Bilimde Çığır Açan Gelişme: Yarı İnsan, Yarı Fare Beyni Yapıldı
Bir laboratuvar faresinin beyninin büyük bölümünün insan hücrelerinden oluştuğunu düşünün!
Stanford Üniversitesi'nden bir ekip tam olarak bunu yaptı ve sonuçları Nature dergisinde yayımladı. Fareler genetik müdahaleyle beynin düşünme, hafıza ve duyulardan sorumlu dış katmanı neredeyse hiç gelişmeden doğuyor; boşalan yere ise insan deri hücrelerinden üretilmiş beyin dokusu yerleştiriliyor. Üç ay sonra bu farelerin korteksinin yüzde 90'ından fazlası insan hücrelerinden oluşuyor ve bu hücreler farenin kendi beyin devrelerine, hatta omuriliğine kadar bağlantı kuruyor.
Araştırmacıların ilk vurgusu ise şu: bunlar 'insan gibi düşünen fareler' değil. Peki bu ne anlama geliyor?
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