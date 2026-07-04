Eski Bataryaları Parçalamadan Daha Değerli Hale Getirdiler
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Elektrikli araç bataryalarının kullanım ömrü dolduğunda ortaya çıkan atık sorunu için dikkat çeken bir yöntem geliştirildi. UC San Diego araştırmacıları, kullanılmış LFP bataryalardaki katot malzemesini doğrudan parçalamak yerine daha yüksek performanslı bir batarya malzemesine dönüştürdü.
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Eski batarya malzemesi daha güçlü hale getirildi
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Yeni yöntem farklı bataryalarda da çalıştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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