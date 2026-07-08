12 Yıl Sonra Gelen Güneşi Beklerken Paylaşımı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı
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Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Güneşi Beklerken, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Dizide Yağmur karakterini canlandıran Merve Hazer, finalin üzerinden geçen 12 yılın ardından setten bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü. Kerem Bürsin, İsmail Ege Şaşmaz, Nilay Deniz ve dizinin diğer oyuncularının da yer aldığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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2014 yazına damga vuran Güneşi Beklerken dizisinin oyuncusu Merve Hazer, diziye dair yaptığı paylaşımla gündemde.
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İşte Güneşi Beklerken'in Yağmur'u Merve Hazer'in o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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