Portekiz'de Ronaldo Krizi: Jorge Jesus ile Ters Düştü, Milli Takım Kampını Terk Etti

Danimarka maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Jesus, Ronaldo'ya hem Norveç hem de Danimarka karşılaşmalarında ilk 11'de yer vermeyeceğini söylediğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcı, 'Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez' dedi. Danimarka'da hücum hattını Gonçalo Ramos'un yönetmesi bekleniyor.

Krizi kabul etmeyen 72 yaşındaki teknik adam, 'Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın' ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun antrenmanlara katılmayı reddettiği yönündeki haberlere de 'Reddetmedi, bugün antrenman yapacak. Cris mi? İmkânsız' yanıtını verdi. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından ayrılan Roberto Martínez'in yerine göreve gelmişti.