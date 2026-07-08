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12 Yıl Sonra Gelen Güneşi Beklerken Paylaşımı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı

12 Yıl Sonra Gelen Güneşi Beklerken Paylaşımı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 15:46
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Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Güneşi Beklerken, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Dizide Yağmur karakterini canlandıran Merve Hazer, finalin üzerinden geçen 12 yılın ardından setten bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü. Kerem Bürsin, İsmail Ege Şaşmaz, Nilay Deniz ve dizinin diğer oyuncularının da yer aldığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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2014 yazına damga vuran Güneşi Beklerken dizisinin oyuncusu Merve Hazer, diziye dair yaptığı paylaşımla gündemde.

2014 yazına damga vuran Güneşi Beklerken dizisinin oyuncusu Merve Hazer, diziye dair yaptığı paylaşımla gündemde.

Kanal D'nin hafızalara kazınan yaz dizisi Güneşi Beklerken ile tanınan oyuncu Merve Hazer, yıllar sonra yaptığı nostaljik paylaşımla dizi hayranlarını geçmişe götürdü. Dizide Yağmur karakterini canlandıran Merve Hazer, sosyal medya hesabında Güneşi Beklerken'in final döneminde sette çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Aradan geçen 12 yıla rağmen büyük ilgi gören paylaşım, dizinin unutulmaz kadrosunu yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşımda İsmail Ege Şaşmaz, Kerem Bürsin, Ozan Osmanpaşaoğlu, Efecan Şenolsun, Nilay Deniz ve Ece Bozkaya da yer aldı.

İşte Güneşi Beklerken'in Yağmur'u Merve Hazer'in o paylaşımı:

İşte Güneşi Beklerken'in Yağmur'u Merve Hazer'in o paylaşımı:

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği, shoplarla bambaşka olmadığımız, güzellik algısının bu kadar abartılmadığı ve hepimizin kendi güzelliği ile doğal pozlar verdiğimiz günler...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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