Eski Bataryaları Parçalamadan Daha Değerli Hale Getirdiler

Geleneksel batarya geri dönüşüm yöntemlerinde eski bataryalar genellikle yüksek ısı ya da sert kimyasallarla parçalanıyor. Bu süreç hem fazla enerji tüketebiliyor hem de atık ve emisyon sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

Yeni yöntemde ise amaç, eski bataryayı tamamen ham maddelerine ayırıp sıfırdan üretmek değil. Bunun yerine bataryanın mevcut katot malzemesi alınarak daha değerli ve daha yüksek performanslı bir malzemeye dönüştürülüyor.

Araştırmacılar önce kullanılmış batarya paketlerini açıyor ve içindeki sarılı yapıyı çıkarıyor. Bu yapı kesilip suya konuyor. Hafif mekanik karıştırma sayesinde katot kaplaması alüminyum folyodan ayrılıyor. Geriye siyah, çamurumsu bir malzeme kalıyor. Bu malzeme kurutulup öğütülerek toz haline getiriliyor.