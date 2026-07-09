İddialı Yaz Dizisi Daha 17'nin Kutay'ı Batuhan Mora'dan Diziye Dair Bomba Spoiler
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Kaynak: https://www.kanald.com.tr/daha-17/hab...
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de Kutay karakterine hayat veren Batuhan Mora, hem karakteri hem de dizinin başarısı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kutay'ın yaşadığı iç çatışmalara değinen genç oyuncu, yeni bölümlere ilişkin merak uyandıran ipuçları verirken, 'Daha 17 kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu.' sözleriyle dizinin kendisi için taşıdığı önemi de anlattı.
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Kanal D'nin yaz sezonunda dikkat çeken yapımlarından Daha 17'de Kutay karakterini canlandıran Batuhan Mora, diziyle ilgili merak edilenleri anlattı.
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Daha 17'nin Kutay'ı önümüzdeki bölümlere dair ipucu verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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