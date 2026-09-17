Bilimde Çığır Açan Gelişme: Yarı İnsan, Yarı Fare Beyni Yapıldı

Nakilden birkaç ay sonra insan hücreleri hem görünüş hem işleyiş olarak farenin beyninin dış katmanına benzemeye başlıyor. Üçüncü ayın sonunda kortikal dokunun yüzde 90'ından fazlası insan hücrelerinden oluşuyor.

Taramalarda görülen en çarpıcı ayrıntı ise bağlantılar: insan hücreleri farenin mevcut beyin devrelerine katılıyor ve uzantıları omuriliğe kadar uzanıyor. Yani doku yalnızca hayatta kalmıyor, sisteme dahil oluyor.

Daha da ilginci, farelerde hiç bulunmayan hücre tiplerinin kendiliğinden ortaya çıkması. Bunların arasında von Economo nöronları da var; büyük beyinli memelilerde görülen, kemirgenlerde ise hiç bulunmayan ve insan korteksinde yaklaşık 90 bin nörondan yalnızca birine denk gelen dev hücreler.

Allodi bu durumu şöyle anlatıyor: 'İnsan programını farenin ortamı içinde tutuyorsunuz — fare bir kuvöz gibi.'

Ameliyattan yaklaşık altı ay sonra farelere temel davranış testleri uygulandı; küçük bir masa üstü alanda nasıl hareket ettikleri izlendi. Araştırmayı yürüten Prof. Sergiu Pașca sonucu net biçimde özetliyor: fareler 'büyük ölçüde normal farelerin yaptığı gibi' davranıyor. 'Hiçbir gelişme göstermiyorlar' diye de ekliyor.

Ekip ayrıca beş saat düşük oksijene maruz bırakılan farelerde ciddi hasar oluştuğunu, bu hayvanların dengelerini ve yürüyüşlerini korumakta zorlandığını bildirdi; araştırmacılara göre tablo serebral palsli çocuklarda görülene benziyor. Normal fareler ve korteksi olmayan kontrol grubu ise aynı koşulda etkilenmedi.