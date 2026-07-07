Türk Filmlerindeki Çöl Sahnelerinin Çekildiği Yer Meğer Türkiye'deymiş!
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Akdeniz’in mavisine kıyısı olan bu özel bölge, yıllarca Türk sinemasında çöl dekoru olarak kullanıldı. Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz birçok çöl sahnesi, aslında Türkiye’de, Patara’nın kum tepelerinde çekildi.
Bugünlerde ise bölge yalnızca sinema hafızasıyla değil, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle de gündemde. Patara Kum Tepeleri’nde yürüyenler, kendilerini kısa süreliğine gerçek bir çölde gibi hissediyor.
Kaynak: TRT
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Patara Kum Tepeleri çöl atmosferiyle ilgi görüyor! 😍
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Patara Kum Tepeleri, Yeşilçam döneminde birçok sahneye ev sahipliği yaptı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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