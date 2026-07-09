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İddialı Yaz Dizisi Daha 17'nin Kutay'ı Batuhan Mora'dan Diziye Dair Bomba Spoiler

İddialı Yaz Dizisi Daha 17'nin Kutay'ı Batuhan Mora'dan Diziye Dair Bomba Spoiler

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 13:35
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de Kutay karakterine hayat veren Batuhan Mora, hem karakteri hem de dizinin başarısı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kutay'ın yaşadığı iç çatışmalara değinen genç oyuncu, yeni bölümlere ilişkin merak uyandıran ipuçları verirken, 'Daha 17 kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu.' sözleriyle dizinin kendisi için taşıdığı önemi de anlattı.

Kaynak: https://www.kanald.com.tr/daha-17/hab...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin yaz sezonunda dikkat çeken yapımlarından Daha 17'de Kutay karakterini canlandıran Batuhan Mora, diziyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Kanal D'nin yaz sezonunda dikkat çeken yapımlarından Daha 17'de Kutay karakterini canlandıran Batuhan Mora, diziyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Daha 17 sayesinde çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını söyleyen Batuhan Mora, dizinin kariyerindeki en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. Başarılı oyuncu, 'Daha 17 benim için kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu.' sözleriyle yapımın kendisi için taşıdığı anlamı dile getirdi. 

Batuhan Mora, diziye dair spoiler vermeyi de ihmal etmedi.

Daha 17'nin Kutay'ı önümüzdeki bölümlere dair ipucu verdi.

Daha 17'nin Kutay'ı önümüzdeki bölümlere dair ipucu verdi.

Kutay'ın Leyla'ya karşı hissettiklerinin ilerleyen bölümlerde olayların seyrini değiştireceğini söyleyen Batuhan Mora, karakterin yaşadığı kıskançlık ve kaybetme korkusunun onu beklenmedik kararlar almaya iteceğini ifade etti. Genç oyuncu, bu gelişmelere dair küçük bir ipucu da vererek, “Kaybetme korkusu ve kıskançlığı ona olmadık şeyler yaptıracak” dedi. Mora'ya göre Kutay, Leyla'ya “Ben de buradayım” diyebilmek uğruna bazı yanlış adımlar atabilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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