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KKTC'de Futbol Kampı Düzenleyeceğini Açıklayan Barcelona, Rum Tarafının Baskısı Sebebiyle Geri Adım Attı

KKTC'de Futbol Kampı Düzenleyeceğini Açıklayan Barcelona, Rum Tarafının Baskısı Sebebiyle Geri Adım Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 17:18
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) futbol kampı düzenleyeceğini açıklayan Barcelona Akademisi, Rum kesiminden gelen baskıların ardından bu kararından geri adım attı. Planlanan kamp programı, Barcelona’nın resmi internet sitesinden de kaldırıldı.

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Kamp haberi Kuzey Kıbrıs'ta sevinç yaratmaştı.

Kamp haberi Kuzey Kıbrıs'ta sevinç yaratmaştı.

Barcelona’nın Lefkoşa’da gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampıyla ilgili kulübün resmi internet sitesinde daha önce yer alan bilgilere göre organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılması planlanıyordu. Kampın konumu ise “Lefkosa, Northern Cyprus” (Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs) şeklinde belirtilmişti. Ancak bugün itibarıyla Barcelona’nın resmi sitesindeki kamp sayfasında tarih, konum ve programa ilişkin bilgilerin kaldırıldığı görüldü.

Haber duyulur duyulmaz Kıbrıs Rum Kesimi'nden tepkiler geldi.

Haber duyulur duyulmaz Kıbrıs Rum Kesimi'nden tepkiler geldi.

Barcelona’nın etkinlik ve kamp merkezlerini gösteren haritada yer alan Lefkoşa kampına dair bilgilerin de kaldırıldığı görüldü. Söz konusu gelişmenin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının kampın düzenlenmesini engellemeye yönelik girişimlerinin ardından yaşandığı belirtildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafının Barcelona’nın futbol kampını iptal ettirmek amacıyla yürüttüğü girişimlere tepki göstermiş, Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan baskının insanlık dışı olduğunu dile getirmişti.

Aşırı sağcı parti "hedefimize ulaştık" dedi.

Aşırı sağcı parti "hedefimize ulaştık" dedi.

Kampın Barcelona’nın resmi internet sitesinden çıkarılmasının ardından aşırı sağcı ELAM’dan da açıklama geldi. Parti, 23 Ağustos’ta yaptığı duyuruda Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs’ta düzenlemeyi planladığı kampın iptal edilmesini talep ettiklerini hatırlattı. ELAM ayrıca Avrupa nezdinde yürüttükleri girişimlerin yanı sıra Güney Kıbrıs hükümeti ve diğer Rum kurumlarının da kampın engellenmesi için harekete geçtiğini belirtti.

ELAM’ın açıklamasında, “Hükümetin ve müdahalede bulunan herkesin, işgal altındaki bölgelerde planlanan etkinliğin bugün iptal edilmesinin resmileşmesini sağlayan hızlı tepkisini ve eylemlerini selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Parti, gelişmenin ardından “Hedefimize ulaştık” mesajını paylaşırken, benzer girişimlere karşı bundan sonra da aynı şekilde hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, durumu UEFA'ya taşımıştı.

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, durumu UEFA'ya taşımıştı.

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs’ta kamp düzenleme planına karşı UEFA ile görüşerek İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimde bulunmuştu.

Rum kesimindeki tepkilerin temelinde yalnızca kampın KKTC’de düzenlenmek istenmesi değil, Barcelona’nın resmi internet sitesinde organizasyon yerinin açıkça “Lefkosa, Northern Cyprus” şeklinde gösterilmesi de bulunuyordu.

ELAM, açıklamasında KKTC’deki üniversiteleri de hedef aldı. Parti, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin uluslararası QS Top Universities sıralamasında “Kuzey Kıbrıs” ifadesiyle yer almasına karşı yürüttüğü girişimleri hatırlattı. ELAM, KKTC’nin uluslararası platformlardaki görünürlüğünün artmasını “yükseltme” olarak nitelendirerek, bunu engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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