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YKS Tercih Sonuçlarının Açıklanmasıyla En Popüler Üniversite Bölümleri Belli Oldu

YKS Tercih Sonuçlarının Açıklanmasıyla En Popüler Üniversite Bölümleri Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 17:19
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Binlerce öğrencinin merakla beklediği üniversite tercih sonuçları bugün açıkladı. DW Türkçe'nin aktardığına göre, her 10 adaydan dördü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Ayrıca devlet üniversitelerinde yüzde 99,52 ile tarihî doluluk oranına ulaşıldı. Üniversitelerde en çok tercih edilen bölüm de belli oldu.

İşte 2026 YKS verileri...

Kaynak: DW Türkçe

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelerdeki doluluk oranları da belli oldu.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelerdeki doluluk oranları da belli oldu.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları, 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden açıklandı. Binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği sonuçların ardından üniversitelerin ortalamaları da belli oldu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, 2026-YKS'ye giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1 milyon 279 bin 439'u tercihte bulundu. Tercihte bulunan adaylardan 730 bin 854'ü bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. 

Yurt içindeki üniversitelere toplamda 619 bin 766 aday yerleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre, adayların yüzde 19'u ilk, yüzde 12'si ikinci, yüzde 9'u üçüncü tercihine yerleşti.  Öte yandan devlet üniversitelerinde yüzde 99,52 ile tarihî doluluk oranına ulaşıldığı aktarıldı.

Peki öğrenciler üniversitelerde hangi bölümleri tercih etti?

Peki öğrenciler üniversitelerde hangi bölümleri tercih etti?

Devlette lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,98, toplam doluluk oranı ise yüzde 99,52 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte, tarihi doluluk oranına ulaşıldığı aktarıldı.

Üniversite öğrencileri, en çok tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını tercih etti. Bu bölümlerin devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. 

Ayrıca yapay zekayla birlikte tekrar popüler hale gelen mühendislik programlarında doluluk yüzde 98'i aştı. 

Yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi alanlar başta olmak üzere 'geleceğin meslekleri'ne yönelik açılan programlar öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. 

Bu Sene İlk Kez Açılan Bölümler

Bu yıl ilk kez açılan 'İşletme ve Yapay Zekâ', 'Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği', 'İlaç Üretim Teknolojisi', 'Laboratuvar Hayvanları', 'Mobil Güvenlik Teknolojileri', 'Balıkçılık Teknolojisi' programlarının kontenjanlarının tamamı doldu.

Yapay zekâ tabanlı lisans ve ön lisans programları da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka alanında mühendislik, makine öğrenmesi, robotik, kodlama, operatörlük gibi farklı bölümler bulunuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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