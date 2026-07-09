2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

JustWatch'ın 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan izlenme verilerine göre, yılın ilk altı ayında Türkiye'de izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımlar açıklandı. Listede yerli yapımların yükselişi dikkat çekerken, dünya çapında ses getiren birçok yapım da zirve yarışında kendine yer buldu.

Film kategorisinde listenin zirvesine Yan Yana yerleşirken, onu Avatar: Ateş ve Kül ile F1 Filmi takip etti. İlk 10'da ayrıca Predator: Vahşi Topraklar, Hizmetçi, D.I.S.C.O., Uykucu, Muhteşem Marty, Manevi Değer ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi yapımlar öne çıktı.

Dizi tarafında ise yılın ilk altı ayının en çok izlenen yapımı Prens oldu. Listenin devamında FROM, Masumiyet Müzesi, Game of Thrones, Sıfır Bir, Eşref Rüya, Jujutsu Kaisen, İlk ve Son, Off Campus ve House of the Dragon yer aldı.