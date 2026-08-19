Harvard Açıkladı: Bu Şarkıları Dinlemek Ölümcül Olabilir!

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Taylor Swift gibi popüler isimlerin yeni albümünün piyasaya sürülmesi hayranları arasında kutlama sebebi olabilir, ancak bu tür olaylar daha kasvetli bir olguyla da ilişkilendiriliyor: ölümcül trafik kazalarında artış.

Jama Network Open dergisinde yayınlanan Harvard Araştırması'na göre, sevilen şarkıcıların yeni albümleri yayınladığı zaman, ölümcül trafik kazalarında da artış yaşanıyor.

Çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Vishal Patel ve meslektaşları, 2017 ile 2022 yılları arasında piyasaya sürülen ve tek bir günde Spotify'da en yüksek dinlenme sayısına ulaşan 10 önemli albüme odaklandı. Bunlar arasında Taylor Swift'in 21 Ekim 2022'de yayınladığı Midnights, Drake'in 29 Haziran 2018'de yayınladığı Scorpion ve Harry Styles'ın 20 Mayıs 2022'de yayınladığı Harry's House yer alıyor.

Araştırmacılar, bu albümlerin yayınlandığı tarihlerde ve bu tarihlerin öncesindeki/ sonrasındaki 10 gün içinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm sayısını incelemek için nüfus tabanlı bir kayıt sisteminden elde edilen verileri kullandılar.

Sonuç olarak, albümün yayınlandığı ilk günlerde meydana gelen trafik kazalarında yüzde 15,1'lik bir artış olduğu tespit edildi.