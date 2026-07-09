Başrol Krizi Yaşanan Sevdam Karadeniz'in Yeni Başrolleri Bir Araya Geldi!
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NOW'ın TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip Karadeniz dizisi 'Sevdam Karadeniz' bir süredir başrol krizi yaşıyordu. Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in çekimler başlamadan kadrodan ayrılması dizinin hazırlıklarını sekteye uğratmıştı. Sevdam Karadeniz'in yeni başrolleri Kuzey Alazlı ve Zeyşan Yeniceli olurken yeni başroller bir araya geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW, yeni sezon için iddialı dizisi "Sevdam Karadeniz"in hazırlıklarına devam ediyor.
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Yeni dizi Sevdam Karadeniz'de başrol krizi son buldu! Yeni başroller bir araya geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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