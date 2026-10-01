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Portekiz'de Ronaldo Krizi: Jorge Jesus ile Ters Düştü, Milli Takım Kampını Terk Etti

Portekiz'de Ronaldo Krizi: Jorge Jesus ile Ters Düştü, Milli Takım Kampını Terk Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 07:45
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki gerilim, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç galibiyetinin ardından kamp terkine dönüştü. 41 yaşındaki yıldız, Jesus'un basın toplantısı ve federasyon başkanı Pedro Proença ile yaptığı görüşmenin ardından kampı terk ettiğini sosyal medyadan duyurdu. İspanyol basını, Ronaldo'nun özel uçağıyla Madrid'e geçeceğini yazdı.

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Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Ronaldo, 18 yılı aşkın sürede ilk kez forma giyebildiği resmî maçta kulübeden çıkamadı.

Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Ronaldo, 18 yılı aşkın sürede ilk kez forma giyebildiği resmî maçta kulübeden çıkamadı.

Jesus, pazar günkü Norveç maçında hücum hattında João Félix ve Gonçalo Ramos'a görev verdi. İki isim de attığı gollerle Portekiz'in 2-1'lik galibiyetinde rol oynadı. Ronaldo ise ikinci yarıda uzun süre ısındı ama oyuna girmedi.

AA'nın aktardığına göre bu, 41 yaşındaki yıldızın kadroda olduğu hâlde süre almadığı 18 yıldan uzun süredir ilk resmî milli maçıydı. Karşılaşma biter bitmez doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo, sonraki günlerde de takım çalışmalarında görünmedi. Jesus, oyuncunun maçtaki hayal kırıklığını kabul etti ancak seçim kararlarının kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Jesus'tan net mesaj: "Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla."

Jesus'tan net mesaj: "Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla."

Danimarka maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Jesus, Ronaldo'ya hem Norveç hem de Danimarka karşılaşmalarında ilk 11'de yer vermeyeceğini söylediğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcı, 'Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez' dedi. Danimarka'da hücum hattını Gonçalo Ramos'un yönetmesi bekleniyor.

Krizi kabul etmeyen 72 yaşındaki teknik adam, 'Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın' ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun antrenmanlara katılmayı reddettiği yönündeki haberlere de 'Reddetmedi, bugün antrenman yapacak. Cris mi? İmkânsız' yanıtını verdi. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından ayrılan Roberto Martínez'in yerine göreve gelmişti.

Ronaldo mesajını yayımladı: Kampı terk etti, nedenlerini "zamanı geldiğinde" anlatacak.

Ronaldo mesajını yayımladı: Kampı terk etti, nedenlerini "zamanı geldiğinde" anlatacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ronaldo, 'Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşmenin ardından milli takım kampından ayrılmaya karar verdim' dedi. Yıldız futbolcu, 'Her zaman büyük bir bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri, zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım' ifadelerini de ekledi. Federasyon Başkanı Pedro Proença'nın durumu yatıştırmak için Danimarka'ya gittiği bildirildi.

Portekiz basınında Ronaldo'nun milli takımı bıraktığı iddia edildi, ancak yıldız oyuncunun mesajında kesin bir veda yer almıyor. Temmuz'da Dünya Kupası son 16 turunda şampiyon İspanya'ya elenen Portekiz'in kaptanı, o günden beri milli takıma devam edip etmeyeceğine dair net bir açıklama yapmamıştı. Ronaldo, 234 maçta 146 golle Portekiz tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan ismi. Kız kardeşi Elma Aveiro da Instagram'dan kardeşinin 'daha fazla saygıyı hak ettiğini' yazdı. Portekiz, Danimarka maçına kaptansız çıkacak; Ronaldo'nun anlatacağı 'gerçekler' ise merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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