300 Bin TL'lik Borcunu Kapatmak İçin Var mısın Yok musun'a Katılan Yarışmacı Milyoner Oldu
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300 bin TL'lik borcunu kapatmak için Var mısın Yok musun yarışmasına katılan Nedret büyük bir heyecan yarattı. Yarışmacı 1 milyon 475 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek bir gecede milyoner oldu.
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Eşiyle birlikte aldıkları aracın 300 bin TL'lik borcunu ödeyebilmek için Var mısın Yok musun'a katılan Nedret mutluluğa boğuldu.
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Büyük mutluluk yaşanan gecede Var mısın Yok musun'da Nedret'in kutusundan 5 bin TL çıktığı ve yarışmacının 1 milyon 475 bin TL kazandığı anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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