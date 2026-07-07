Türk Filmlerindeki Çöl Sahnelerinin Çekildiği Yer Meğer Türkiye'deymiş!

Akdeniz’in mavisine kıyısı olan bu özel bölge, yıllarca Türk sinemasında çöl dekoru olarak kullanıldı. Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz birçok çöl sahnesi, aslında Türkiye’de, Patara’nın kum tepelerinde çekildi.

Bugünlerde ise bölge yalnızca sinema hafızasıyla değil, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle de gündemde. Patara Kum Tepeleri’nde yürüyenler, kendilerini kısa süreliğine gerçek bir çölde gibi hissediyor.

Kaynak: TRT