YKS Tercih Sonuçlarının Açıklanmasıyla En Popüler Üniversite Bölümleri Belli Oldu
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Binlerce öğrencinin merakla beklediği üniversite tercih sonuçları bugün açıkladı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, her 10 adaydan dördü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Ayrıca devlet üniversitelerinde yüzde 99,52 ile tarihî doluluk oranına ulaşıldı. Üniversitelerde en çok tercih edilen bölüm de belli oldu.
İşte 2026 YKS verileri...
Kaynak: DW Türkçe
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelerdeki doluluk oranları da belli oldu.
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Peki öğrenciler üniversitelerde hangi bölümleri tercih etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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