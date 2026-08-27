KKTC'de Futbol Kampı Düzenleyeceğini Açıklayan Barcelona, Rum Tarafının Baskısı Sebebiyle Geri Adım Attı

Kampın Barcelona’nın resmi internet sitesinden çıkarılmasının ardından aşırı sağcı ELAM’dan da açıklama geldi. Parti, 23 Ağustos’ta yaptığı duyuruda Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs’ta düzenlemeyi planladığı kampın iptal edilmesini talep ettiklerini hatırlattı. ELAM ayrıca Avrupa nezdinde yürüttükleri girişimlerin yanı sıra Güney Kıbrıs hükümeti ve diğer Rum kurumlarının da kampın engellenmesi için harekete geçtiğini belirtti.

ELAM’ın açıklamasında, “Hükümetin ve müdahalede bulunan herkesin, işgal altındaki bölgelerde planlanan etkinliğin bugün iptal edilmesinin resmileşmesini sağlayan hızlı tepkisini ve eylemlerini selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Parti, gelişmenin ardından “Hedefimize ulaştık” mesajını paylaşırken, benzer girişimlere karşı bundan sonra da aynı şekilde hareket edilmesi çağrısında bulundu.