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2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

2026'nın İlk Yarısında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Belli Oldu

dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 11:39 Son Güncelleme: 09.07.2026 - 11:42
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2026'nın ilk altı ayı geride kalırken, dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar da netleşti. JustWatch tarafından paylaşılan izlenme verilerine göre, yılın ilk yarısında milyonlarca izleyicinin tercih ettiği dizi ve filmler belli oldu. Peki 2026'nın ilk altı ayında hangi yapımlar zirveye yerleşti? İşte dijital platformlara damga vuran dizi ve filmler...

KAYNAK: JustWatch

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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2026'nın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu.

2026'nın ilk yarısında dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu.

JustWatch'ın 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan izlenme verilerine göre, yılın ilk altı ayında Türkiye'de izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımlar açıklandı. Listede yerli yapımların yükselişi dikkat çekerken, dünya çapında ses getiren birçok yapım da zirve yarışında kendine yer buldu.

Film kategorisinde listenin zirvesine Yan Yana yerleşirken, onu Avatar: Ateş ve Kül ile F1 Filmi takip etti. İlk 10'da ayrıca Predator: Vahşi Topraklar, Hizmetçi, D.I.S.C.O., Uykucu, Muhteşem Marty, Manevi Değer ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi yapımlar öne çıktı.

Dizi tarafında ise yılın ilk altı ayının en çok izlenen yapımı Prens oldu. Listenin devamında FROM, Masumiyet Müzesi, Game of Thrones, Sıfır Bir, Eşref Rüya, Jujutsu Kaisen, İlk ve Son, Off Campus ve House of the Dragon yer aldı.

2026'nın ilk yarısında en çok izlenen filmler:

2026'nın ilk yarısında en çok izlenen filmler:

2026'nın ilk yarısında en çok izlenen diziler:

2026'nın ilk yarısında en çok izlenen diziler:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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