İstatistiksel Hesaplamalara Göre UEFA Avrupa Ligi'nde En Zorlu Fikstür Beşiktaş'ın Oldu
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footballranked.com'un 2026-27 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig fazı için hazırladığı Elo tabanlı simülasyon tablosuna göre Beşiktaş, katılımcı 36 takım arasında en zorlu rakip ortalamasına sahip kulüp olarak öne çıkıyor.
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Beşiktaş'a zorlu bir fikstür çıktı.
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Beşiktaş zorluk sıralamasında ilk sırada yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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