Fenerbahçe Taraftarı Yıllar Sonra Katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde Kuralardan Memnun Görünüyor
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Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Sosyal medyada Fenerbahçe'nin görece kolay bir kura çektiği yönünde görüşler dile getirildi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre daha kolay bir kura çektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçe'nin şansını yüksek görüyor.
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Rakipler belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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