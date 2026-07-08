Askerden Dönen Doğukan Güngör, Yeni Dizisindeki Partneriyle Bir Araya Geldi
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Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Doğukan Güngör, 4 sezondur rol aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'le anlaşan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü yeni partneriyle bir araya geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör, yeni dizisi Haysiyet'le geri dönüyor.
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İşte Doğukan Güngör'ün Haysiyet dizisindeki partneri Merih Öztürk'le ilk buluşması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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