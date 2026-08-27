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Fenerbahçe'nin Yıldızı Matteo Guendouzi'nin Lyon Tribünlerine Yaptığı Jul Hareketi Ne Anlama Geliyor?

Fenerbahçe'nin Yıldızı Matteo Guendouzi'nin Lyon Tribünlerine Yaptığı Jul Hareketi Ne Anlama Geliyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 17:50
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Fenerbahçe’nin Olimpik Lyon’u saf dışı bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesi Fransız basınında geniş yer buldu. L’Équipe ve Le Monde, Guendouzi’nin tribünlerle yaşadığı gerilime ayrı parantez açtı. 

Guendouzi'nin hareketinin Marsilya-Lyon gerilimine dair izler barındırdığına dikkat çeken Fransız basını Fenerbahçeli yıldızı suçlayıcı bir dil kullandı. 

Peki bu hareket ne anlama geliyor?

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Marsilya'dan kalma bir iz.

Marsilya'dan kalma bir iz.

L’Équipe, eski Marsilya oyuncusu Guendouzi’nin karşılaşma sonrasında sergilediği hareketlere geniş yer verdi. Fenerbahçeli futbolcunun Lyon tribünlerine karşı Fransız rapçi Jul’ün meşhur el işaretini yaptığı ve kameraya “Allez l’OM!” (Haydi Marsilya!) şeklinde seslendiği aktarıldı.

Rapçi Jul'e ait bu hareket Marsilya ile özdeşleşmiş durumda.

Hareket ne anlama geliyor?

Hareket ne anlama geliyor?

Marsilya doğumlu rapçi JUL, uzun yıllardır sahne adının harflerini temsil eden bu el hareketini kullanıyor. Sanatçının Marsilya ve kentin futbol kulübüne duyduğu bağlılık sayesinde hareket, zamanla müzik dünyasının ötesine geçti.

Marsilya forması giyen futbolcuların gol sevinçlerinde bu işarete sıkça başvurması ve taraftarların da hareketi benimsemesiyle söz konusu jest, Marsilya’ya bağlılığın simgelerinden biri haline geldi.

Rapçi Jul bir şarkısında Guendouzi’ye de yer verdi.

Rapçi Jul bir şarkısında Guendouzi’ye de yer verdi.

Jul'ün iki şarkısında Guendouzi'ye yer veriliyor. 

Jul, 'Flow Mitraillette' adlı şarkısında Olympique de Marseille forması giyen Boubacar Kamara ve Matteo Guendouzi'ye yer vererek 'Kamara veya Guendouzi gibi halkı sevindiriyorum' diyerek onların kulüp için önemine değinmişti. 

Jul bir başka şarkıda da yine yıldız oyuncunun mücadeleci kişiliğine vurgu yapıyor: 

'J'veux pas finir la tête pleine de soucis' (Kafam dertlerle dolu bitirmek istemiyorum), 'J'vais représenter comme Harit ou Guendouzi' (Harit ya da Guendouzi gibi temsil edeceğim)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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