YKS Tercih Sonuçlarının Açıklanmasıyla En Popüler Üniversite Bölümleri Belli Oldu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları, 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden açıklandı. Binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği sonuçların ardından üniversitelerin ortalamaları da belli oldu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, 2026-YKS'ye giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1 milyon 279 bin 439'u tercihte bulundu. Tercihte bulunan adaylardan 730 bin 854'ü bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.

Yurt içindeki üniversitelere toplamda 619 bin 766 aday yerleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre, adayların yüzde 19'u ilk, yüzde 12'si ikinci, yüzde 9'u üçüncü tercihine yerleşti. Öte yandan devlet üniversitelerinde yüzde 99,52 ile tarihî doluluk oranına ulaşıldığı aktarıldı.