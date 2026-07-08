Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'tan Kafa Karıştıran O Ses Türkiye Paylaşımı
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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye hayranlarını heyecanlandırdı. Akış, TV8'in sevilen yarışmasıyla ilgili Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyururken, paylaşımın ardından programın yeni sezonuna ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmemesi ise merakı daha da artırdı.
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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye hayranlarını heyecanlandırdı.
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İşte Tolga Akış'ın merak yaratan o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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