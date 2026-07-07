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Doğal İpekten Çelik Gibi Dayanıklı Malzeme Üretildi

Doğal İpekten Çelik Gibi Dayanıklı Malzeme Üretildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 11:20
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Doğal ipek, yüzyıllardır lüks kumaşların ve ince tekstil ürünlerinin hammaddesi olarak biliniyor. Ancak bilim insanları, ipeğin yalnızca yumuşak ve parlak bir kumaş olmadığını bir kez daha gösterdi.

Tufts University, Imperial College London ve University of Michigan araştırmacıları, ipek liflerini çözündürmeden ve sentetik katkı eklemeden katı bir malzemeye dönüştürdü.

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İpek lifleri çözündürülmeden birleştirildi

İpek lifleri çözündürülmeden birleştirildi

İpeği farklı formlara dönüştürmek için kullanılan geleneksel yöntemlerde lifler genellikle çözündürülüyor ve yeniden işleniyor. Ancak bu süreçte ipeğin doğal yapısından gelen dayanıklılık özelliklerinin bir kısmı kaybolabiliyor.

Yeni yöntemde ise araştırmacılar ipeği parçalamak yerine doğrudan lif yapısını koruyarak işledi. İpek lifleri önce hizalandı, ardından ısı ve basınç altında birbirine kaynaştırıldı.

Bu işlem sırasında liflerin yapısındaki bazı bölgeler hareketli hale geliyor ve komşu liflerle bağ kurabiliyor. Böylece ipek, kumaş formundan çıkıp daha sert, yoğun ve dayanıklı bir katı malzemeye dönüşüyor.

Araştırmacılara göre sıcaklık ve basınç seviyesi değiştirilerek malzemenin yoğunluğu, dayanıklılığı ve kullanım alanı da ayarlanabiliyor. Daha düşük işlem koşulları daha gevşek bir yapı oluştururken, daha yüksek sıcaklık ve basınç daha yoğun ve güçlü bir malzeme ortaya çıkarıyor.

Tıbbi implantlarda kullanılabilir

Tıbbi implantlarda kullanılabilir

Yeni malzemenin en dikkat çeken yönlerinden biri biyouyumlu olması. Araştırmacılar, kaynaşmış ipeğin vücut içinde kullanılabilecek kadar dengeli ve uyumlu özellikler gösterdiğini belirtiyor.

Bu nedenle malzemenin ileride tıbbi implantlarda kullanılabileceği düşünülüyor. Özellikle kırık kemikleri desteklemek için kullanılan plakalar, vidalar ve benzeri sabitleme parçalarında ipek bazlı daha dayanıklı ve biyolojik olarak uyumlu alternatifler geliştirilebilir.

Malzemenin yalnızca tıp alanında değil, ileri teknoloji uygulamalarında da değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kaynaşmış ipek görünür ışığa karşı şeffaf özellik gösterebiliyor ve terahertz radyasyonu yönlendirebiliyor. Bu özellikleri nedeniyle medikal görüntüleme, sensör teknolojileri ve gelecekteki iletişim sistemleri için de potansiyel taşıyor.

Araştırmacılar şimdi bu yöntemin daha büyük ölçekte üretime uygun hale getirilmesi ve farklı uygulamalarda nasıl kullanılabileceği üzerine çalışıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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