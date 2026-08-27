KKTC'de Futbol Kampı Düzenleyeceğini Açıklayan Barcelona, Rum Tarafının Baskısı Sebebiyle Geri Adım Attı
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Kamp haberi Kuzey Kıbrıs'ta sevinç yaratmaştı.
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Haber duyulur duyulmaz Kıbrıs Rum Kesimi'nden tepkiler geldi.
Aşırı sağcı parti "hedefimize ulaştık" dedi.
Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, durumu UEFA'ya taşımıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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