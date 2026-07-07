Doğal İpekten Çelik Gibi Dayanıklı Malzeme Üretildi

Doğal ipek, yüzyıllardır lüks kumaşların ve ince tekstil ürünlerinin hammaddesi olarak biliniyor. Ancak bilim insanları, ipeğin yalnızca yumuşak ve parlak bir kumaş olmadığını bir kez daha gösterdi.

Tufts University, Imperial College London ve University of Michigan araştırmacıları, ipek liflerini çözündürmeden ve sentetik katkı eklemeden katı bir malzemeye dönüştürdü.

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