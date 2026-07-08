Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Nazan Ünal'dan Didem Arslan'a Şaşırtan Suçlama
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Yüzündeki dövmeler ve dolandırıcılık iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Nazan Ünal, bu kez Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk olan Ünal, televizyon programında yaşadığı süreci eleştirerek, 'Beni reyting uğruna kullandı.' ifadelerini kullandı. Ünal, yayınlarda dolandırıcılık dosyasının geri planda kaldığını ve bu nedenle mağduriyetinin tam anlamıyla giderilemediğini öne sürdü.
KAYNAK: Sinem Yıldız/ YouTube
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Yüzündeki dövmelerle uzun süre gündemde yer alan Nazan Ünal, TikTok'tan dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'ın programına konuk olmuştu.
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Nazan Ünal'ın Didem Arslan hakkındaki iddialarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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