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Türk Filmlerindeki Çöl Sahnelerinin Çekildiği Yer Meğer Türkiye'deymiş!

Türk Filmlerindeki Çöl Sahnelerinin Çekildiği Yer Meğer Türkiye'deymiş!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 14:03
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Akdeniz’in mavisine kıyısı olan bu özel bölge, yıllarca Türk sinemasında çöl dekoru olarak kullanıldı. Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz birçok çöl sahnesi, aslında Türkiye’de, Patara’nın kum tepelerinde çekildi.

Bugünlerde ise bölge yalnızca sinema hafızasıyla değil, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle de gündemde. Patara Kum Tepeleri’nde yürüyenler, kendilerini kısa süreliğine gerçek bir çölde gibi hissediyor.

Kaynak: TRT

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Patara Kum Tepeleri çöl atmosferiyle ilgi görüyor! 😍

Patara Kum Tepeleri, Yeşilçam döneminde birçok sahneye ev sahipliği yaptı

Patara Kum Tepeleri, Yeşilçam döneminde birçok sahneye ev sahipliği yaptı

Patara Kum Tepeleri, bugün hem fotoğraf çekmek isteyenlerin hem de farklı bir doğa deneyimi yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bölgede zaman zaman atlı safari turları da düzenleniyor.

Geceleri rüzgarın şiddetlenmesiyle kum fırtınalarının da görülebildiği Patara, Akdeniz kıyısında çöl atmosferi yaşamak isteyenler için Türkiye’nin en dikkat çeken doğal alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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