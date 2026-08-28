Galatasaray, Transferi Yılan Hikayesine Dönen Portekizli Yıldız Leao'yla Anlaşmaya Vardı
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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Aston Villa’ya transfer olacağı öne sürülen Rafael Leao’yu kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
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Yönetim transferdeki tutumu yüzünden eleştiriliyordu.
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Fabrizio Romano taraftarlara müjdeyi verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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