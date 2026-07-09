Kült Erotik Film Temel İçgüdü'nün 35 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor!
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Sinema tarihinin en çok konuşulan gerilim filmlerinden Temel İçgüdü (Basic Instinct), yaklaşık 35 yıl sonra yeni bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmin senaristi Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı yeni senaryonun tamamlandığı açıklanırken, hikâyenin Sharon Stone'un hafızalara kazınan Catherine Tramell karakterini yeniden merkeze alacağı belirtildi. Kült serinin dönüşü, sinemaseverler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.
KAYNAK: Deadline, Independent Türkçe
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Temel İçgüdü (Basic Instinct), uzun yılların ardından yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.
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Sharon Stone'un canlandırdığı Catherine Tramell'in kızı Jezebel ana karakter olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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