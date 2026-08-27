İstatistikler Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolay ve Zor Fikstürleri Belirledi: Fenerbahçe En Kolaylar Arasında

Sıralamanın genelinde en zorlu kurayı Azerbaycan temsilcisi Sabah (+42) çekti; bu takımı Manchester City (+39), Lens (+33), Club Brugge (+26) ve Como (+25) izledi. PSG, Bayern Munich, Villarreal, Feyenoord ve Arsenal gibi kulüpler de +7 ile +12 puan arasında değişen değerlerle zorlu kura çekenler arasında yer aldı.

Listenin diğer ucunda ise en kolay kurayı VfB Stuttgart (-48) çekti; onu Inter (-36), Real Madrid ve Shakhtar (ikisi de -28), LASK (-21) ve Slovan Bratislava (-17) takip etti. Verilere göre kura sonucu ile kulüplerin torba sıralaması, yani kendi gücü arasında doğrudan bir ilişki gözlenmedi; Manchester City ve PSG gibi favoriler zorlu kura çekerken, Real Madrid gibi bir başka favori en kolay kura çeken takımlar arasına girdi.