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300 Bin TL'lik Borcunu Kapatmak İçin Var mısın Yok musun'a Katılan Yarışmacı Milyoner Oldu

300 Bin TL'lik Borcunu Kapatmak İçin Var mısın Yok musun'a Katılan Yarışmacı Milyoner Oldu

Var mısın Yok musun
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 12:38
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300 bin TL'lik borcunu kapatmak için Var mısın Yok musun yarışmasına katılan Nedret büyük bir heyecan yarattı. Yarışmacı 1 milyon 475 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek bir gecede milyoner oldu.

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Eşiyle birlikte aldıkları aracın 300 bin TL'lik borcunu ödeyebilmek için Var mısın Yok musun'a katılan Nedret mutluluğa boğuldu.

Eşiyle birlikte aldıkları aracın 300 bin TL'lik borcunu ödeyebilmek için Var mısın Yok musun'a katılan Nedret mutluluğa boğuldu.

Tekstil sektöründe ortacı olarak çalışan Nedret, heyecan yaratan bir tabloyla yarıştı. Bankadan gelen 1 milyon 475 bin TL'lik teklifi kabul eden Nedret'in devam etseydi ne kadar kazanacağı merak edildi. Teklifi kabul ettikten sonra yarışmacının kutusunda 5 bin TL olduğu öğrenildi.

Büyük mutluluk yaşanan gecede Var mısın Yok musun'da Nedret'in kutusundan 5 bin TL çıktığı ve yarışmacının 1 milyon 475 bin TL kazandığı anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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