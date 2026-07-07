Doğal İpekten Çelik Gibi Dayanıklı Malzeme Üretildi
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Doğal ipek, yüzyıllardır lüks kumaşların ve ince tekstil ürünlerinin hammaddesi olarak biliniyor. Ancak bilim insanları, ipeğin yalnızca yumuşak ve parlak bir kumaş olmadığını bir kez daha gösterdi.
Tufts University, Imperial College London ve University of Michigan araştırmacıları, ipek liflerini çözündürmeden ve sentetik katkı eklemeden katı bir malzemeye dönüştürdü.
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İpek lifleri çözündürülmeden birleştirildi
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Tıbbi implantlarda kullanılabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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