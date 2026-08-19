Yalı Çapkını'yla Ün Kazanan Ersin Arıcı, Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisine Dahil Olduğunu Açıkladı

2. sezonunda görece düşüş yaşayan ve 3. sezonun ardından final kararı alan Yalı Çapkını, ilk sezonunda Kızılcık Şerbeti'ne fark atmayı başarmıştı. Dizi yalnızca yakaladığı başarıyla değil, oyuncularıyla da gündemde yer alıyordu. Dizide yer alan ünlü oyuncuların yanı sıra, dizi sayesinde ün kazanan yetenekler de hemen her hafta sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu.

Yalı Çapkını'nda ün kazanan ve büyük beğeni toplayan isimler arasında Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti de yer alıyordu. İkili, dizide yalnızca ünü değil aşkı da bulmuş, 2024 yılında dünyaevine girmişlerdi. Hayranlarının yakın markajda olduğu ünlü çiftin yer aldıkları projeler de merak konusu olmayı sürdürdü.