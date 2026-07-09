2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu
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2026'nın ilk altı ayı geride kalırken, dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar da netleşti. JustWatch tarafından paylaşılan izlenme verilerine göre, yılın ilk yarısında milyonlarca izleyicinin tercih ettiği dizi ve filmler belli oldu. Peki 2026'nın ilk altı ayında hangi yapımlar zirveye yerleşti? İşte dijital platformlara damga vuran dizi ve filmler...
KAYNAK: JustWatch
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2026'nın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu.
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2026'nın ilk yarısında en çok izlenen filmler:
2026'nın ilk yarısında en çok izlenen diziler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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