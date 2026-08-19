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Harvard Açıkladı: Bu Şarkıları Dinlemek Ölümcül Olabilir!

Harvard Açıkladı: Bu Şarkıları Dinlemek Ölümcül Olabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 10:43
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Ölümcül trafik kazalarıyla müzik arasında bir bağlantı keşfedildi. The Guardian'ın aktardığı habere göre, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, özellikle popüler şarkıcıların yeni albüm çıkarttıkları zamanlarda ölümcül trafik kazalarının arttığına ortaya çıkardı. 

Kaynak: The Guardian

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Her çıkan yeni şarkı, ölümcül trafik kazalarını artırıyor. Özellikle popüler bir isim şarkı çıkardıysa!

Her çıkan yeni şarkı, ölümcül trafik kazalarını artırıyor. Özellikle popüler bir isim şarkı çıkardıysa!

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Taylor Swift gibi popüler isimlerin yeni albümünün piyasaya sürülmesi hayranları arasında kutlama sebebi olabilir, ancak bu tür olaylar daha kasvetli bir olguyla da ilişkilendiriliyor: ölümcül trafik kazalarında artış.

Jama Network Open dergisinde yayınlanan Harvard Araştırması'na göre, sevilen şarkıcıların yeni albümleri yayınladığı zaman, ölümcül trafik kazalarında da artış yaşanıyor. 

Çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Vishal Patel ve meslektaşları, 2017 ile 2022 yılları arasında piyasaya sürülen ve tek bir günde Spotify'da en yüksek dinlenme sayısına ulaşan 10 önemli albüme odaklandı. Bunlar arasında Taylor Swift'in 21 Ekim 2022'de yayınladığı Midnights, Drake'in 29 Haziran 2018'de yayınladığı Scorpion ve Harry Styles'ın 20 Mayıs 2022'de yayınladığı Harry's House yer alıyor.

Araştırmacılar, bu albümlerin yayınlandığı tarihlerde ve bu tarihlerin öncesindeki/ sonrasındaki 10 gün içinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm sayısını incelemek için nüfus tabanlı bir kayıt sisteminden elde edilen verileri kullandılar.

Sonuç olarak, albümün yayınlandığı ilk günlerde meydana gelen trafik kazalarında yüzde 15,1'lik bir artış olduğu tespit edildi.

Yeni albümlere, tek bir yere dokunarak ulaşılamıyor.

Yeni albümlere, tek bir yere dokunarak ulaşılamıyor.

Patel, yeni bir albümün piyasaya sürülmesinin sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini, çünkü müziğe erişmenin tek bir düğmeye basmak değil, bir arama işlemi olduğunu söyledi. 

'Telefonun kilidini açıyorsunuz, uygulamayı açıyorsunuz, albümü buluyorsunuz, şarkı listesini okuyorsunuz, doğru şarkıya dokunuyorsunuz. Bu, ekrana birkaç saniye bakmak anlamına geliyor,' dedi ve ekledi: 'Açıkçası bilmediğiniz müzik daha fazla dikkat gerektiriyor; ayrıca araştırmalar, yeni ve yüksek enerjili müzik dinlemenin sürüş performansını ölçülebilir şekilde düşürdüğünü gösteriyor.'

Öte yandan trafik kazalarında yaşanan ölüm oranlarının, bazı gruplar arasında daha yüksek olduğu belirtiliyor: genç sürücüler, erkek sürücüler, yalnız araç kullananlar ve araçlarında entegre bilgi-eğlence sistemi bulunan sürücüler.

Yazarlar, sonuçların 'akıllı telefonlar aracılığıyla çevrimiçi müzik dinlemenin, dikkatsiz sürüşe ve trafik kazalarında ölümlere önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini' gösterdiğini belirtiyor.

Yayın platformlarının uyarıda bulunması gerektiği belirtiliyor.

Yayın platformlarının uyarıda bulunması gerektiği belirtiliyor.

Patel, yayın platformlarının yeni albümleri tanıtırken bildirimlerini uyarlayabileceğini söylüyor: 'Araba kullanmadan önce müziğinizi ayarlamanız gerektiğiyle ilgili bir uyarı onlara hiçbir şeye mal olmaz.'

Patel ayrıca sürücülerin hareket etmeye başlamadan önce telefonlarıyla uğraşmayı bırakmaları gerektiğini söylüyor. Birçok ülke zaten 'eller serbest sürüş yasalarını' uygulamaya koymuş durumda. 'Albümü seçin, oynat tuşuna basın, telefonu bırakın. Yolcu koltuğunda biri varsa, ona verin – ölümcül vakalar neredeyse tamamen yalnız sürücüler arasında görülüyor.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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