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Aşk ve Taht'ta Yeni Meryem Uzerli Olarak Görülen Merjem Šiljak'ın Kardeşini Canlandıracak İsim Belli Oldu

Aşk ve Taht'ta Yeni Meryem Uzerli Olarak Görülen Merjem Šiljak'ın Kardeşini Canlandıracak İsim Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 09:33
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Gelecek hafta sete çıkması planlanan Aşk ve Taht dizisine son oyuncular da dahil oluyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas gibi isimlerin başrolünde buluştuğu dizide Prenses Destina'nın kardeşine hayat verecek isim de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Taht için geri sayım başladı.

Atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Taht için geri sayım başladı.

Taylan Biraderler’in yöneteceği ve güçlü bir kadroya sahip olan dizide Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Ceren Benderlioğlu, Halil İbrahim Ceyhan, Cem Bender, Ahmet Kayakesen, Ferit Kaya ve Selin Genç gibi isimler rol alacak.

Rol aldığı günlük dizilerle tanınan Göksel Kayahan da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Rol aldığı günlük dizilerle tanınan Göksel Kayahan da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın'ın kaleme aldığı dizide Göksel Kayahan, Merjem Šiljak’ın canlandıracağı Prenses Destina karakterinin kardeşine hayat verecek. Kayahan, Arakel karakteriyle karşımıza çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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