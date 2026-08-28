Galatasaray, Transferi Yılan Hikayesine Dönen Portekizli Yıldız Leao'yla Anlaşmaya Vardı

Transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Galatasaray Rafael Leão'nun transferinde AC Milan ile prensipte anlaşmaya vardı. Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Milan'ın alacağı paket, ek maddeler ve satış payı (sell-on clause) dahil 45 milyon euroyu aşıyor. Leão, Aston Villa'nın devreye girmesine rağmen, Galatasaray'ın bugün sunduğu iyileştirilmiş teklif şartlarını kabul etti.