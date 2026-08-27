Fenerbahçe'nin Yıldızı Matteo Guendouzi'nin Lyon Tribünlerine Yaptığı Jul Hareketi Ne Anlama Geliyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe’nin Olimpik Lyon’u saf dışı bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesi Fransız basınında geniş yer buldu. L’Équipe ve Le Monde, Guendouzi’nin tribünlerle yaşadığı gerilime ayrı parantez açtı.
Guendouzi'nin hareketinin Marsilya-Lyon gerilimine dair izler barındırdığına dikkat çeken Fransız basını Fenerbahçeli yıldızı suçlayıcı bir dil kullandı.
Peki bu hareket ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marsilya'dan kalma bir iz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hareket ne anlama geliyor?
Rapçi Jul bir şarkısında Guendouzi’ye de yer verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın