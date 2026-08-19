Yalı Çapkını'yla Ün Kazanan Ersin Arıcı, Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisine Dahil Olduğunu Açıkladı
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3 sezon boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan ve özellikle ilk sezonuyla unutulmaz reytinglere ulaşan Yalı Çapkını, Ersin Arıcı ve Beril Pozam çifti için de ayrı bir yer taşıyordu. İkilinin kariyerlerinde sıçrama yaptığı dizide tanışıp evlenmesinin ardından popülerlikleri de artmış, projelerin ardı arkası kesilmemişti. Son olarak Sahtekarlar dizisinde rol alan Ersin Arıcı'nın yeni sezonda hangi dizide yer alacağı da merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu, Kanal D'nin rekortmen dizisine dahil olduğunu açıkladı.
Kaynak: Karel Magazin
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, özellikle ilk sezonuyla reytinglere damga vurmuştu.
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Yalı Çapkını'nda Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı, dizinin final yapmasının ardından Sahtekarlar dizisinde rol almıştı.
Eşi Beril Pozam'la görüntülenen Ersin Arıcı, yeni sezonda Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de rol alacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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