İstatistikler Şampiyonlar Ligi'ndeki Kolay ve Zor Fikstürleri Belirledi: Fenerbahçe En Kolaylar Arasında
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Şampiyonlar Ligi kurasının ardından yapılan istatistiksel analizde Fenerbahçe'nin en kolay, Galatasaray'ın ise en zorlu kura çeken takımlar arasında yer aldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler rakip gücü bakımından alt sıralarda konumlanırken, sarı-kırmızılılar üst sıralarda yer buldu. Analiz, kura sonuçlarının kulüplerin kendi güç sıralamasından bağımsız şekillendiğini de gözler önüne serdi.
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Fenerbahçe "en kolaylar" arasında yer aldı.
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Galatasaray ise "en zorlu" tarafta kaldı.
En zor fikstür FK Sabah'ın oldu.
Araştırmada yer alan istatistikler tabloya bu şekilde yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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