot.com

IMDb: 8.9

37. Africa (2013)

37. Africa (2013)

IMDb: 8.9

36. Apocalypse: The Second World War (2009)

36. Apocalypse: The Second World War (2009)

IMDb: 8.9

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35. Cowboy Bebop (1998)

35. Cowboy Bebop (1998)

IMDb: 8.9

34. True Detective (2014)

34. True Detective (2014)

IMDb: 8.9

33. Death Note (2006)

33. Death Note (2006)

IMDb: 8.9

32. The Civil War (1990)

32. The Civil War (1990)

IMDb: 8.9

31. The Beatles Anthology (1995)

31. The Beatles Anthology (1995)

IMDb: 8.9

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30. Dekalog (1989)

30. Dekalog (1989)

IMDb: 8.9

29. Firefly (2002)

29. Firefly (2002)

IMDb: 8.9

28. Frozen Planet (2011)

28. Frozen Planet (2011)

IMDb: 9.0

27. Batman: The Animated Series (1992)

27. Batman: The Animated Series (1992)

IMDb: 9.0

26. Human Planet (2011)

26. Human Planet (2011)

IMDb: 9.0

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25. Şahsiyet (2018)

25. Şahsiyet (2018)

IMDb: 9.0

Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark eder. Agah, yıllardır ertelediği bir cinayeti işleminin tam zamanı olduğunu düşünür çünkü hastalığından dolayı işleyeceği suçu unutacak ve bundan dolayı vicdan azabı çekmeyecektir. Agah'ın aldığı bu karar sadece onun değil cinayet büro amiri olan Nevra'nın da hayatını etkileyecektir.

24. The Blue Planet (2001)

24. The Blue Planet (2001)

IMDb: 9.0

2001 yılında Birleşik Krallık devlet yayın kuruluşu BBC tarafından yayınlanmış belgesel dizidir. Belgeseli David Attenborough sunmuştur. 'Dünyamızdaki okyanusların tarihini ilk kez detaylı olarak yayınlayan belgesel' olarak tarihe geçmiştir. Her bölüm 50 dakika uzunluğundadır ve deniz yaşamının farklı bir olayını konu alır.

23. The Twilight Zone (1959)

23. The Twilight Zone (1959)

IMDb: 9.0

Her bölümde farklı oyuncularla farklı konuların işlendiği; bilim kurgu, korku ve gerilim öğelerini barındıran beş sezonluk seri, bu türdeki dizilerin öncülüğünü yapmaktadır.

22. Sherlock (2010)

22. Sherlock (2010)

IMDb: 9.0

Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması. Bu kez Sherlock günümüz Londra'sında, günümüz şartları altında çözüyor davaları. Yanında yine Doktor Watson, en büyük düşmanı yine Moriarty. Adresi yine Baker Street... Değişen tek şey, cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji. Ama Sherlock hala kendi tarzında ilerliyor.

21. The Vietnam War (2017)

21. The Vietnam War (2017)

IMDb: 9.0

Bu sürükleyici dizide, savaşmaya giden Amerikalı askerler, savaşa karşı çıkanlar, Kuzey ve Güney Vietnam'ın askerleri ve siviller gibi her taraftan yaklaşık 80 tanığın açıklamalarıyla savaşın insani boyutları araştırılıyor.

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20. Clarkson's Farm (2021)

20. Clarkson's Farm (2021)

IMDb: 9.1

Televizyon sunucusu ve haberi Jeremy Clarkson'ın Cotswolds bölgesindeki çiftliğinde geçirdiği zamanı konu alıyor.

19. Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009)

19. Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009)

IMDb: 9.1

Annelerini bir hastalık yüzünden kaybeden iki kardeş simya yapmaya çalışırken işler daha büyük bir felaketle sona erir. Vücut uzuvlarını kaybeden kardeşler iyileşmek için Felsefe Taşı'nı aramak amacıyla yola koyulurlar.

18. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

18. Scam 1992: The Harshad Mehta Story (2020)

IMDb: 9.1

1980'lerin Mumbai'sinde geçen dizi, Harshad Mehta isimli borsacı bir adamın hisse senedi piyasasını ne kadar yükseklere çıkardığını ve ardından gelen yıkıcı düşüşünü konu alıyor.

17. Life (2009)

17. Life (2009)

IMDb: 9.1

David Attenborough'un sunuculuğunu yaptığı ve BBC ekibinin dünyanın dört bir yanından vahşi hayat manzaralarını 10 bölümde topladığı dizidir. İlk bölümü hayata atılmanın zorluklarını anlatan dizinin diğer bölümlerinde avcılık, derin denizler, birçok bitki, primat ve omurgalı varlık konu alınıyor.

16. The Last Dance (2020)

16. The Last Dance (2020)
i1.wp.com

IMDb: 9.1

'The Last Dance' efsane basketbol oyuncusu Michael Jordan’ın kariyerine odaklanıyor. 1997-1998 sezonunun bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği belgeselde, Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls’un yükselişine ve altıncı NBA şampiyonluğuna da değiniliyor.

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15. The World at War (1973)

15. The World at War (1973)

IMDb: 9.1

Oyuncu Laurence Olivier tarafından seslendirilen ve 26 bölümden oluşan bu belgesel dizide, dünya tarihinin yaşanan en ölümcül olayı olan II. Dünya Savaşı konu alınıyor. 1920'lerde savaş öncesi dönemden başlayarak 1950'lerde Soğuk Savaş'ın yarattığı etkilere kadar her detayı kapsıyor.

14. Rick and Morty (2013)

14. Rick and Morty (2013)

IMDb: 9.2

'Rick and Morty', Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından Adult Swim için yaratılan bir yetişkin animasyon televizyon dizisidir. Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatır.

13. The Sopranos (1999)

13. The Sopranos (1999)

IMDb: 9.2

New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını gelmiş geçmiş en iyi diziler arasına yazdırmıştır.

12. Game of Thrones (2011)

12. Game of Thrones (2011)

IMDb: 9.2

Savaş alanında büyük cengaver olan ama ülke ve aile yönetiminde aynı başarıyı tutturamayan Baratheon'un tamamen güvenebileceği ve her yanlış hamlesini arkasından toplayacak yeni bir sağ kola ihtiyacı vardır. Kuzeyin Lordu Ned Stark bu görev için seçilen tek aday isimdir. Kış yaklaşıyor... Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar... Hepsi tek bir hedef için: taht kavgası!

11. Avatar: The Last Airbender (2005)

11. Avatar: The Last Airbender (2005)
observer.com

IMDb: 9.2

Su, Toprak ve Hava Milletinin Ateş Ülkesinin zorbalığına direnmesinin hikayesinin aktarıldığı bu dizinin başlangıcında Hava, Su, Toprak ve Ateş; kaderleri birbirine bağlanmış dört ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı acımasız bir savaş başlatmasıyla bir anda her şey değişir. Devasa bir yüzyıl geçmiştir ancak bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi görünürde yoktur.

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10. Cosmos (1980)

10. Cosmos (1980)

IMDb: 9.2

Yaşadığımız evreni konu alan 13 saatlik bu serinin hem sunucusu hem de seslendirmeni gök bilimci Dr. Carl Sagan'dır. En sık bahsedilen konular arasında hayatın nasıl başladığı, Mars'ta yaşam arayışı, çevre kirliliği, yıldızların ömrü gibi konulardır.

9. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)

9. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)

IMDb: 9.2

Orijinal 'Cosmos' yapımının 21. yüzyıla adapte edilmiş versiyonu olan bu dizi, yeni dünya arayışından yıldızların tarihine kadar birçok konuyu tazelenmiş bilgilerle ekrana getiriyor. 13 bölümlük yapımın sunucusu ve seslendirmeni ise astrofizikçi Neil deGrasse Tyson.

8. Our Planet (2019)

8. Our Planet (2019)

IMDb: 9.3

Bu dizi izleyenleri dünyanın en değerli doğal yaşam alanlarına, eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğa çıkarıyor. Mucizelerle dolu gezegende, kutupların vahşi doğasından okyanusların en derin kısımlarına, Güney Amerika’nın ormanlarından Afrika’nın en güzel manzaralarına doğru çıkılan yolculukta, hepimizin üzerinde yaşadığı coğrafyanın eşsiz ve değerli harikaları gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda oturan Alastair Fothergil, 4 yıl boyunca 7 kıtada 50 ülkeyi kayıt altına alarak, gezegenin güzelliği ve doğanın kırılganlığını bizlere aktarıyor.

7. Blue Planet II (2017)

7. Blue Planet II (2017)

IMDb: 9.3

İlk serinin devamı niteliğindeki bu yapım için sunucu Davin Attenborough gizemli denizlerin dünyasına geri dönüyor. Bu sezon ise suların derinliklerinde yaşayan birbirinden enteresan varlıklar ve okyanusların yüzleştiği zorlukları konu alıyor.

6. The Wire (2002)

6. The Wire (2002)

IMDb: 9.3

Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi; her sezon başka bir sorunu odağına alarak, birebir yaşanan olaylardan esinlenerek suçluların dünyasına farklı bir yerden bakıyor. 'The Wire'ın yapım ve yazarlığını eski bir polis muhabiri olan David Simon'ın yapması ise dizinin zaman zaman belgesel tadında olmasını sağlıyor.

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5. Chernobyl (2019)

5. Chernobyl (2019)

IMDb: 9.3

1986 yılında Ukrayna’da Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen patlama ve sonrasında yaşananları konu ediyor. Yaşanan trajik kazanın ardından SSCB, olayın araştırılması için ülkenin önde gelen nükleer fizikçilerinden Valery Legasov’u görevlendirir. Sovyet Başkan Yardımcısı Boris Shcherbina ile birlikte kazayı incelemeye giden Valery, olayın nasıl meydana geldiğini öğrenmek ve felaketin boyutlarını kontrol altına almak için zorlu bir mücadele verir.

4. Breaking Bad (2008)

4. Breaking Bad (2008)

IMDb: 9.4

Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Kendisinden sonra geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak isteyen Walter White, uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi, Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine girer. Elbette ki yasa dışı yollar kullanarak ve uyuşturucunun da eş anlamlısının bela olduğunu bilerek...

3. Band of Brothers (2001)

3. Band of Brothers (2001)

IMDb: 9.4

II. Dünya Savaşı'nı konu alan dizi tarihçi Stephen Ambrose'nin aynı isimli kitabından uyarlanmıştır. 10 bölümlük dizide Amerikan ordusunda 506.Alay'ın 101.Hava Gücüne bağlı Easy Bölüğü'ndeki askerlerinin yaşadıkları tecrübeler esas alınmıştır.

2. Planet Earth (2006)

2. Planet Earth (2006)

IMDb: 9.4

İlk olarak 2006'da yayınlanan ve toplamda 6 bölümden oluşan oluşan belgesel serisi, dünyanın inanılmaz bitki örtüsünü ve hayran bırakan vahşi yaşamı gözler önüne seriyor. Televizyon tarihinde yapılmış tüm doğa belgesellerinin sınırlarını yeniden çizen Yeryüzü, yüksek çözünürlüklü görüntülerle havadan çekilmiş açıları ile teknolojiyi doğaya getiriyor.

1. Planet Earth II (2016)

1. Planet Earth II (2016)

IMDb: 9.5

6 bölümden oluşan ve vahşi hayatı konu alan bu belgesel dizisinde seride sunucu David Attenborough, dünyanın gizemli türler ve kültürlerle dolu olan adalara yapılmış ziyaretleri seslendiriyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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