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Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Nazan Ünal'dan Didem Arslan'a Şaşırtan Suçlama

Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Nazan Ünal'dan Didem Arslan'a Şaşırtan Suçlama

Didem Arslan'la Vazgeçme
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 13:19
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Yüzündeki dövmeler ve dolandırıcılık iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Nazan Ünal, bu kez Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk olan Ünal, televizyon programında yaşadığı süreci eleştirerek, 'Beni reyting uğruna kullandı.' ifadelerini kullandı. Ünal, yayınlarda dolandırıcılık dosyasının geri planda kaldığını ve bu nedenle mağduriyetinin tam anlamıyla giderilemediğini öne sürdü.

KAYNAK: Sinem Yıldız/ YouTube

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Yüzündeki dövmelerle uzun süre gündemde yer alan Nazan Ünal, TikTok'tan dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'ın programına konuk olmuştu.

Yüzündeki dövmelerle uzun süre gündemde yer alan Nazan Ünal, TikTok'tan dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'ın programına konuk olmuştu.

'Dövmeli kadın' olarak da tanınan Nazan Ünal, TikTok'ta tanıştığı Burhan isimli kişinin kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını, bu süreçte evini sattırdığını ve parasını alamadığını iddia etmişti.

Gündem yaratan açıklamalarının ardından bu kez Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk olan Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Program sürecine ilişkin konuşan Ünal, 'Beni reyting uğruna kullandı' sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca yayınlarda asıl dolandırıcılık dosyasının geri planda bırakıldığını savunan Ünal, bu nedenle hakkı olan parasının tamamını alamadığını öne sürdü.

Nazan Ünal'ın Didem Arslan hakkındaki iddialarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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