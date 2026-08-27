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İstatistikler Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolay ve Zor Fikstürleri Belirledi: Fenerbahçe En Kolaylar Arasında

İstatistikler Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolay ve Zor Fikstürleri Belirledi: Fenerbahçe En Kolaylar Arasında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 23:39
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Şampiyonlar Ligi kurasının ardından yapılan istatistiksel analizde Fenerbahçe'nin en kolay, Galatasaray'ın ise en zorlu kura çeken takımlar arasında yer aldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler rakip gücü bakımından alt sıralarda konumlanırken, sarı-kırmızılılar üst sıralarda yer buldu. Analiz, kura sonuçlarının kulüplerin kendi güç sıralamasından bağımsız şekillendiğini de gözler önüne serdi.

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Fenerbahçe "en kolaylar" arasında yer aldı.

Fenerbahçe "en kolaylar" arasında yer aldı.

Football-md.com'un 100.000 simülasyona dayanan analizine göre, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı sekiz rakibin ortalama gücü, piyasa değerine dayalı Elo puanlamasında alan ortalamasının 18 puan altında hesaplandı. 

Bu veriyle sarı-lacivertli ekip, Porto ile aynı seviyede, turnuvadaki en kolay kura çeken kulüpler arasında yer aldı. 

Analiz, kulübün gücünden bağımsız olarak salt kura sonucuna dayanan istatistiksel bir modele işaret ediyor; buna göre Fenerbahçe'nin rakip kadrolarının piyasa değeri, turnuvanın genel ortalamasının belirgin biçimde altında kaldı. Bu durum, sarı-lacivertlilerin kağıt üzerinde lig aşamasında daha ulaşılabilir bir fikstürle karşı karşıya olduğunu gösteriyor; ancak analizin yalnızca istatistiksel bir tahmin olduğu, sahadaki sonuçların form, sakatlık ve diğer değişkenlere göre farklılaşabileceği de göz önünde bulunduruluyor.

Galatasaray ise "en zorlu" tarafta kaldı.

Galatasaray ise "en zorlu" tarafta kaldı.

Aynı analizde Galatasaray'ın çekeceği sekiz rakibin ortalama gücü, alan ortalamasının 7 puan üzerinde hesaplandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Arsenal ve Aston Villa'nın da içinde bulunduğu, göreli olarak zorlu kura çeken kulüpler grubuna girdi. 

Galatasaray'ın rakip profili, Fenerbahçe'nin tam tersi bir tabloya işaret ediyor; iki Türk temsilcisinin bu sezonki Şampiyonlar Ligi yolculuğu, istatistiksel modele göre farklı zorluk seviyelerinde şekillendi. Galatasaray'ın zorlu kura çekmesi, lig aşamasında daha güçlü rakiplerle karşılaşacağı ve puan tablosunda üst sıralara yerleşmek için daha fazla mücadele vermesi gerekebileceği anlamına geliyor.

En zor fikstür FK Sabah'ın oldu.

En zor fikstür FK Sabah'ın oldu.

Sıralamanın genelinde en zorlu kurayı Azerbaycan temsilcisi Sabah (+42) çekti; bu takımı Manchester City (+39), Lens (+33), Club Brugge (+26) ve Como (+25) izledi. PSG, Bayern Munich, Villarreal, Feyenoord ve Arsenal gibi kulüpler de +7 ile +12 puan arasında değişen değerlerle zorlu kura çekenler arasında yer aldı. 

Listenin diğer ucunda ise en kolay kurayı VfB Stuttgart (-48) çekti; onu Inter (-36), Real Madrid ve Shakhtar (ikisi de -28), LASK (-21) ve Slovan Bratislava (-17) takip etti. Verilere göre kura sonucu ile kulüplerin torba sıralaması, yani kendi gücü arasında doğrudan bir ilişki gözlenmedi; Manchester City ve PSG gibi favoriler zorlu kura çekerken, Real Madrid gibi bir başka favori en kolay kura çeken takımlar arasına girdi.

Araştırmada yer alan istatistikler tabloya bu şekilde yansıdı:

Araştırmada yer alan istatistikler tabloya bu şekilde yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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