Başrol Krizi Yaşanan Sevdam Karadeniz'in Yeni Başrolleri Bir Araya Geldi!

TRT 1'de ekrana gelen ve sezona damgasını vuran Taşacak Bu Deniz'in başarısını gören NOW, derhal harekete geçerek Karadeniz dizisi hazırlıklarına başladı. Uzak Şehir'i geçerek sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in rakibi olan Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları devam ederken dizi başrol kriziyle gündem yarattı.

Aslıhan Malbora ve Emre Bey, iddialı dizi kadrosundan çekimler başlamadan ayrılınca yeni başrol arayışı başlamış ve Zeyşan Yeniceli ile Kuzey Alazlı yeni başrol olmuştu. Yeni başroller sonunda buluştu.