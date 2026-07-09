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Başrol Krizi Yaşanan Sevdam Karadeniz'in Yeni Başrolleri Bir Araya Geldi!

Başrol Krizi Yaşanan Sevdam Karadeniz'in Yeni Başrolleri Bir Araya Geldi!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 10:38
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NOW'ın TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip Karadeniz dizisi 'Sevdam Karadeniz' bir süredir başrol krizi yaşıyordu. Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in çekimler başlamadan kadrodan ayrılması dizinin hazırlıklarını sekteye uğratmıştı. Sevdam Karadeniz'in yeni başrolleri Kuzey Alazlı ve Zeyşan Yeniceli olurken yeni başroller bir araya geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW, yeni sezon için iddialı dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına devam ediyor.

NOW, yeni sezon için iddialı dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına devam ediyor.

TRT 1'de ekrana gelen ve sezona damgasını vuran Taşacak Bu Deniz'in başarısını gören NOW, derhal harekete geçerek Karadeniz dizisi hazırlıklarına başladı. Uzak Şehir'i geçerek sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in rakibi olan Sevdam Karadeniz'in hazırlıkları devam ederken dizi başrol kriziyle gündem yarattı.

Aslıhan Malbora ve Emre Bey, iddialı dizi kadrosundan çekimler başlamadan ayrılınca yeni başrol arayışı başlamış ve Zeyşan Yeniceli ile Kuzey Alazlı yeni başrol olmuştu. Yeni başroller sonunda buluştu.

Yeni dizi Sevdam Karadeniz'de başrol krizi son buldu! Yeni başroller bir araya geldi.

Yeni dizi Sevdam Karadeniz'de başrol krizi son buldu! Yeni başroller bir araya geldi.

Zeyşan Yeniceli, Kuzey Alazlı, Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu gibi isimlerin kadroda yer aldığı Sevdam Karadeniz dizisinin okuma provası gerçekleşti. Yeni başroller bir araya gelirken Kuzey Alazlı ve Zeyşan Yeniceli'nin 2018 yılından beri arkadaş oldukları ortaya çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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