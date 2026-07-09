Pınar Deniz'i İzleyici Karşısına Çıkaracak Filme 3 Oyuncu Daha Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin en sevilen ve en beğenilen oyuncularından biri olan Pınar Deniz, Yargı dizisinin ardından Kaan Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve dünyalar tatlısı bebeğini kucağına almıştı. Mesleğine çok tatlı bir sebepten ara veren Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Yorgun Güneş adlı filmin kadrosuna 3 ünlü isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın ardından bebeğiyle ilgilenmek için oyunculuğa ara veren Pınar Deniz setlere dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heyecanla beklenen filmin kadrosuna 3 oyuncu daha dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın