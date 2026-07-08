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Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'tan Kafa Karıştıran O Ses Türkiye Paylaşımı

Manifest'in Kurucusu Tolga Akış'tan Kafa Karıştıran O Ses Türkiye Paylaşımı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 17:43
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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye hayranlarını heyecanlandırdı. Akış, TV8'in sevilen yarışmasıyla ilgili Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyururken, paylaşımın ardından programın yeni sezonuna ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmemesi ise merakı daha da artırdı.

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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye hayranlarını heyecanlandırdı.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye hayranlarını heyecanlandırdı.

Tolga Akış, TV8'in sevilen yarışmasıyla ilgili Acun Ilıcalı ile bir araya geldiğini duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımında görüşmenin O Ses Türkiye üzerine gerçekleştiğini belirten Tolga Akış, toplantının içeriğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Bu gizemli paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken programın yeni sezonuna ilişkin çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.

İşte Tolga Akış'ın merak yaratan o paylaşımı:

İşte Tolga Akış'ın merak yaratan o paylaşımı:

Sosyal medya kullanıcıları, yeni sezonda jüri kadrosunda ya da yarışmanın formatında değişiklik olup olmayacağını tartışmaya başlarken, Acun Ilıcalı ve Tolga Akış cephesinden henüz konuyla ilgili ek bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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