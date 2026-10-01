Portekiz'de Ronaldo Krizi: Jorge Jesus ile Ters Düştü, Milli Takım Kampını Terk Etti
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki gerilim, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç galibiyetinin ardından kamp terkine dönüştü. 41 yaşındaki yıldız, Jesus'un basın toplantısı ve federasyon başkanı Pedro Proença ile yaptığı görüşmenin ardından kampı terk ettiğini sosyal medyadan duyurdu. İspanyol basını, Ronaldo'nun özel uçağıyla Madrid'e geçeceğini yazdı.
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Norveç'i 2-1 yenen Portekiz'de Ronaldo, 18 yılı aşkın sürede ilk kez forma giyebildiği resmî maçta kulübeden çıkamadı.
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Jesus'tan net mesaj: "Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla."
Ronaldo mesajını yayımladı: Kampı terk etti, nedenlerini "zamanı geldiğinde" anlatacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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