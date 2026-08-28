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Galatasaray, Transferi Yılan Hikayesine Dönen Portekizli Yıldız Leao'yla Anlaşmaya Vardı

Galatasaray, Transferi Yılan Hikayesine Dönen Portekizli Yıldız Leao'yla Anlaşmaya Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 18:46
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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Aston Villa’ya transfer olacağı öne sürülen Rafael Leao’yu kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Yönetim transferdeki tutumu yüzünden eleştiriliyordu.

Yönetim transferdeki tutumu yüzünden eleştiriliyordu.

Ezeli rakiplerinin aksine transfer döneminde daha sessiz kalan ve bu nedenle taraftarların eleştirilerine maruz kalan Galatasaray yeni bir imza ile taraftarlarını mutlu etmeye hazırlanıyor. 

Sarı-kırmızılı ekip, ilk hamlesini Burnley’de forma giyen Fransız orta saha Lesley Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak yaptı.

Galatasaray’ın ikinci transferi ise Lokomotiv Moskova’dan Aleksey Batrakov oldu. Orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fabrizio Romano taraftarlara müjdeyi verdi.

Fabrizio Romano taraftarlara müjdeyi verdi.

Transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Galatasaray Rafael Leão'nun transferinde AC Milan ile prensipte anlaşmaya vardı. Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Milan'ın alacağı paket, ek maddeler ve satış payı (sell-on clause) dahil 45 milyon euroyu aşıyor. Leão, Aston Villa'nın devreye girmesine rağmen, Galatasaray'ın bugün sunduğu iyileştirilmiş teklif şartlarını kabul etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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