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Ünlü Oyuncular Dizilerden Gerçekten Haftalık 4 Milyon mu Kazanıyor?

Ünlü Oyuncular Dizilerden Gerçekten Haftalık 4 Milyon mu Kazanıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 13:58
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Ekranları kasıp kavuran yerli dizilerin fazlasıyla popüler oyuncularının haftalık kazançları sık sık gündem oluyor. Başrol oyuncularının aldıkları ücretler minimum 1 milyondan başlarken çoğunlukla ünlü isimler 2-4 milyon arası ücret alıyorlar. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu gibi isimler rekor ücretlere anlaşıyorlar. Hal böyle olunca bu isimlere gerçekten haftalık 4 milyon ücret ödeniyor mu diye de merak ediliyor. Set çalışanı Yener Yalçın, iddiaları cevaplayarak Amerika'daki oyuncularla karşılaştırdı.

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Dizi film sektöründeki kriz sürerken oyuncuların bölüm başı ücretleri de sık sık tartışma konusu oluyor.

Dizi film sektöründeki kriz sürerken oyuncuların bölüm başı ücretleri de sık sık tartışma konusu oluyor.

Birbirinden ünlü isimlerin, özellikle de erkek oyuncuların kaşesi o kadar yüksek ki oyuncuların aldığı ücretlerle sektördeki kriz daha da artıyor gibi görünüyor. Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi fenomen oyuncuların bölüm başı 2-4 milyon arası ücret aldığı iddia ediliyordu. Gittikçe yükselen kaşeler tartışma konusu oldu.

Set çalışanı Yener Yalçın, oyuncuların gerçekten haftalık 3-4 milyon alıp almadıklarını açıkladı.

Yalçın, Türk oyuncuların haftalık bu ücretleri aldığını ancak bu ücretlerin çok az olduğunu dile getirdi. Dizi sektöründe ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu, bu ücretin yaklaşık 100.000 dolara denk geldiğini ve Amerika'da verilen ücretin çok altında olduğunu açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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