Harvard Açıkladı: Bu Şarkıları Dinlemek Ölümcül Olabilir!
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Ölümcül trafik kazalarıyla müzik arasında bir bağlantı keşfedildi. The Guardian'ın aktardığı habere göre, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, özellikle popüler şarkıcıların yeni albüm çıkarttıkları zamanlarda ölümcül trafik kazalarının arttığına ortaya çıkardı.
Kaynak: The Guardian
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Her çıkan yeni şarkı, ölümcül trafik kazalarını artırıyor. Özellikle popüler bir isim şarkı çıkardıysa!
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Yeni albümlere, tek bir yere dokunarak ulaşılamıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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