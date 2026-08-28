İstatistiksel Hesaplamalara Göre UEFA Avrupa Ligi'nde En Zorlu Fikstür Beşiktaş'ın Oldu

Sıralamanın mantığı basit: Bir kulübün karşılaşacağı sekiz rakibin ortalama gücü ne kadar yüksekse, o kulüp tabloda o kadar üst sırada yer alıyor.

Kıyaslama açısından tablonun diğer ucundaki 36. sıradaki takım, ortalama 1567 Elo'luk çok daha hafif bir rakip grubuna sahip olmasına rağmen beklenen puanı yalnızca 5.5; bu da xPts değerinin yalnızca rakip gücüne değil, kulübün kendi güç seviyesine de bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın 10.2 xPts'i, en zor rakip ortalamasına rağmen görece dengeli bir beklenti sunması bakımından dikkat çekici olarak kabul ediliyor.