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Kült Erotik Film Temel İçgüdü'nün 35 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor!

Kült Erotik Film Temel İçgüdü'nün 35 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 15:49
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Sinema tarihinin en çok konuşulan gerilim filmlerinden Temel İçgüdü (Basic Instinct), yaklaşık 35 yıl sonra yeni bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmin senaristi Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı yeni senaryonun tamamlandığı açıklanırken, hikâyenin Sharon Stone'un hafızalara kazınan Catherine Tramell karakterini yeniden merkeze alacağı belirtildi. Kült serinin dönüşü, sinemaseverler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.

KAYNAK: Deadline, Independent Türkçe

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Temel İçgüdü (Basic Instinct), uzun yılların ardından yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.

Temel İçgüdü (Basic Instinct), uzun yılların ardından yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.

İlk filmiyle büyük ses getiren serinin devamı için hazırlıklar resmen başlarken, senaryo yeniden filmin yaratıcısı Joe Eszterhas tarafından kaleme alındı. Yapım ekibi, Temel İçgüdü'yü modern bir yorumla yeniden izleyiciyle buluşturmayı hedeflerken, hikayenin merkezinde bir kez daha sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden Catherine Tramell yer alacak.

Joe Eszterhas, verdiği röportajda yeni filmin 2006 yılında çekilen devam yapımından tamamen farklı bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Senarist, bu kez ilk filmin cesur atmosferine ve psikolojik gerilim diline geri dönmek istediğini belirterek, izleyicileri şaşırtacak yeni bir hikâye oluşturduğunu ifade etti.

Sharon Stone'un canlandırdığı Catherine Tramell'in kızı Jezebel ana karakter olacak.

Sharon Stone'un canlandırdığı Catherine Tramell'in kızı Jezebel ana karakter olacak.

Yeni senaryoda dikkat çeken en önemli yeniliklerden biri ise Jezebel isimli karakter olacak. Eszterhas'ın açıklamasına göre Jezebel, Catherine Tramell'in kızı olarak hikayeye dahil edilecek. Senarist, karakterle ilgili ayrıntıları paylaşmasa da filmin 'kışkırtıcı, cesur ve sürprizlerle dolu' bir yapıya sahip olacağını söyledi.

Öte yandan serinin unutulmaz yıldızı Sharon Stone cephesinde ise belirsizlik sürüyor. Ünlü oyuncunun yeni filmde yer alıp almayacağı henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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