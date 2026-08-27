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Galatasaray Taraftarı Çekilen Kura ve Takımın Kadrosu Sebebiyle Karamsar

Galatasaray Taraftarı Çekilen Kura ve Takımın Kadrosu Sebebiyle Karamsar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 21:04
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Son dört yılın şampiyonu Galatasaray bu sezon lig aşamasına direkt katıldı. 3. torbadan katılmasına rağmen 4. torbadan da güçlü rakipler çeken Galatasaray'da taraftarların karamsar yorumları gündem oldu. Birçok Galatasaray taraftarı sosyal medyada takımdaki eksikler ve rakiplerin durumlarını göz önünde bulundurarak eleştirel yorumlarda bulundu.

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Galatasaray güçlü rakiplerle eşleşti.

Galatasaray güçlü rakiplerle eşleşti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart ve AEK (D) ile karşılaşacak.

Sosyal medyada taraftarda ise transfer isyanı vardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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