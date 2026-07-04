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Eski Bataryaları Parçalamadan Daha Değerli Hale Getirdiler

Eski Bataryaları Parçalamadan Daha Değerli Hale Getirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 15:31
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Elektrikli araç bataryalarının kullanım ömrü dolduğunda ortaya çıkan atık sorunu için dikkat çeken bir yöntem geliştirildi. UC San Diego araştırmacıları, kullanılmış LFP bataryalardaki katot malzemesini doğrudan parçalamak yerine daha yüksek performanslı bir batarya malzemesine dönüştürdü.

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Eski batarya malzemesi daha güçlü hale getirildi

Eski batarya malzemesi daha güçlü hale getirildi

Geleneksel batarya geri dönüşüm yöntemlerinde eski bataryalar genellikle yüksek ısı ya da sert kimyasallarla parçalanıyor. Bu süreç hem fazla enerji tüketebiliyor hem de atık ve emisyon sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

Yeni yöntemde ise amaç, eski bataryayı tamamen ham maddelerine ayırıp sıfırdan üretmek değil. Bunun yerine bataryanın mevcut katot malzemesi alınarak daha değerli ve daha yüksek performanslı bir malzemeye dönüştürülüyor.

Araştırmacılar önce kullanılmış batarya paketlerini açıyor ve içindeki sarılı yapıyı çıkarıyor. Bu yapı kesilip suya konuyor. Hafif mekanik karıştırma sayesinde katot kaplaması alüminyum folyodan ayrılıyor. Geriye siyah, çamurumsu bir malzeme kalıyor. Bu malzeme kurutulup öğütülerek toz haline getiriliyor.

Yeni yöntem farklı bataryalarda da çalıştı

Yeni yöntem farklı bataryalarda da çalıştı

Katot tozu elde edildikten sonra karışıma lityum, mangan ve fosfat tuzları ekleniyor. Ardından malzeme öğütülüyor, karıştırılıyor ve ısıtılıyor. Bu işlem sırasında eski LFP yapısı, daha fazla enerji depolayabilen LMFP malzemesine dönüşüyor.

Araştırmacılara göre ortaya çıkan malzeme, eski LFP’ye kıyasla daha fazla enerji depolayabiliyor. Üstelik güvenlik ve dayanıklılık avantajlarını da koruyor. Yöntemin farklı üreticilere ait kullanılmış LFP bataryalar üzerinde çalışması, teknolojinin ileride daha geniş ölçekte uygulanabilmesi açısından önemli görülüyor.

Çalışmada elde edilen malzeme hem laboratuvar tipi küçük bataryalarda hem de elektrikli araçlarda ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan daha büyük pouch hücrelerde test edildi. Araştırmacılar şimdi yöntemin verimliliğini artırmak ve endüstriyel ölçekte kullanılabilir hale getirmek için çalışmayı sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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