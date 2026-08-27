Galatasaray Taraftarı Çekilen Kura ve Takımın Kadrosu Sebebiyle Karamsar

Son dört yılın şampiyonu Galatasaray bu sezon lig aşamasına direkt katıldı. 3. torbadan katılmasına rağmen 4. torbadan da güçlü rakipler çeken Galatasaray'da taraftarların karamsar yorumları gündem oldu. Birçok Galatasaray taraftarı sosyal medyada takımdaki eksikler ve rakiplerin durumlarını göz önünde bulundurarak eleştirel yorumlarda bulundu.