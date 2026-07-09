Kült Erotik Film Temel İçgüdü'nün 35 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor!

İlk filmiyle büyük ses getiren serinin devamı için hazırlıklar resmen başlarken, senaryo yeniden filmin yaratıcısı Joe Eszterhas tarafından kaleme alındı. Yapım ekibi, Temel İçgüdü'yü modern bir yorumla yeniden izleyiciyle buluşturmayı hedeflerken, hikayenin merkezinde bir kez daha sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden Catherine Tramell yer alacak.

Joe Eszterhas, verdiği röportajda yeni filmin 2006 yılında çekilen devam yapımından tamamen farklı bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Senarist, bu kez ilk filmin cesur atmosferine ve psikolojik gerilim diline geri dönmek istediğini belirterek, izleyicileri şaşırtacak yeni bir hikâye oluşturduğunu ifade etti.