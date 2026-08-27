Fenerbahçe'nin Yıldızı Matteo Guendouzi'nin Lyon Tribünlerine Yaptığı Jul Hareketi Ne Anlama Geliyor?

Jul'ün iki şarkısında Guendouzi'ye yer veriliyor.

Jul, 'Flow Mitraillette' adlı şarkısında Olympique de Marseille forması giyen Boubacar Kamara ve Matteo Guendouzi'ye yer vererek 'Kamara veya Guendouzi gibi halkı sevindiriyorum' diyerek onların kulüp için önemine değinmişti.

Jul bir başka şarkıda da yine yıldız oyuncunun mücadeleci kişiliğine vurgu yapıyor:

'J'veux pas finir la tête pleine de soucis' (Kafam dertlerle dolu bitirmek istemiyorum), 'J'vais représenter comme Harit ou Guendouzi' (Harit ya da Guendouzi gibi temsil edeceğim)