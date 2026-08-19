article/comments
article/share
Haberler
TV
Yalı Çapkını'yla Ün Kazanan Ersin Arıcı, Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisine Dahil Olduğunu Açıkladı

Yalı Çapkını'yla Ün Kazanan Ersin Arıcı, Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisine Dahil Olduğunu Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2026 - 10:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

3 sezon boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan ve özellikle ilk sezonuyla unutulmaz reytinglere ulaşan Yalı Çapkını, Ersin Arıcı ve Beril Pozam çifti için de ayrı bir yer taşıyordu. İkilinin kariyerlerinde sıçrama yaptığı dizide tanışıp evlenmesinin ardından popülerlikleri de artmış, projelerin ardı arkası kesilmemişti. Son olarak Sahtekarlar dizisinde rol alan Ersin Arıcı'nın yeni sezonda hangi dizide yer alacağı da merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu, Kanal D'nin rekortmen dizisine dahil olduğunu açıkladı.

Kaynak: Karel Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, özellikle ilk sezonuyla reytinglere damga vurmuştu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, özellikle ilk sezonuyla reytinglere damga vurmuştu.

2. sezonunda görece düşüş yaşayan ve 3. sezonun ardından final kararı alan Yalı Çapkını, ilk sezonunda Kızılcık Şerbeti'ne fark atmayı başarmıştı. Dizi yalnızca yakaladığı başarıyla değil, oyuncularıyla da gündemde yer alıyordu. Dizide yer alan ünlü oyuncuların yanı sıra, dizi sayesinde ün kazanan yetenekler de hemen her hafta sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu.

Yalı Çapkını'nda ün kazanan ve büyük beğeni toplayan isimler arasında Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti de yer alıyordu. İkili, dizide yalnızca ünü değil aşkı da bulmuş, 2024 yılında dünyaevine girmişlerdi. Hayranlarının yakın markajda olduğu ünlü çiftin yer aldıkları projeler de merak konusu olmayı sürdürdü.

Yalı Çapkını'nda Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı, dizinin final yapmasının ardından Sahtekarlar dizisinde rol almıştı.

Yalı Çapkını'nda Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı, dizinin final yapmasının ardından Sahtekarlar dizisinde rol almıştı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in paylaştığı dizide Eymir karakterine hayat veren ünlü oyuncunun yeni sezonda hangi yapımda yer alacağı konuşuluyordu. Ünlü oyuncudan bomba gibi bir açıklama geldi!

Eşi Beril Pozam'la görüntülenen Ersin Arıcı, yeni sezonda Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de rol alacağını açıkladı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir'de 3. sezon hazırlıkları sürerken ünlü oyuncu Ersin Arıcı'nın diziye dahil olacağına dair yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Ersin Arıcı, 'Kısmetse başlayacağız yakın zamanda.' dedi. Eşi Beril Pozam 'Neye?' diye sorunca Arıcı, 'Uzak Şehir'e' cevabını verdi. İkilinin heyecanı kameralara yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın