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İstatistiksel Hesaplamalara Göre UEFA Avrupa Ligi'nde En Zorlu Fikstür Beşiktaş'ın Oldu

İstatistiksel Hesaplamalara Göre UEFA Avrupa Ligi'nde En Zorlu Fikstür Beşiktaş'ın Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 17:30
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footballranked.com'un 2026-27 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig fazı için hazırladığı Elo tabanlı simülasyon tablosuna göre Beşiktaş, katılımcı 36 takım arasında en zorlu rakip ortalamasına sahip kulüp olarak öne çıkıyor.

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Beşiktaş'a zorlu bir fikstür çıktı.

Beşiktaş'a zorlu bir fikstür çıktı.

Beşiktaş bugün çekilen kura sonucunda fikstürde Marsilya, Leverkusen, Celtic, Crystal Palace, Hoffenheim, Omonia, Union SG ve Hapoel Beer Sheva ile eşleşti. 

Taraflı tarafsız herkesin 'zorlu' dediği kura için istatistik sitelerinden de destek geldi.

Beşiktaş zorluk sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş zorluk sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Kulüpler, sekiz maçlık lig bölümünde karşılaşacakları rakiplerin ortalama Elo puanına göre sıralandığında Beşiktaş zorluk sıralamasında listenin 1 numarasında yer alıyor. 

Buna karşılık modelin ürettiği beklenen puan (xPts) değeri Beşiktaş için 10.2. Bu rakam, tablodaki en düşük beklenti olan 4.2 puana göre oldukça yüksek olsa da, ligin genel ortalamasının altında kalıyor ve yeni formatta doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk 8 sırası için yeterli görünmüyor. Modelin projeksiyonuna göre Beşiktaş, sezonu muhtemelen play-off bandında (9-24. sıralar arası) tamamlayacak takımlar arasında konumlanıyor.

Sıralama nasıl belirleniyor?

Sıralama nasıl belirleniyor?

Sıralamanın mantığı basit: Bir kulübün karşılaşacağı sekiz rakibin ortalama gücü ne kadar yüksekse, o kulüp tabloda o kadar üst sırada yer alıyor. 

Kıyaslama açısından tablonun diğer ucundaki 36. sıradaki takım, ortalama 1567 Elo'luk çok daha hafif bir rakip grubuna sahip olmasına rağmen beklenen puanı yalnızca 5.5; bu da xPts değerinin yalnızca rakip gücüne değil, kulübün kendi güç seviyesine de bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın 10.2 xPts'i, en zor rakip ortalamasına rağmen görece dengeli bir beklenti sunması bakımından dikkat çekici olarak kabul ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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