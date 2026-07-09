Ünlü Oyuncular Dizilerden Gerçekten Haftalık 4 Milyon mu Kazanıyor?

Yalçın, Türk oyuncuların haftalık bu ücretleri aldığını ancak bu ücretlerin çok az olduğunu dile getirdi. Dizi sektöründe ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu, bu ücretin yaklaşık 100.000 dolara denk geldiğini ve Amerika'da verilen ücretin çok altında olduğunu açıkladı.