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Askerden Dönen Doğukan Güngör, Yeni Dizisindeki Partneriyle Bir Araya Geldi

Askerden Dönen Doğukan Güngör, Yeni Dizisindeki Partneriyle Bir Araya Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 14:48
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Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Doğukan Güngör, 4 sezondur rol aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'le anlaşan Doğukan Güngör, askerlik dönüşü yeni partneriyle bir araya geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör, yeni dizisi Haysiyet'le geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör, yeni dizisi Haysiyet'le geri dönüyor.

Yasaklı madde testinin pozitif çıktığının ortaya çıkmasının ardından 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna veda eden Doğukan Güngör, yeni sezonda ekranlara iddialı bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Haysiyet'in okuma provalarına katıldı.

Askerlik görevini tamamlayan Doğukan Güngör, dizideki partneri Merih Öztürk ile ilk kez bir araya gelirken yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak gösterilen Haysiyet'te başrolleri paylaşacak ikilinin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler, Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün ekran uyumuna şimdiden tam not verdi.

İşte Doğukan Güngör'ün Haysiyet dizisindeki partneri Merih Öztürk'le ilk buluşması:

İşte Doğukan Güngör'ün Haysiyet dizisindeki partneri Merih Öztürk'le ilk buluşması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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