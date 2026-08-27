Galatasaray Taraftarı Çekilen Kura ve Takımın Kadrosu Sebebiyle Karamsar
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Son dört yılın şampiyonu Galatasaray bu sezon lig aşamasına direkt katıldı. 3. torbadan katılmasına rağmen 4. torbadan da güçlü rakipler çeken Galatasaray'da taraftarların karamsar yorumları gündem oldu. Birçok Galatasaray taraftarı sosyal medyada takımdaki eksikler ve rakiplerin durumlarını göz önünde bulundurarak eleştirel yorumlarda bulundu.
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Galatasaray güçlü rakiplerle eşleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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