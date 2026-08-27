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Fenerbahçe Taraftarı Yıllar Sonra Katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde Kuralardan Memnun Görünüyor

Fenerbahçe Taraftarı Yıllar Sonra Katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde Kuralardan Memnun Görünüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 20:38
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Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Sosyal medyada Fenerbahçe'nin görece kolay bir kura çektiği yönünde görüşler dile getirildi. 

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre daha kolay bir kura çektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçe'nin şansını yüksek görüyor.

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Rakipler belli oldu.

Rakipler belli oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid (D), Liverpool, Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag ve LASK (D) ile mücadele edecek.

Sosyal medyada bu eşleşmeye tepkiler de gecikmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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