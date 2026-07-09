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Pınar Deniz'i İzleyici Karşısına Çıkaracak Filme 3 Oyuncu Daha Dahil Oldu

Pınar Deniz'i İzleyici Karşısına Çıkaracak Filme 3 Oyuncu Daha Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 14:24
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Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen oyuncularından biri olan Pınar Deniz, Yargı dizisinin ardından Kaan Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve dünyalar tatlısı bebeğini kucağına almıştı. Mesleğine çok tatlı bir sebepten ara veren Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Yorgun Güneş adlı filmin kadrosuna 3 ünlü isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın ardından bebeğiyle ilgilenmek için oyunculuğa ara veren Pınar Deniz setlere dönüyor.

Kanal D'nin Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın ardından bebeğiyle ilgilenmek için oyunculuğa ara veren Pınar Deniz setlere dönüyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynamak için Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı projeyi reddeden Pınar Deniz'in partneri Osman Sonant olmuştu. Etkileyici bir baba kız yüzleşme hikayesini sinemaya taşıyacak olan filmde Pınar Deniz “Defne”, Altan Erkekli “Sabri” rolüne hayat verecek. Osman Sonant ise Defne'nin eşi olacak.

Heyecanla beklenen filmin kadrosuna 3 oyuncu daha dahil oldu.

Heyecanla beklenen filmin kadrosuna 3 oyuncu daha dahil oldu.

Kerem Bürsin'in de yer alacağı filmde, Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hassanisoughi'nin de rol alacağı öğrenildi. Filmde Ankara’da tek başına yaşayan Sabri’yi sahil kasabasında yaşayan kızı Defne’nin yazlık evine davet etmesiyle yaşanan olaylar işlenecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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